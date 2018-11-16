Грандиозная авантюра: как открыли Суэцкий канал. LIVE

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Около 8 часов вечера, недалеко от Исмаилии каравану пришлось встать на якорь: пароход «Пелузий» сел на мель и загородил путь остальным кораблям. Затем стати возникать новые осложнения: оказалось, что в нескольких местах канал был чуть не вдвое мельче запланированных 8 м.
Первой двинулась яхта французской императрицы «Эгль». За ней — фрегат британского посла, а потом уже вереница разнообразных судов. Фарватер был обозначен красными бакенами.
17 ноября первые 48 кораблей с большим трудом прошли через Суэц.
Несмотря на первые сложности в первое время Суэцкий канал заработал. Он позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки.
В 8 часов 15 минут утра 17 ноября 1869 года Суэцкий канал впервые был открыт для судоходства.
Доброе утро, дорогие читатели. 17 ноября 1869 года был открыт бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. «Газета.Ru» восстанавливает хронику событий тех дней в исторической онлайн-трансляции.