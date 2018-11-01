Путь на троих: Россия готовит замену Суэцкому каналу

Россия, Индия и Иран намерены обсудить открытие международного транспортного коридора «Север-Юг».

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Стороны могут обговорить запуск такого объекта, протяженность которого может составить 7,2 тысячи километров, уже в ноябре, сообщил иранский телеканал Press TV.

«В новом проекте задействуют и железнодорожный, и водный транспорт. Товары будут идти из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем — в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге — в Европу», — передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Предполагается, что по этому пути в год смогут перевозить 20-30 миллионов тонн грузов.

Стороны надеются, что коридор станет альтернативой Суэцкому каналу, но не такой затратной, потому как сократится не только время, но и стоимость перевозок. Речь может идти об экономии в 30-40%.

Пока же египетский Суэцкий канал является наиболее короткой «дорогой» из Азии в Европу.

Благодаря каналу грузоперевозчики освобождены от необходимости обхода Африканского континента мимо мыса Доброй Надежды.

Сборы от прохода судов через канал составляют значительную часть бюджета Египта, сравнимую по доле с доходами от туристической индустрии.

Строительство знаменитого судоходного канала началось еще в 1859 году, тогда 53% акций принадлежало Франции. Канал оказал огромное влияние на мировую торговлю. Он также сыграл роль в колонизации Африки и стал центром Суэцкой войны 1956 года.

Напомним, что в 2015 году было открыто второе русло канала. Крупнейший морской путь был увеличен вдвое, движение по нему стало двусторонним.

К 2023 году власти Египта рассчитывают увеличить суточную пропускную способность канала до 97 судов. Уменьшится и время прохождения — с 18 до 11 часов. Ежегодные доходы от Суэцкого канала должны вырасти до $13,2 млрд.

В 2017 году по Суэцкому каналу перевезено 1,041 млрд тонн грузов — примерно 10% от всех мировых перевозок.

Для России совместный проект с Индией и Ираном не единственный, где она планирует потеснить Суэцкий канал.

Так, Москва и Пекин надеются, что со временем альтернативой крупнейшему Суэцкому каналу может стать Северный морской путь вдоль берегов РФ, который начал эксплуатироваться в 1932 году.

По южному маршруту через Суэцкий канал путь судна от Южной Кореи до Германии занимает 34 дня, а по арктической трассе — 23 дня. Так сократятся и расходы на топливо для судов, совершающих перевозки между портами в Европе и Азии, отмечает The Washington Post.

Российская альтернатива выступает кратчайшим путем между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Расстояние от японской Йокогамы до Мурманска по Севморпути составляет 5770 против 12 840 миль при проходе через Суэцкий канал.

Российские власти планируют увеличить грузопоток через Севморпуть до 80 млн тонн к 2030 году. В 2017 году по трассе прошло всего 194 тыс. тонн грузов.

На сегодняшний день самой активной страной после России, использующей Севморпуть, является Китай.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о намерении продолжить развивать Северный морской путь, обеспечивать судоходство в Арктике, формировать опорные зоны развития, которые необходимы для промышленного освоения региона.

«Конечно, в дальнейшем потребуются еще немалые усилия, чтобы добиться связанности этого уникального региона и раскрытия его колоссального экономического потенциала», — сказал глава правительства.

Но пока доля Северного морского пути в мировом судоходном грузообороте ничтожно мала, а Суэцкого канала есть куда более масштабные конкуренты, которые тоже постепенно наращивают свою мощь.

Так, после расширения Панамский канал может стать более конкурентоспособным по сравнению с каналом в Египте. По прогнозам экспертов, в результате его обновления с портов Западного побережья на порты Восточного побережья к 2020 году может быть переориентировано до 10% совокупного объема контейнерных перевозок между Восточной Азией и США.