Скопить на пенсию: Минфин запустит индивидуальный капитал

Новую накопительную пенсионную систему, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), можно запустить с 2020 года, сообщил 7 сентября во время пленарной сессии на Московском финансовой форуме первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве. Полагаю, что где-то с 2020 года мы сможем запустить действие этого индивидуального пенсионного капитала»,

— сказал Силуанов.

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По мнению министра финансов, система «будет работать как на гражданина, так и на экономику». Предложения, которые готовятся, дадут возможность людям, которые еще не вышли на пенсию, «накапливать свой индивидуальный пенсионный капитал», рассчитывает он.

«Пенсии государственные будут повышаться, но при выходе на пенсию все равно в уровне доходов теряешь», — отметил Силуанов. Поэтому и нужна система ИПК.

При этом Силуанов отметил, что отложенные на старость деньги под защитой государства «будут в сохранности». Создается система, аналогичная система страхованию банковских вкладов, отметил он.

При этом средствами, отложенными в рамках системы ИПК, россияне смогут воспользоваться и до выхода на пенсию «в сложных ситуациях». Например, даже если гражданин не вышел на пенсию, а необходимо провести медицинскую операцию, то можно будет воспользоваться средствами, отложенными в рамках ИПК, пояснил министр финансов.

Систему индивидуальных пенсионных накоплений (ИПК) Центробанк и Минфин разработали еще в 2016 году. Это произошло на фоне объявления о продлении заморозки пенсионных накоплений. Концепция ИПК предполагала, что граждане должны сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды.

«Первоначально ИПК должен был заместить «замороженную» систему обязательного пенсионного страхования и строился на трех фундаментальных идеях: автоподписке, налоговых льготах и системе гарантирования. При такой конфигурации ИПК должна была стать новой национальной накопительной системой с огромным потенциалом, которая позволила бы молодым поколениям формировать пенсию в течение 40 лет»,

— отмечает Евгений Биезбардис, глава аналитической службы НПФ «Сафмар».

Последний известный вариант формирования гражданами ИПК Минфин и ЦБ предлагали правительству год назад — в июле 2017 года. Основным спорным вопросом прошлогоднего этапа обсуждения ИПК считались условия, на которых работники будут подключаться к системе.

Изначально Минфин настаивал на «автоподписке». Но социальный блок правительство был против.

Так, альтернативное предложение, которое в прошлом году было оформлено Минтрудом, — добровольное присоединение к системе. Уже в прошлом году Минфином был предложен компромисс — формально от термина «автоподписки» было предложено отказаться. Предполагалось, что большая часть работников получит право на «упрощенный порядок вступления», по которому работодатель будет предлагать условия вступления в план ИПК. Работник вправе будет или подписать соответствующее заявление, или отклонить его. Участнику ИПК предлагалось право выбрать «базовый» вариант схемы уплаты взносов либо зафиксировать ставку, а также приостановить уплату взносов в любой момент сроком на пять лет. «Базовый» вариант пенсионных отчислений предполагал их увеличение на 1% от зарплаты ежегодно до 6%.

Работнику предлагался налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц, «но не более 6% от зарплаты в год». Стимулирующая льгота для работодателя предполагала вычет из налога на прибыль: первые шесть лет с момента вступления работника в пенсионный план ИПК повышающий коэффициент составит 1,03. В последующие годы он увеличится до 1,06.

Отдельно прошлогодняя концепция рассматривала перевод обязательной накопительной пенсии, которая формировалась работниками до заморозки в 2013 году в НПФах и на счетах ВЭБа. Прошлогодняя концепция Минфина предполагала, что накопительный элемент обязательной пенсионной системы перестанет функционировать в течение пяти лет. За это время участники накопительной системы, и прежде всего нынешние «молчуны», хранящие накопительную часть в ПФР, должны были определиться — передавать свои накопления в систему ИПК или конвертировать их в пенсионные баллы.

В итоге, учитывая многочисленные разногласия, до президентских выборов 2018 года обсуждение системы ИПК было по сути заморожено.

Так же, как и Минтруду, концепция не нравилась и работодателям.

Так в июне 2018 года РСПП, в целом согласившись с необходимостью развивать пенсионные накопления через ИПК, выставил правительству условие. По нему объединение требовало дать возможность работодателям и работникам формировать страховые средства в своих корпоративных системах, а не в ПФР. Тогда, при условии, что правительство сохранит называвшиеся ранее государственные гарантии, налоговые льготы и софинансирование, работодатели согласились бы пойти на ИПК.

Но при этом была сделана важная оговорка о том, что РСПП поддержит только заявительный характер участия работника в ИПК.

Сейчас основной пункт в повестке — вопрос о повышении пенсионного возраста. Президент России Владимир Путин даже выступил с телеобращением к гражданам станы 29 августа, чтобы объяснить происходящие в стране перемены. Он подчеркнул, что из-за демографических и прочих проблем необходимы изменения в пенсионной системе, в том числе повышение возраста выхода на пенсию.

«Вывод понятен: сокращается трудоспособное население — автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения», — отметил президент.

Пока что идея внедрение ИПК сырая, в целом непонятно, как будут привлекать россиян участвовать в этой системе, учитывая, что вроде бы в последний момент остановились на том, что граждане будут становиться участниками ИПК по собственной инициативе,

говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Так, по данным опроса НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований), около 80% россиян «очень поверхностно знакомы с особенностями пенсионной реформы и в целом рассчитывают только на государственную страховую пенсию», отмечает он.

Можно сказать, что детальное обсуждение ИПК с профессиональным сообществом так и не началось, говорит Евгений Биезбардис, глава аналитической службы НПФ «Сафмар».

«Мы видим в основном презентации проекта, и в каждую последующую вносятся существенные изменения. Поэтому сложно предсказать будущее этого проекта», — резюмирует он.