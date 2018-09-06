Последний шанс Кудрина: кого посадит экс-глава Минфина

Опора на опыт

Алексей Кудрин видит Счетную палату как ведомство, которое «объективно и беспристрастно» оценивает работу бюджетной системы, правительства, а также исполнение национальных стратегических целей и госпрограмм. Как независимый орган власти, Счетная палата должна стать партнером правительства, еще одним разработчиком предложений по развитию страны, сказал он в ходе Московского финансового форума 2018.

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«Мы будем по-прежнему объективными, на мой взгляд, аудиторами, но переносить акцент на подготовку предложений. Мы в своей новой стратегии Счетной палаты сказали, что мы будем, скорее, консультантами и хотим стать партнерами правительства, говоря о недостатках, оценивая, тем не менее, и давая предложения — как можно сделать… Счетная палата будет тем институтом, который, на мой взгляд, я надеюсь, будет объективно и беспристрастно оценивать выполнение национальных целей и задач», — сказал глава ведомства. При этом СП должна стать институтом по повышению открытости данных, прозрачности и обратной связи с населением, подчеркнул Кудрин.

До поста главы СП Кудрин работал в Центре стратегических разработок (ЦСР), в котором стал председателем совета в 2016 году, задолго до этого приобретя серьезный политический вес — прежде всего на посту министра финансов. Свой путь в экономике и политике начал в 80-е — в 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского университета и начал работать в Институте социально-экономических проблем АН СССР, где изучал идеи рыночной экономики. Работал в мэрии Санкт-Петербурга, а затем и в администрации президента РФ под руководством Анатолия Чубайса. С 2000 года Кудрин — вице-премьер и министр финансов.

При Кудрине правительство России выплатило значительную часть внешней задолженности. «Успех деятельности господина Кудрина заключался в том, чтобы убедить кредиторов и инвесторов в том, что Россия является ответственным и дисциплинированным должником — это первый решающий шаг для страны в построении долгосрочного доверия к ней», — писал британский журнал The Banker. Как в России, так и на Западе были отмечены усилия Кудрина по созданию Стабилизационного фонда, с которым эксперты связывают благополучное прохождение начала мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, а также его достижения по сохранению сверхдоходов, поступающих в бюджет РФ в результате роста цен на нефть.

В 2011 году Кудрин заявил о разногласиях с президентом Дмитрием Медведевым, в частности, по вопросам бюджетных расходов, и сказал, что не видит себя в правительстве. Медведев потребовал принять решение — остаться или уйти в отставку.

После отставки Кудрин создал Комитет гражданских инициатив, вместе с тем не переставал выступать ключевым экспертом по ключевым вопросам развития России в различных дискуссиях, включая общение с президентом РФ.

Снова в команде

Перед назначением нового правительства весной 2018 года с новой силой стали возникать слухи о возможном трудоустройстве Кудрина на высоких должностях — от помощника президента до вице-премьера, что на фоне прошлых разногласий с Медведевым (с которым Кудрин после отставки встречался в качестве эксперта) выглядело маловероятным. Но не случилось. 22 мая 2018 года Кудрин возглавил Счетную палату. 3 августа утверждена стратегия развития ведомства на 2018-2024 годы, где орган госконтроля видится как борец за справедливость и гарант прозрачности. По мнению Кудрина, Счетная палата должна заниматься не только традиционным финансовым аудитом, но и стратегическим. При этом рекомендации ведомства по развитию системы госуправления, должны быть востребованы.

Для нового главы Счетной палаты важно использование цифровых методов не только внутри СП, но и другими ведомствами. Половина аудита палаты должна совершаться автоматически, в цифровом виде, подчеркивал Кудрин. При этом другие ведомства не должны отставать. СП будет требовать, чтобы министерские базы данных становились понятными, доступными и достоверными, указывал новый председатель, сетуя на недостаточную продвинутость некоторых министерств в рамках цифровизации. Счетная палата же намерена создать собственную информационную машину, чтобы в открытом режиме рассказывать об итогах своей работы и о результатах контроля за исполнительной властью в России.

«Доверия к государству появляется больше, когда есть прозрачность, обратная связь. Слово «прозрачность» вместе со словом «доверие» является принципиальным.

Государство недостаточно у нас прозрачное. И Счетная палата в своей стратегии определила еще одну цель — стать определенным институтом по повышению открытости данных у нас в стране», — сказал Кудрин во время форума.

Особое место в задачах, которые Кудрин ставит перед Счетной палатой, занимают антикоррупционная деятельность и независимая оценка хода исполнения национальных проектов. «Общество должно видеть, что сделало правительство, министр, администрация. Голод на такого рода информацию есть у всех», — говорил Кудрин в интервью «Коммерсанту».

СП должна более активно вести антикоррупционную деятельность, указал председатель ведомства. Сейчас целенаправленной работы по этому вопросу нет. Счетная палата взаимодействует с правоохранительными органами, но этого недостаточно.

Кудрин сообщил, что собирает экспертов по этой теме, а начать работу планируется с госзакупок — приоритетного в этом смысле для СП направления. «Это самая сложная и самая коррупционная сфера», — указывал Кудрин.

Границы возможного

Ссылаясь на федеральный закон «О Счетной палате РФ», глава ведомства отмечал, что полномочия СП как органа аудита, оценивающего работу исполнительной власти, «определены очень подробно». Согласно закону, СП проводит контрольную деятельность, отвечает за бюджетные меры принуждения в случае нарушений, передает материалы в правоохранительные органы, если обнаруживает признаки составов преступлений. По закону СП получает статистическую отчетность из ведомств, дает рекомендации по модернизации их информационных систем, а также получает «постоянный доступ к таким системам» — «у нас есть все ключи», как сказал Кудрин. Прописано и участие СП в стратегическом видении России — ведомство «осуществляет подготовку рекомендаций по формированию системы целевых показателей для разработки документов стратегического планирования РФ».

В задачи ведомства, согласно закону, входит «обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции». В полномочиях СП антикоррупционная деятельность не выделена. «Это единственные наши полномочия, которые в законодательстве прописаны плохо», — сказал Кудрин.

Политолог Евгений Минченко считает, что при Кудрине контрольный орган нарастит свое влияние. «Я думаю, что Счетная палата и так имела очень серьезный вес и очень большой объем полномочий. Уже при Татьяне Голиковой Счетная палата фактически стала квазисиловым ведомством…

Учитывая историю Кудрина и его политический капитал, при нем, конечно, Счетная палата еще нарастит свои полномочия», — сказал Минченко «Газете.Ru».

Что касается борьбы с коррупцией, от нового председателя также ждут продвижения. «Я уверен, что он справится с задачами и с точки зрения полномочий, и с точки зрения профессионализма и высокой степени независимости от исполнительной власти», — сказал «Газете.Ru» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Однако несмотря на аппаратный вес и влияние Кудрина, изменить общественное мнение о коррупции в стране Счетной палате не удастся, говорит заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Возможность антикоррупционной деятельности есть, остальное зависит от личностного фактора, то есть насколько руководитель учреждения является влиятельным. У Кудрина аппаратное влияние значимо выше, чем у его предшественницы… Другой вопрос в том, насколько это будет общественно, так скажем, эффектно. У нас много уголовных дел против коррупционеров. Но для общественного мнения все равно мало. Общество будет говорить, что все равно у нас коррупционеров много. На цифры оно уже реагирует слабо», — сказал он.