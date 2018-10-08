Удавка сжимается: США заморозили активы Дерипаски

Санкционная удавка вокруг российского бизнесмена Олега Дерипаски затягивается. Американские власти заморозили активы предпринимателя на территории своей страны. Как отмечает газета New York Post со ссылкой на представителей Минфина США, речь, в частности, идет о принадлежащих Дерипаске особняках в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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Так, дом на Манхэттене Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Как отмечает издание, территориально он находится в районе Верхний Ист-Сайд чуть ниже по улице от особняка украинского олигарха Лена Блаватника, который тот купил за $90 млн в начале этого года. Про дом в Вашингтоне подробностей не сообщается.

При этом, по данным представителей Минфина США, федеральные власти также ведут переговоры с Олегом Дерипаской, чтобы он отказался от проведения ряда операций в Европе, чтобы те не оказались под санкциями.

Когда правительство замораживает активы, это означает, что любой, кто ведет бизнес с санкционированным лицом и санкционированными компаниями, может подвергаться санкциям,

пояснил изданию сотрудник минфина.

Включение господина Дерипаски в санкционный список имело место в апреле 2018 года, так что нынешние ограничения не являются новыми и представляют собой только реализацию ранее введенных санкций, отмечает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. В данном случае ограничения носят персональный характер, хотя и являются частью антироссийских санкций США. Соответственно, исключение из санкционных списков может произойти при отмене всего или большей части пакета антироссийских санкций, индивидуальная отмена подобных санкций маловероятна, добавляет эксперт.

Правительство США 6 апреля внесло бизнесмена Олегу Дерипаску и подконтрольные ему компании в санкционный список. В рамках ограничительных мер «все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, и гражданам США запрещено заключать с ними сделки».

В список SDN (Specially Designated Nationals) попал и сам предприниматель, и подконтрольные ему компании, включая En+ (доля Дерипаски — 66%), «Базовый элемент», группу «ГАЗ», «Русал» (48% принадлежит En+), «Евросибхолдинг».

После санкций лондонская биржа металлов остановила работу с алюминием «Русала», международный трейдер Glencore заявил, что отказывается от конвертации принадлежащих ему 8,75% акций этой компании в расписки En+, иностранцы стали покидать советы директоров холдингов Дерипаски. Германские концерны, которые реализовывали совместные проекты с группой ГАЗ, заговорили о рисках.

В это время стоимость акций «Русала» и En+ падала на всех фондовых площадках.

Позже министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что целью американских санкций был не «Русал», а Дерипаска.

В одном из своих разъяснений американский минфин уточнил, что если олигарх откажется от контроля над «Русалом», то компания может быть выведена из-под ограничений. С тех пор между американскими властями и представителями подсанкционных компаний ведутся переговоры и ищутся способы спасения компаний от санкций, однако продвигается этот процесс непросто.

Одновременно российские власти обсуждают пути поддержки автоконцернов и алюминиевой промышленности, однако и здесь немало подводных камней.

В частности, предложенные Минпромторгом бессрочные преференции «Русским машинам» при проведении госзакупок были с недоумением встречены вице-премьером Дмитрием Козаком, который напомнил о конкуренции и других производителях в стране. Не вызвало энтузиазма и у участников энергорынка просьба о преференциях для En+.

Между тем, у самого Олега Дерипаски с властями США отношения не складываются в принципе. Американские СМИ писали, что летом 2006 года ему заблокировали визу, выданную в 2005 году, из-за подозрений в связях с организованной преступностью. Сам бизнесмен обвинения отвергал, однако проблему с въездом в США с тех пор решить так и не смог.

В марте прошлого года Associated Press опубликовало статью о связях Дерипаски с бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

По версии издания, Манафорт получал деньги от предпринимателя за продвижение на Западе интересов российского президента Владимира Путина.

В феврале вокруг имени Дерипаски разразился скандал, связанный с девушкой из эскорт-агентства Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка), которая некоторое время назад написала книгу о своем путешествии на яхте олигарха и выложила в инстаграме соответствующие фотографии.

В рейтинге российских миллиардеров 2018 года, который составляет Forbes, Олег Дерипаска занимал 19 место с состоянием в $6,7 млрд. По оценке аналитиков, после попадания под санкции и обвала акций его компаний, он потерял за один день 9 апреля около $1,3 млрд. Позже, часть потерь была отыграна.

В конце августа заместитель министра финансов США Сигал Манделкер рассказала, что после попадания в санкционные списки бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, их банковские счета на Кипре были заморожены и в результате этого они понесли убытки.

В результате санкций состояние бизнесменов значительно уменьшилось: например, Дерипаска потерял половину состояния, утверждали в американском минфине. Журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в $6,7 млрд в 2018 году.

Состояние Вексельберга уменьшилось на $3 млрд — с $16,4 млрд на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля.

Скорее всего, американские правоохранители сформируют убедительную доказательную базу, и рассматривать эти действия можно под любым ракурсом, рассуждает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. Это и давление на «прокремлевских» олигархов и сигнал об ужесточении мер с целью воздействия на РФ. Повод-то в свое время был дан, они им и пользуются. Это правила «крупной игры» и в этот раз «джокер не в рукаве» Дерипаски, добавил Егоров.