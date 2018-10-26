Санкции США: что будет с рейтингом России

«Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня. Тем не менее, такое развитие событий, как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз может быть пересмотрен с позитивного на стабильный»,— сказала она в интервью РИА «Новости».

Реклама

Последний раз США вводила санкции против России 27 августа этого года. Инициаторы ограничительных мер обвинили Москву в причастности к инциденту с применением химического оружия в британском Солсбери.

Тогда же стало известно о возможности введения США санкций против нового госдолга и госбанков. Сенатор-республиканец Линдси Грэм пообещал России санкции «прямиком из ада» и внес вместе с другими членами парламента законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA).

В документе помимо стандартного набора ограничений на инвестиции в энергетический сектор, персональных санкций, в том числе, требования раскрыть размер состояния Владимира Путина, есть предложение запретить американским инвесторам покупать новые выпуски российских долговых бумаг.

Прежде всего это может коснуться покупок внутреннего долга облигаций федерального займа (ОФЗ). Кроме того, предложения предусматривают введение санкций против госбанков. В списке возможных фигурантов — ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Ожидания санкций на госдолг ускорили начавшиеся в апреле распродажу ОФЗ иностранными инвесторами. По данным банка UBS, тогда доля иностранцев в российских бумагах достигала рекордных 34,5%. В августе продажи ускорились на фоне новостей о санкционном законопроекте конгресса США и его последующей публикации. В результате по состоянию на 1 октября доля иностранных инвесторов в ОФЗ сократилась до 25,8%. По прогнозу UBS, к концу года показатель снизится до 24%, а к концу 2019 года — до 23%.

При этом в январе Moody's улучшило прогноз по рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Одновременно рейтинг подтвердили на уровне «Вa1» — неинвестиционном по шкале агентства.

Кристин Линдоу уточнила, что нынешний позитивный прогноз по рейтингу России означает вероятность «примерно 30% того, что рейтинг будет изменен в этом направлении», то есть повышен. Она уверена, что власти России смогут справиться с возможными новыми санкциями со стороны США за счет тех же инструментов, что использовались в 2015 году. Кроме того, госфинансы находятся в более выгодной позиции, чтобы выдерживать новые санкции, например, против госдолга.

По ее словам, влияние уже введенных ограничений становилось меньше, а ЦБ и Минфин «адаптировали свою политику для противодействия санкциям». Хорошие финансовые показатели, продемонстрированные российскими компаниями, помогут вернуть в страну капитал иностранных инвесторов, сообщила Кристин Линдоу.

«Например, недавние сообщения о большой прибыли компаний вполне естественно могут привести к возвращению притока средств со стороны иностранных инвесторов. Кроме того, очистка банковского сектора, которую проводит Банк России, значительно сократила объем оттока капитала»,— сказала Линдоу.

С августа Минфин и ЦБ сообщают о разработке плана противодействия новым ограничения США.

Детали не обнародовались. Но пока видны три элемента, на которые опираются финансовые власти. Это профицитный бюджет, закрытие небольших банков, которые способствуют оттоку капитала, и выход из американских ценных бумаг.

Отметим, что по состоянию на 25 октября ЦБ отозвала в 2018 году 52 лицензии коммерческих банков. Кроме того, по данным минфина США, на 1 июня 2018 года Россия вышла выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга. На 1 июня 2018 года объем вложений РФ в гособлигации США (US Treasuries) составил $14,9 млрд. По данным минфина США, это сразу втрое меньше, чем было месяцем ранее ($48,7 млрд). На конец марта Россия занимала 16-ю строчку с показателем в $96,1 млрд.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов уверен, что сила российской экономики – в макроэкономических показателях.

«Если бы у нас был дефицит бюджета, дефицит счета платежного баланса, то мы были бы уязвимы, а у нас наоборот – двойной профицит, 5% текущего счета к ВВП, в этом году, наверняка, больше 2% будет профицит федерального бюджета. В следующую трехлетку мы видим устойчивое сохранение профицита федерального бюджета. В этом и есть наш ответ на санкции».

На этой неделе, построенный по такой конструкции бюджет на 2019 – 2021 годы, был одобрен Госдумой в первом чтении.

Побывавший 22 октября в Москве советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на данный момент власти его страны не планируют введения дополнительных санкций в отношении России. Политик провел встречи с секретарем Собвеза РФ Николаем Патрушевым, министром обороны Сергеем Шойгу, а также с президентом России Владимиром Путиным. «Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем санкции в отношении России», — сказал американский чиновник.

Болтон пояснил, что, как правило, Вашингтон рассматривает вопрос о новых санкций каждые полгода. При этом последние ограничения в отношении России были введены четыре месяца назад, и они связаны с делом Скрипалей.