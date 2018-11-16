Грандиозная авантюра: как открыли Суэцкий канал. LIVE

Около 8 часов вечера, недалеко от Исмаилии каравану пришлось встать на якорь: пароход «Пелузий» сел на мель и загородил путь остальным кораблям. Затем стати возникать новые осложнения: оказалось, что в нескольких местах канал был чуть не вдвое мельче запланированных 8 м.