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Грандиозная авантюра: как открыли Суэцкий канал. LIVE

Открытие Суэцкого канала: историческая онлайн-трансляция

17 ноября 1869 года Суэцкий канал был открыт для судоходства. Как Россия оказалась его акционером, а маринист Иван Айвазовский – первым в мире художником, написавшим новый морской путь – в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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Трансляция
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08:35

Около 8 часов вечера, недалеко от Исмаилии каравану пришлось встать на якорь: пароход «Пелузий» сел на мель и загородил путь остальным кораблям. Затем стати возникать новые осложнения: оказалось, что в нескольких местах канал был чуть не вдвое мельче запланированных 8 м.

08:27

Первой двинулась яхта французской императрицы «Эгль». За ней — фрегат британского посла, а потом уже вереница разнообразных судов. Фарватер был обозначен красными бакенами.

08:22

17 ноября первые 48 кораблей с большим трудом прошли через Суэц.

Суэцкий канал 11
Wikimedia Commons
Одни из первых судов в Суэцком канале
08:41

Несмотря на первые сложности в первое время Суэцкий канал заработал. Он позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки.

08:15

В 8 часов 15 минут утра 17 ноября 1869 года Суэцкий канал впервые был открыт для судоходства.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели. 17 ноября 1869 года был открыт бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. «Газета.Ru» восстанавливает хронику событий тех дней в исторической онлайн-трансляции.