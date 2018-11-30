Убить прошлое: Киев расторгнет 40 договоров с Москвой

Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией, сказал Климкин в эфире телеканала ТСН. По его слова, Киев уже «убил» 48 двухсторонних соглашений с Москвой и постоянно пересматривает всю договорно-правовую базу с Россией.

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«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило просто нашим украинским гражданам», — сказал Климкин.

Договорная база украинско-российских отношений ранее насчитывала 375 документов, отмечает ТАСС.

Климкин также заявил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией, установленных в 1992 году. «Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федераций не нужны», — сказал он, отметив при этом, что в настоящее время в России находятся почти 3,5 млн украинцев.

«То, что существовало до войны — оно по определению не имеет смысла», — считает министр.

Климкин напомнил, что в сентябре Киев решил не продлевать договор с Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Украинский лидер Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Нота о непродлении действия договора была передана генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. 31 марта 2019 года соглашение между двумя странами перестанет действовать.

«Мы дали, соответственно, России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он (договор о дружбе. — «Газета.Ru») прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена», — указал Климкин.

В МИД России тогда отметили, что такой шаг Порошенко нанесет значительный ущерб национальным интересам самой Украины. «Украинское руководство... не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон российско-украинским отношениям», — говорилось в заявлении МИДа. В ведомстве заявили, что сожалеют о разрыве договора, заключенного в 1997 году, и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом».

«Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет, скажем так, никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отношения России и Киева обострились после инцидента в Керченском проливе на прошлой неделе.

25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и зашли во временно закрытую российскую акваторию, где на протяжении нескольких часов выполняли опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников. После этого все три корабля были задержаны примерно в 20 км от российского побережья. На Украине после инцидента введено военное положение в нескольких областях.

Президент России Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!», что это провокация, организованная Порошенко в преддверии выборов на Украине в марте 2019 года. Инцидент имел явные признаки заготовленной заранее провокации, чтобы ввести военное положение. «Это игра на обострение, нечистоплотная игра внутри страны, с целью подавления своих политических противников», — заключил Путин.

«Мне иногда странно смотреть, хотя я ко многому уже привык, на то, как сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения. У них ничего другого уже не осталось, нечего продавать», — сказал президент.

Путин раскритиковал Киев за неумение выстроить отношения с соседями, но он подчеркнул, что народы России и Украины всегда останутся братскими. «А эта пена политическая, она сойдет, схлынет», — сказал он. Тогда будущие поколения дадут оценку действующей на Украине власти, подчеркнул президент.

В результате присоединения Крыма к России и вооруженного конфликта на востоке Украины, вступившего в острую фазу в 2014 году, Киев разорвал сотрудничество с Москвой почти по всем фронтам.

В 2016 году украинский кабмин прекратил действие соглашения о сотрудничестве в сфере технической защиты информации. В 2017 году по инициативе Украины прекращено действие межправительственного соглашения об осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.

21 марта 2018 года Украина разорвала все экономические связи с Россией — кабмин проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанной до 2020 года.