Обманчивый рост рубля: доллар вернется к 70

Российская валюта внезапно начала укрепляться. Согласно данным официальных торгов на завтра, 31 октября курс доллара и курс евро упали, стоимость американской валюты составила 65,81 рублей, курс евро - 74,79 рублей.

Рост курса рубля происходит на фоне хорошей динамики на нефтяном рынке, а также санкционной отсрочке.

Так, стоимость котировок «черного золота» превышала во вторник, 30 октября, $75,5, а вопрос с введением ограничений со стороны США по отношению к российским госбанкам, а также на новые выпуски российского госдолга пока что также не решен.

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При этом в ближайшее время - 11 ноября - должна состояться в Париже встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, от которой ждут потепления в отношениях Москвы и Вашингтона.

Но даже если этого не произойдет и санкции в отношении России будут все-таки введены, то ничего страшного не произойдет с рублем, уверяют чиновники.

Профицитный бюджет РФ воспрепятствует существенным изменениям курса рубля в случае введения новых санкций в отношении России,

сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Надежность и устойчивость бюджета не позволяет и не даст возможности (случиться - «Газета.Ru») резким колебаниям курса рубля», - подчеркнул Силуанов.

Первый вице-премьер признал, что санкции, как и последующий вывод денег из РФ иностранными инвесторами, влияют на курс национальной валюты, приведя в пример предыдущие санкции США против российской компании «Русал». Однако, по мнению министра, профицитный бюджет обезопасит рубль от сильных колебаний.

В середине октября в первом чтении был принят проект бюджета на ближайшую трехлетку. Впервые с 2014 года в Госдуме рассматривался профицитный бюджет. Его доходная часть составит в будущем году 19 трлн 969,3 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом рост на 6,5%. Расходная часть – 18 трлн 37,2 млрд рублей. Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти 2 трлн рублей.

Профицитный бюджет на предстоящую трехлетку - это залог устойчивости российской экономики, отмечали депутаты в ходе рассмотрения проекта бюджета в первом чтении.

«Вряд ли профицит бюджета сможет придать устойчивость российской валюте при принятии новых санкций со стороны США. Профицит бюджета уже достаточно давно, но каждые новые американские санкции и в апреле, и в августе, наводили сильную панику на рынках, поднимая волатильность на рынке и заставляя иностранных инвесторов избавляться от российских бумаг»,

- сомневается Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Факторы, определяющие курс рубля, хорошо известны: это цены на нефть, геополитика и общая ситуация на мировых рынках (приток/отток инвестиционного капитала), перечисляет Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets. Если в ближайшее время эти факторы не изменятся, то и курс рубля будет стабилен, добавляет он.

По словам генерального директора финансовой компании «Мани Фанни» Александра Шустова, сейчас ключевую роль в формировании курса пары рубль-доллар играет монетарная политика ЦБ и ФРС США и связанный с этим отток капитала: Федрезерв взял курс на повышение ставки и доходности 10-летних US Treasuries преодолели планку в 3%, поэтому капитал уходит из развивающихся стран в развитые, в частности, в США.

Судя по последним аукционам Минфина, международные инвесторы сейчас весьма осторожно покупают российские бумаги, предпочитая вкладываться в короткие выпуски.

Так, результаты прошлого аукциона Минфина показали, что инвесторы абсолютно нетолерантны к риску длинных облигаций федерального займа (ОФЗ), в результате чего Минфину удалось разместить только 41,9% от предлагаемого объема облигаций с погашением в 2034 году при средневзвешенной доходности на уровне 8,68%, говорит Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

На сайте министерства во вторник, 30 октября, было опубликовано сообщение о проведении очередных аукционов в среду, 31 октября.

Регулятор ожидаемо предложил инвесторам очередной короткий выпуск ОФЗ с погашением в декабре 2021 года в размере 15 млрд руб., который в текущих реалиях наиболее интересен инвесторам, говорит Безуглов.

При этом длинные ОФЗ - 11- летние бумаги со сроком погашения в 2029 году - Минфин предложит в размере только 5 млрд рублей.

Таким образом, министерство скорее всего сейчас «прощупывает спрос» на долгие инвестиции, полагает Безуглов.

Между тем, по мнению Шустова, после небольшой передышки на уровне 65,5 рублей за доллар пара рубль-доллар устремится к 70 рублям к новому году, а санкции в виде запрета операций в долларах для госбанков легко могут подбросить курс до отметки 73 рубля.

«Относительно дорогая нефть и профицит госбюджета будут сдерживать падение курса рубля, но не настолько, чтобы его остановить», - резюмирует эксперт.