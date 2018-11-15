Новый налог: сколько заплатят самозанятые

Правительство давно предпринимает попытки легализовать самозанятых граждан. В четверг, 15 ноября, депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении одобрили пакет законопроектов, который вводит так называемый налог на профессиональный доход. Инициатива преподносится как еще один инструмент борьбы с теневой занятостью.

Документ предполагает введение льготного налогового режима для тех, кто получает годовой доход до 2,4 млн рублей от продажи товаров или услуг, но при этом не имеет своего работодателя.

Пока речь идет о десятилетнем эксперименте в четырех субъектах страны: в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

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Такой «пилотный проект» продлится на этих территориях с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.

«Новым режимом смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам», — говорится в пояснительной записке к поправкам в Налоговый кодекс РФ.

Как ранее объяснял председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, гражданам, которые хотят выйти из тени и войти в легальное поле, предоставляется «уникальный, специальный налоговый режим».

Налоговая ставка в размере 4% предусмотрена для тех, кто продает товары или услуги физическим лицам. Если человек взаимодействует с организациям или индивидуальным предпринимателям, то ставка составляет 6%. По словам депутата,1,5% зачисляются в Фонд обязательного медицинского страхования. Также проект закона предусматривает, что в региональные бюджеты будет идти 63% дохода от введенного налога. В бюджет федерального ОМС планируется направлять 37% доходов.

Налогоплательщики не обязаны представлять отчетность и уплату единого платежа с выручки, включающего страховые взносы. Взаимодействие с налоговой службой будет происходить через мобильное приложение «Мой налог».

Впрочем, эксперты считают, что даже такие послабления не приведут к регистрации самозанятых.

«Сложно представить, чтобы уборщица, дворник или сиделка заводили специально себе смартфоны, и, приходя в дом, получая деньги за свою работу, допустим, уборку квартиры за две тысячи рублей, затем выписывали электронный чек через приложение», — поделился мнением депутат Ярослав Нилов.

Он считает, что необходимо идти другим путем — через добровольную патентную систему.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида также считает, что новая система не приведет к регистрации самозанятых.

«Пока существенно карать не начнут, люди никуда переходить не будут. На данный момент доверие самозанятых к органам власти, правоохранительным, контролирующим органам, оно очень низкое. Как следствие, наличие неправомерного поведения. Пока бороться с теневой занятостью тяжело», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Он также добавил, что сегодня не предлагается никаких стимулов таким предпринимателям и выглядит все так, что человек должен просто заплатить налоги и дальше может быть свободным. В новом законе есть послабления, но больше ничего. По его словам, имеющиеся сейчас способы легализации самозанятых пока не увенчались успехом.

В качестве примера глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов привел норму в законе, по которой человек, занимающийся определенным видом деятельности и получая доход, например, няни, репетиторы, могут прийти в налоговую и зарегистрироваться в качестве самозанятых. При этом они будут освобождены от подоходного налога и страховых взносов на доходы, полученные от реализации своих услуг. «Таких зарегистрированы единицы, для всей страны порядка всего нескольких тысяч. Конечно, это капля в море», — сказал депутат.

«Половину из зарегистрированных в качестве самозанятых по старой схеме составляют бывшие индивидуальные предприниматели»,

— добавил Покида.

Он считает, что в данным случае есть опасение, что индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников, могут воспользоваться новым механизмом и поменять свой статус.

Основным аргументам, почему необходимо легализовать самозанятых, выступает то, что такие люди не платят никаких налогов и взносов, соответственно, у них не формируется пенсия и официальный стаж, пояснил «Газете.Ru» Ярослав Нилов. Достигнув пенсионного возраста, самозанятые не смогут получить страховую пенсию, говорит он.

«Мы видим риски, в первую очередь, для тех людей, которые сегодня работают по гражданско-правовым договорам, например, водители, уборщики и дворники. Если сегодня работодатель платит за них взносы во внебюджетные фонды, формируя их пенсии, то с вступлением в силу нового закона он может сказать своим сотрудникам, чтобы те перевели свой статус (в связи с новым налоговым режимом — ред.), но при этом продолжали работать, возможно, что с большей зарплатой, но будущая пенсия формироваться не будет», — объяснил Нилов свою позицию. В данном случае такие методы будут дисбалансировать рынок труда.

По его словам, то, что средства пойдут в регион или на обязательное медицинское страхование, для гражданина не так ощутимо, потому что и сегодня регионы платят взносы в Фонд ОМС за безработных. Если бы речь шла о взносах в ПФР, то для человека был бы смысл переходить на новый налоговый режим, поясняет он.

По данным Минтруда,

сегодня в России порядка 15 млн человек, находящихся в трудоспособном возрасте, не уплачивают страховые взносы в ПФР.

«В результате проведенных мероприятий по снижению нелегальной занятости за 2015-2017 годы субъектами Российской Федерации легализовано более 6,3 млн человек, а сумма страховых взносов, дополнительно поступившая в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, составила около 40 млрд рублей. С января по ноябрь 2018 года легализовано более 1,1 млн человек», — рассказали «Газете.Ru» в Минтруде.

«Платежи получаются минимальными. Эти люди получат социальную пенсию на пять лет позже и минимальную пенсию», — сказал глава «Опоры России» Александр Калинин. Он добавил, что если правительство до конца года разработает закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), то они смогут застраховать себя дополнительно и формировать свою пенсию самостоятельно.

Ранее вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти не преследуют цель собрать каких-то дополнительных налогов вводя налогообложение самозанятых. «Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает», — заявил он.

На стадии обсуждения режима для самозанятых Минфин предлагал ввести налог на профессиональный доход со ставкой 3% для самозанятых, которые работают с физлицами, и 6%, если они реализуют товары и оказывают услуги юридическим лицам.