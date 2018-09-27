Лучше не будет: власти не знают, как победить бедность

О невозможности сразу решить проблему бедности сообщили в четверг и премьер-министр Дмитрий Медведев, и социальный вице-премьер Татьяна Голикова. По словам Татьяны Голиковой, бедность оказалась «одной из самых сложных тем», а «реализуемые сегодня меры по сокращению бедности не дают должного эффекта».

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За бедность членам правительства в четверг пришлось отвечать сразу в двух местах – в Госдуме и Белом доме. В парламенте социально-экономический блок правительства отстаивал пенсионную реформу и отчитывался об исполнении прошлогоднего федерального бюджета.

Во время этих обсуждений глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что «уровень бедности сохраняется высоким», 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имели по итогам прошлого года доход ниже прожиточного минимума. По его словам, в 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП, «несмотря на то, что мы видели экономический рост, и прогнозировалось повышение реальных доходов населения».

«За последние четыре года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%», — подчеркнул Алексей Кудрин.

Поводом для обсуждения бедности на заседании кабмина стало рассмотрение основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года. Этому, прежде формальному документу, в этом году дополнительный смысл придал указ президента Владимира Путина о приоритетах национального развития, подписанный им 7 мая этого года. До 1 октября этого года правительство должно показать президенту набор решений для его реализации, и зафиксированы они должны быть в ОНДП.

Финансовые ресурсы «под указ» на ближайшие три года правительством были определены на прошлой неделе, вместе с проектом федерального бюджета.

Всего на национальные проекты и комплексный план расширения магистральной инфраструктуры правительство собирается потратить чуть более 13 трлн руб. до 2024 года. Пока бюджетом определены источники финансирования мер на 5,5 трлн руб. до 2021 года.

Дмитрий Медведев в четверг сообщил, что собирается «жестко» увязать национальные проекты и другие направления деятельности с целями развития.

По его словам, «будут сформированы модели их выполнения с показателями, отчеты о достижении которых я буду рассматривать не реже двух раз в год». Первый такой отчет уже запланирован на март 2019 года.

Но как выяснилось, хуже всего в планах правительства удалось «жестко» увязать меры и цель президентского указа о снижении бедности в два раза.

«Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — сказала по итогам заседания правительства Татьяна Голикова.

Не в последнюю очередь, по ее словам, на это влияют параметры макроэкономического прогноза. За это в правительстве отвечает Минэкономразвития.

Ведомство предложило для целей бюджета исходить из ожиданий снижения экономического роста в 2019 году до 1,3% ВВП против 1,8% в этом году. Низкий рост – следствие повышения НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%. Оставшиеся два года бюджетной трехлетки рост будет медленно выправляться и достигнет 2% в 2020 году.

До среднемирового уровня в 3,1% он «дотянет» по прогнозу только в 2021 году, но и то при условии, если мировой рост «притормозит» свой шаг с нынешних 3,7% до 3,2% в 2024 году.

Расчетов уровня бедности в своих прогнозах Минэкономразвития не дает. Но из бюджетного прогноза следует, что доходы населения расти будут скромно. Рост зарплаты во внебюджетном секторе «будет определяться динамикой производительности труда». В бюджетном секторе «предполагается сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе, закрепленных в указах президента», — отмечается в прогнозе.

Кроме того, после пикового роста зарплат в 2018 году на 6,9% «в 2019 году ожидается замедление роста реальной заработной платы до 1,4% с дальнейшим ускорением показателя до конца прогнозного периода — 2,5% в 2021 году». По бюджетной логике, прямые денежные вложения в зарплаты правительство совершило уже в этом году, проведя индексации в бюджетном секторе на 4%, и подняв МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Бедность в России считается по тому, сколько населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. По итогам второго квартала этого года, число таких граждан составило 18,8 млн человек или 12,8% от общей численности населения. Такие данные приводил Росстат.

В апреле-июне прошлого года бедных было 13,8%. Размер прожиточного минимума для всего населения во втором квартале 2018 года составил 10 444 руб., для трудоспособных граждан – 11 280 руб.

Итоговый показатель бедности в этом году может оказаться еще ниже показателя второго квартала. Исторический минимум по бедности в 10,7-10,8% был достигнут в 2012-2013 гг.

Сокращению числа бедных способствовал рост зарплат – за январь-август номинальная зарплата выросла на 11%, реальная на 8,4%. В тоже время, реальные располагаемые денежные доходы населения в августе снизились на 0,9% в годовом исчислении, подсчитал Росстат. В этом году это первое падение. В целом в январе-августе доходы выросли на 2,2%.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, которая на днях представила очередной мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения, говорит, что драматизировать августовские данные не стоит, но и радоваться здесь нечему.

Доходы де-факто не растут, несмотря на существенное повышение зарплат. Это объясняется тем, что одновременно сокращаются зарплаты в ненаблюдаемом статистикой секторе. Кроме того, она отмечает слабый рост пенсий. Их размер остается незначительным, полтора прожиточных минимума — это невысокая сумма, говорит эксперт.

В правительстве в четверг увеличение затрат на зарплаты не обсуждали. «Борьба с бедностью не ограничивается только повышением зарплат или социальных пособий», – сообщил Дмитрий Медведев.

Премьер считает, что «уровень реальных доходов зависит и от развития транспортной сети, от того, существует ли реальная возможность быстро и недорого добраться до другого города, где есть хорошая работа».

Он также признал, что «с 2000 по 2013 год доходы людей росли». Как раз в эти годы в правительстве возобладала теория, при которой экономический рост напрямую связан с ростом потребительского спроса. Тогда на прямую индексацию в Белом доме не скупились.

«В 2014 году на фоне резкого обвала цен на нефть и санкций они начали, к сожалению, снижаться. Нам этот процесс удалось остановить благодаря восстановлению экономики, а также через повышение минимального размера оплаты труда и зарплат бюджетников», – сказал в четверг Дмитрий Медведев.

Позволит ли запланированное скромное восстановление экономики в ближайшую трехлетку сократить и уровень бедности в два раза в правительстве пока не знают.

И доклад о конкретных предложениях президенту, скорее всего, будет отложен. Татьяна Голикова в четверг сообщила, что «мы будем мониторить ситуацию».

По ее словам, сейчас привлечено экспертное сообщество для работы по проекту «Демография», а ключевое значение для влияния на уровень бедности Татьяна Голикова считает «состояние семей с детьми».

Видимо в этом направлении и будут предложены дополнительные меры, которых пока еще нет у правительства.