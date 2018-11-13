Разворот над Альпами: Давос останется без России

Сицилия, Палермо, мафия — такой ассоциативный ряд выстраивается у любого обывателя, когда речь заходит об этом итальянском острове. Но на этот раз там обсуждали будущее целой страны. Во вторник в Палермо проходила международная конференция по Ливии. Российскую делегацию возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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«Целью форума является придание импульса процессу политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН, демонстрация готовности международного сообщества оказывать консолидированную поддержку всем ответственным ливийским силам в реализации этой задачи», — говорится в официальном сообщении на сайте российского правительства.

Помимо основной повестки, у главы российского кабмина состоялось несколько двусторонних встреч «на полях». Он пообщался с президентом Швейцарии Аленом Берсе и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Медведев заявил, что ситуация вокруг Ливии, она связана с «драматическими событиями, которые случились в 2011 году и напрямую были инспирированы в тот период нашими партнёрами по Европейскому союзу, Соединёнными Штатами Америки и некоторыми другими странами».

«Эти процессы были связаны с грубейшим нарушением резолюций Организации Объединенных Наций, которые были посвящены событиям в Ливии», — подчеркнул он, пообещав продолжать контакты со всеми участниками диалога по национальному примирению, чтобы «постараться склеить новую конфигурацию самого государства».

Еще один камень в огород «наших партнеров» полетел в связи в связи с подготовкой к очередному Всемирному экономическому форуму, который проходит в январе в швейцарском Давосе.

Недавно стало известно, что организаторы решили не приглашать российских бизнесменов, попавших под американские санкции. Речь, в частности, идет об Олеге Дерипаске («Русал»), Викторе Вексельберге («Ренова») и Андрее Костине (ВТБ).

Формально, поводов не пускать предпринимателей в Давос нет — действующие санкций не запрещают им въезд в Швейцарию. «Речь идет не о законе. Оказывается огромное давление со стороны США, чтобы не приглашать их», — говорит один из источников британского издания Financial Times.

По словам премьер-министра РФ, российские чиновники и представители госкомпаний не поедут в Давос, если эти ограничения не будут сняты.

«Если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет. Поживем – увидим», — заявил он.

Медведев назвал ограничения «очень странными, если не сказать больше». Он рассказал, что «только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации». Российский премьер пояснил, что высказал свое недоумение таким решением, «тем более, что речь идет о неправительственной организации». Президент Швейцарии обещал навести справки.

Представители российских бизнесменов, которых не позвали в Швейцарию, ранее отмечали, что их боссы туда и так не собирались.

«Олег Дерипаска не планировал ехать в Давос — он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла», — сообщало ТАСС со ссылкой на свой источник в окружении предпринимателя.

Представители Вексельберга ситуацию не комментировали, а в пресс-службе ВТБ «Газете.Ru» сообщили, что «г-н Костин имел беседу с г-ном Швабе (глава ВЭФ – «Газета.Ru»), и ему известно о данном решении. Свою позицию по данному вопросу г-н Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума».

Дерипаска и Костин традиционно были одними из самых ярких спикеров Давоса и очень часто выступали с острыми заявлениями именно на швейцарской площадке. Виктор Вексельберг обычно ведет себя крайне сдержанно.

Российский президент Владимир Путин последний раз приезжал в Давос в 2009 году. Делегацию РФ в последнее время, как правило, возглавлял чиновник правительства в ранге вице-премьера. В январе 2019 года Швейцария рискует остаться вообще без представительства РФ.

Даже те, кто собирался ехать в Давос, теперь заявляют, что могут и не поехать на форум. Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс не поедет на форум в Давосе, если будет принято решение о неучастии в форуме представителей российских компаний,

передает агентство RNS.

«Если раньше у меня не было определенности по поводу участия в Давосском форуме, то после сегодняшнего заявления премьер-министра, позиция однозначная — если будет принято решение о неучастии в форуме представителей российских компаний, то в Давос я не еду», — сказал он.