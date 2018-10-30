Налоги на богатство: введут, но не сейчас

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов не исключает в будущем повышения налоговой нагрузки на богатых.

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«Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее»,— заявил министр в интервью программе «Познер» на «Первом канале».

Министр считает, что разница в уровне доходов россиян, конечно же, «создает напряжение в обществе».

Чтобы не сбежали с деньгами

В то же время Силуанов отверг введение прогрессивной, то есть нарастающей, шкалы налогообложения вместо действующей сейчас единой, плоской шкалы НДФЛ в 13%. Отказ он объяснил так: «Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение».

По мнению Силуанова, богатые, если их напугать повышенной ставкой налога «могут вообще вывести деньги из нашей страны».

Плоская шкала, по его словам, «уже устоялась», и менять законодательство, «наверное, было бы неправильно».

Шума много, а толку мало

Глава Минфина не первый раз выступает с такими заявлениями. В сентябре Силуанов заявлял, что не видит смысла менять систему взимания НДФЛ в ближайшие шесть лет. «На мой взгляд, сейчас, в настоящее время, на предстоящую шестилетку нам нет смысла менять условия налогообложения подоходного налога, а там посмотрим», — сказал Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

Он напомнил, что в России есть дополнительные налоги на роскошь, на квартиры, на дорогие машины.

Сейчас в России действует, например, повышенный транспортный налог для дорогих автомобилей. Он привязан к цене и году выпуска автомобиля и исчисляется при помощи коэффициента. Для транспортных средств ценой 3–5 млн руб. коэффициент составляет 1,1-1,5; от 5–10 млн руб. — коэффициент 2; от 10–15 млн руб. и дороже 15 млн руб. — коэффициент 3.

Ранее российский президент Владимир Путин тоже комментировал тему налогообложения. Он заявлял, что власти не намерены вводить прогрессивную шкалу на доходы физических лиц. Объяснил он это тем, что подобное нововведение чревато сокрытием высоких доходов.

«Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно», — говорил глава государства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также считает, что уровень налоговой нагрузки в стране не должен меняться ближайшие шесть лет. «В целом нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует тому уровню, который принят в странах ОЭСР. «Хочу особо подчеркнуть, что этот уровень сохранится в предстоящие шесть лет», — отмечал Медведев.

В Госдуме предыдущего созыва фракция КПРФ предлагала ввести налог на роскошь, мотивируя это тем, что такой налог позволили бы снизить налоги на малообеспеченных граждан и пенсионеров. Но инициатива не нашла поддержки у «Единой России».

Сами россияне считают, что минимальная планка налога на роскошное потребление, — это предметы дороже 4,5 млн руб., говорится в исследовании «Ромир». Два года назад этот показатель составлял 3,2 млн руб.

При этом более трети россиян считают, что предметы стоимостью от 0,5 до 1 млн руб. уже должны облагаться специальным налогом. Еще 37% выступают за дополнительные налоги на предметы стоимостью от 1 до 5 млн руб. И каждый пятый опрошенный (21%) полагает, что налогооблагаемая стоимость предметов роскоши должна находиться в диапазоне 10–20 млн рублей.

Предметами роскоши россияне считают яхты (50% респондентов), элитную недвижимость (50%), самолеты (46%), эксклюзивные автомобили (39%), украшения и часы (33%).

Как следует из опроса «Ромир», в месяц российской семье из трех человек нужно 1,6 млн руб., чтобы жить «роскошной жизнью. Более половины россиян при этом уверены, что для роскошной жизни достаточно до 1 млн рублей в месяц. Чуть более трети респондентов (36%) готовы считать роскошной жизнь с доходом от 1 до 3 млн рублей. А каждый десятый респондент полагает, что роскошь начинается с 5 млн в месяц.

В программе «Познер» на Первом канале Силуанов также высказал свое мнение по поводу проблемы, затронутой классиком русской литературы Николаем Некрасовым еще в XIX веке. «Кому на Руси жить хорошо на самом деле?» — спросил ведущий. «Тем, кто честно работает», — ответил министр.

В поэме Некрасова, как известно, на вопрос, «кому живется весело, вольготно на Руси?» было несколько вариантов ответа: помещику, чиновнику, попу, купцу, министру, царю. Автор написал 4 части поэмы. Произведение заканчивается словами о «счастии народном». Однако по воспоминаниям соратников, Некрасов хотел завершить рассказ словами, что хорошо на Руси жить только пьяному.