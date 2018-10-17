«Северный поток — 2»: что решит Дания

Датское энергетическое агентство 14 ноября проведет общественные слушания по экологической оценке газопровода «Северный поток — 2». Как поясняется в официальном сообщении ведомства, речь идет об альтернативном маршруте, который не проходит через территориальные воды Дании, но затрагивает исключительную экономическую зону королевства к северо-западу от острова Борнхольм. «Датский» участок составит 175 км.

«Датское энергетическое агентство проведет открытое заседание по экологической оценке на Борнхольме 14 ноября»,

— говорится в сообщении.

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Дания — последняя страна из пяти государств, затронутых новым газопроводом. Эта держава пока не дала согласия на прокладку трубы через свои воды. Ранее проект одобрили Россия, Германия, Финляндия и Швеция.

В Дании же в этом году вступили в силу поправки к закону о континентальном шельфе, которые наделяют МИД королевства полномочиями давать энергетическому агентству страны рекомендации по рассмотрению инфраструктурных проектов, проходящих через территориальные воды страны.

Из-за этого заявка на первоначальный маршрут через территориальные воды Дании, которую компания Nord Stream 2 подала еще в апреле 2017 года, все еще находится на рассмотрении датских регуляторов. Это вынудило участников проекта разработать альтернативный вариант маршрута — через Борнхольм, согласование которого не требует позиции МИДа, однако также должно быть одобрено Энергетическим агентством с точки зрения воздействия на экологию.

Исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой OMV (одного из участников проекта - «Газета.Ru») Манфред Ляйтнер ранее сообщил, что маршрут газопровода в обход королевства был разработан без удорожания проекта.

Еще в августе компания Nord Stream 2 направила в ведомство отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для датского участка газопровода «Северный поток — 2», которые Энергетическое агентство королевства 16 октября опубликовало у себя на сайте.

«В материалах ОВОС описаны основные характеристики и технические решения планируемого газопровода, а также оценка потенциального воздействия на физико-химическую, биологическую и социально-экономическую среду в Дании. Материалы также содержат оценку потенциального трансграничного воздействия планируемых в Дании работ и определяют меры по предотвращению и смягчению потенциального негативного воздействия на окружающую среду», — уточнили в Nord Stream 2.

Теперь датская общественность, власти и организации могут дать комментарии или задать вопросы по отчету об ОВОС до 12 декабря. 14 ноября пройдут общественные слушания на самом острове Борнхольм. Вместе с ОВОС Nord Stream 2 направило ведомству заявку на получение разрешения на строительство газопровода.

Общественные слушания по экологической оценке маршрута, которые проведет Энергетическое агентство королевства, является обязательным в рамках принятия решения по прокладке СП-2 в его водах, обращает внимание директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Мнение общественности вместе с результатами исследований будет оказывать непосредственное влияние на решение правительства. Так что если общественность скажет проекту: «Да», то это существенно повысит шансы на то, что не придется делать обход Борнхольма, полагает эксперт.

Таким образом, можно предположить, что судьба альтернативного маршрута второго «потока» определится к концу года. Впрочем, это вовсе не означает, что от первоначального маршрута через территориальные воды Дании решено совсем отказаться.

Nord Stream 2 заверяет, что «не останавливает процедуру по заявке на предпочтительный маршрут, которая была инициирована в апреле 2017 года и подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего газопровода «Северный поток».

В ожидании решений Копенгагена участники проекта — «Газпром», англо-голландская компания Shell, австрийская OMV, французская Engie, германские Uniper и Wintershall — уже приступили к его реализации. Прокладка труб началась в июле, она ведется как со стороны России, так и Германии.

4 октября на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил: «Ведется строительство «Северного потока — 2», в рамках календарного графика мы работаем и, без сомнения, есть еще вопросы, но график работы говорит о том, что мы можем начать поставки с 1 января 2020 года».

Ранее проект оценивался в €9,5 млрд, а его запуск был намечен на конец 2019 года. Часть средств на его финансирование уже выделена и направлена оператору проекта.

У «Северного потока — 2» противников едва ли не больше, чем союзников. Это Украина и Польша, которые теряют из-за новой трубы свои транзитные позиции, страны Прибалтики, которые также косвенно затрагивает проект, а также США, которые заинтересованы в рынке ЕС для сбыта своего сжиженного природного газа, который пока для европейцев выглядит больше политическим проектом, чем экономически оправданной альтернативой. Вашингтон уже пригрозил санкциями к отношении «СП2». Российская сторона в ответ заверила, что в состоянии самостоятельно достроить газопровод.

«Мы будем бороться за его реализацию», — заверил президент РФ Владимир Путин по итогам недавних переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Большинство экспертов также склоняется к идее, что газопровод будет построен и у «Газпрома» вполне хватит ресурсов на это.

«Газпром», безусловно, сможет завершить проект собственными силами, если в этом возникнет необходимость, отмечала ранее директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Между тем, несколько месяцев назад в «Газпроме» заговорили о возможности строительства третьего «потока» в случае роста спроса на природный газ в ЕС. В Минэнерго эту идею оценивают позитивно. «Если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?» — сказал журналистам 17 октября замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский (цитата по ТАСС).

При этом чиновник уточнил, что для запуска проекта нужна экономическая целесообразность. Также Яновский подчеркнул, что сооружение газопровода — «вопрос не политики, а экономики».