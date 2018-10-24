Токсичная Россия: планы по займам сорваны

Минфин в среду, 24 октября, разместил ОФЗ со сроком погашения в 2024 году на 10 млрд руб. Спрос превысил предложение в два с половиной раза, доходность по бумагам составила 8,47% годовых. А вот длинные бумаги, с погашением в 2034 году, разместить полностью не удалось.

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В сообщении ведомства указывается, что размещенный объем выпуска составил 4,186 млрд рублей из предлагавшихся 10 миллиардов. Доходность при этом оказалась более высокой — 8,68% годовых. К слову, в коммерческих банках обычные россияне, как правило, сегодня могут получить до 7% годовых.

Этой осенью Минфин отменил несколько аукционов по размещению долговых бумаг. Причина — слабый спрос и ожидание премии за риск со стороны инвесторов. Они опасаются введения США в ноябре запрета на покупку американскими резидентами новых выпусков российского госдолга. Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс в конце июля. В среду новости с санкционного фронта также повлияли на размещение займов.

На рынке утром наблюдались умеренные продажи, настроения позитивными назвать было нельзя, однако ситуация локально улучшилась после комментария советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, отмечает Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике КИБ банка «Открытие». Причем новости пришли перед аукционом по ОФЗ со сроком погашения в 2024 году.

Сотрудник Белого Дома заявил, что в США еще не принято решение о введении дополнительных санкций в отношении РФ из-за отравления Скрипалей.

Дмитрий Харлампиев подчеркивает, что первоначально текст был переведен с английского в более оптимистичном ключе. И, возможно, это повлияло на спрос инвесторов. Напомним, что Джон Болтон находился с визитом в Москве и встречался, в том числе, с президентом России Владимиром Путиным.

Даже с премией длинный выпуск был неинтересен участникам, на что есть ряд факторов — риски ускорения инфляции и потенциальные санкции на новый госдолг, отмечает Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

В целом результаты проведенных аукционов свидетельствуют о том, что инвесторы в текущих условиях рассматривают только бумаги с погашением до 5-7 лет, считает аналитик. Приближение ноября как даты новых санкций присутствует в ожиданиях инвесторов.

Минфин не готов платить слишком большую премию инвесторам и пока легко откладывает размещение новых долговых бумаг. Цены на нефть держатся на высоком уровне, что обеспечивает приток денег в казну.

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял ранее, что план по привлечению внутренних займов будет существенно снижен.

«Это будет существенное снижение. Вы видите, что мы не выходим уже третий раз на рынок, поэтому будем замещать это остатками и бюджетными ресурсами без ущерба для выполнения расходных обязательств», — сказал Силуанов.

Он также подчеркнул, что расходные обязательства бюджета будут увеличены благодаря дополнительным ненефегазовым доходам и внутреннему перераспределению средств, сэкономленных по отдельным статьям.

Но в следующем году правительство запускает реализацию 12 приоритетных проектов и плана строительства объектов инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий для федерального бюджета оценивается Счетной палатой РФ в 14,8 трлн руб. до 2024 года.

Только на инфраструктуру через фонд развития предполагается потратить 3,5 триллиона. И эти деньги планировалось найти за счет программы заимствований. В планах в ближайшие три года занять около 5 трлн руб. Но пока инвесторы не торопятся раскупать новые долговые выпуски.

Если такой настрой сохранится и в дальнейшем, а США все же введут санкции в отношении госдолга, то весьма вероятно, что Минфину придется корректировать свою бюджетную политику.

Проблема в том, что сейчас действует бюджетное правило, которое изымает из доходов бюджета нефтегазовые поступления выше $40 за баррель. В итоге весь профицит уходит в накопления, на покупку валюты.

Так, по данным Минфина, за девять месяцев этого года доходы превысили расходы на 2,548 трлн рублей. Примерно столько же ушло на счет Казначейства. А в конце года еще, возможно, придется использовать Фонд национального благосостояния, поскольку за январь-сентябрь профинансировано только 70% расходов.

Скорректировать бюджетное правило, подняв цену отсечения до $45 за баррель, предлагал ранее нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Но поддержки он не нашел. В среду, 24 октября, Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на ближайшие три года. Никаких существенных изменений бюджетной политики он не предполагает.