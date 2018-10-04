Конец тирании: когда рухнет империя доллара

Доллар теряет свое доминирующее положение на мировых рынках. «Политические лидеры, которые когда-то признавали гегемонию доллара, наоборот, отказываются от него», — пишет Bloomberg.

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Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сентябре назвал «абсурдной» ситуацию, когда европейцы вынуждены покупать свои же товары за доллары.

В марте Китай поставил под сомнение господство доллара на мировых энергетических рынках, запустив торги нефтяными фьючерсами в юанях. Кроме того, Китай сократил вложения в американский госдолг на $7,7 миллиарда

— до минимума за последние полгода.

В этом году Россия сократила вложения в американские облигации до минимума за 11 лет — с апреля по май российские финансовые власти уменьшили объем вложений втрое до $14,9 млрд. Такое решение Банка России было связано в том числе с геополитическими рисками.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в августе заявил журналистам, что хочет финансировать инструменты, которые «полностью независимы» от США.

«Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассальной территорией»,

— отмечал он.

Несмотря на то, что доллар пока что сохраняет мировое лидерство на рынках, вопрос о будущей гегемонии американской валюты — открытый.

Как отмечает агентство Bloomberg, в ближайшее время риск для доллара несет в себе ситуация в Иране. США могут «перегнуть палку» с финансовыми санкциями, особенно против Тегерана и стран, которые ведут бизнес с Ираном.

Так, на данный момент Америка успешно оказывает давление на компании за пределами США, которые отказываются вести дела с исламской республикой, так как сами могут стать объектом санкций.

Однако, как говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Китая, ЕС, а также Ирана по итогам министерской встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоявшейся в сентябре, ЕС создаст для расчетов с Ираном специальный механизм, который поможет обойти американские санкции.

В заявлении по итогам встречи, которое зачитала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, «страны—члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения легальных финансовых трансакций с Ираном, это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами».

Как ранее комментировал ситуацию «Газете.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, создание аналога SWIFT как минимум «снизит уровень влияния США на работу с Ираном для его крупнейших торговых партнеров».

При этом пока что главным преимуществом доллара остается отсутствие конкурентов. Еврозона нестабильна, тогда как Китай настороженно относится к вопросу открытости потоков капитала и глобальной торговли.

Россия против доллара

Российские чиновники давно говорят о необходимости снизить зависимость от доллара. При этом на рассмотрение правительства поступил даже конкретный план.

В основе документа будут лежать предложения главы ВТБ Андрея Костина. В частности, они включают переход на расчет в других единицах по экспортно-импортным операциям, перевод холдингов в российскую юрисдикцию, создание российского депозитария для размещения еврооблигаций и лицензирование всех участников фондового рынка по единым правилам работы.

План, поступивший в российское правительство, не предполагает полного отказа от доллара, уточнил 3 октября глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

В частности, он не коснется валютных вкладов на депозитах банков. «Мы не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах в банках. Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще», — сказал он.

Вместе с тем правительство будет стимулировать партнеров переходить на расчеты в рублях. В том числе будут предложены налоговые преференции, ускоренный возврат расчета по валютным выручкам, возврат НДС по экспортным поставкам.

За снижение роли доллара в российской экономике выступает и президент России. О том, что необходимо уходить от долларовых расчетов, Владимир Путин говорил не раз и вернулся к этой теме на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве 3 октября.

США совершают большую стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте, заявил он.

«Подрывают веру в нее (американскую валюту — «Газета.Ru») как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят», — сказал Путин.

По мнению Путина, ошибка США типична для любой империи, которая полагает, что такие решения останутся без негативных последствий. «Кажется, все так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет! Они наступают!» — заявил президент.

«С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», — отмечал президент России в сентябре на Восточном экономическом форуме.