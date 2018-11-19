Дно пройдено: Украину смоет «Турецким потоком»

Аплодисменты, свист, улюлюканье – турецкая публика шумно и радостно реагировала на особо понравившиеся ей места в выступлениях президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

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А ведь два лидера всего лишь принимали участие в протокольном мероприятии – торжественной церемонии укладки последних труб в морской части газопровода «Турецкий поток», которая прошла в Стамбуле. Просто вышли и сказали обычные в таких случаях слова. Но залу нравилось. Не хватало скандирования каких-нибудь «кричалок» или хорового исполнения песен.

Эрдоган и Путин называли друг друга «дорогой друг», а турецкий лидер еще и употребил выражение «ваше превосходительство» в адрес российского президента. В свою очередь, Путин поблагодарил турецкого коллегу за «политическую волю и мужество».

«Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются. Именно это лежит в основе того доверия, о котором здесь было сказано турецким коллегой пять минут назад. Без такого доверия подобные проекты, как я уже сказал, реализованы быть не могут», - сказал Владимир Путин.

Президент РФ напомнил, что Россия и Турция давно развивают сотрудничество в сфере энергетики. Тринадцать лет назад Путин и Эрдоган запустили первый трансчерноморский газопровод – «Голубой поток». Сейчас по нему осуществляется более половины всех поставок российского газа на турецкий рынок.

«Ввод в эксплуатацию «Турецкого потока», безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере, будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего черноморского региона, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности», - заявил Владимир Путин.

По его словам, проекты подобного рода, и данный проект в частности, не направлены против интересов кого бы то ни было. Они носят «исключительно созидательный характер» и направлены на то, чтобы «развивать отношения между государствами, создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан наших стран».

После коротких президентских выступлений, включился видеомост с кораблем-трубоукладчиком Pioneering Spirit, на котором дежурили главы «Газпрома» и Botas Алексей Миллер и Мехмет Конук. Президенты двух стран отдали им «команду на сварку замыкающего стыка второй нитки газопровода». «Начинайте», - сказал Путин.

Алексей Миллер отметил, что строительство «Турецкого потока» выходит на финальную стадию. В конце 2019 года газопровод будет сдан в эксплуатацию.

«Турецкий поток» проложен из России в Турцию через Черное море. Планируется, что затем он будет продлен до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Работы по морскому участку газопровода ведет компания South Stream Transport B.V.

Отказ от активного использования украинской газотранспортной системы (ГТС) приведет к тому, что Турция, через которую в Европу уже поставляется газ из Азербайджана, Туркмении и России, станет не просто крупнейшим, а безальтернативным хабом на юго-востоке Европы, отмечает Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

«Фактически именно через Турцию будут снабжаться топливом и Балканы, и Греция, и большая часть восточной и центральной Европы. Это означает не только более выгодные цены на газ на внутреннем рынке за счет скидок за транзит конкуренции (чего нет больше ни в одной другой стране мира), но и рост дохода от транзитных контрактов», - добавляет аналитик.

Новый газопровод однозначно станет востребованной альтернативой транзита через Украину в направлении Турции, говорит Глеб Наумов, аналитик компании «ФинИст».

Но сейчас решение о полном отказе лежит скорее не в экономической, а в политической плоскости, добавляет Антонов.

Стоит подчеркнуть, что пока ответвлений «Турецкого потока» в ЕС не построено. Обсуждаются маршруты через Грецию и Болгарию.

Наиболее целесообразным европейским продолжением второй нитки «Турецкого потока» будет строительство ответвления на Болгарию,

полагает консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

Во-первых, в данном направлении планировалась реализация нескольких европейских газопроводов – Eastring и Tesla, которые в свое время получили статус проектов общего интереса Еврокомиссии и пока не имеют ресурсной базы. Во-вторых, существует возможность использовать Транбалканский газопровод в реверсном режиме, тем самым обеспечив 13,1 млрд куб. м контрактных обязательств Газпрома перед европейскими странами (Молдова, Румыния, Болгария, Греция и Македония) при минимальной реконструкции.

Главный вопрос, вокруг которого разгораются споры - сухопутная часть трубопровода: Греция намерена отстоять маршрут через греко-турецкую границу и Балканы, а для России выгоднее всего провести вторую нитку через Болгарию, ведь для этого будут использовать уже действующие болгарские трубопроводы, которые освободятся после отмены украинского транзита, соглашается Глеб Наумов.

Министр энергетики Александр Антич заявил, что страна готова подключиться к газопроводу «Турецкий поток», передает РИА «Новости». По его словам, данный проект укрепит энергетическую безопасность страны и региона.

«Реализация проекта «Турецкий поток» будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы. Сербия готова развивать продолжение «Турецкого потока» вместе со своими соседями», — сказал Антич.

Он добавил, что благодаря «Турецкому потоку» от 10 до 15 млрд кубометров российского газа могут пройти из Турции к Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии. По мнению Антича, это является серьезным шансом для развития энергетической безопасности.