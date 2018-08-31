Европа против Крымского моста: строителям продлили санкции

Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к продлению антироссийских ограничительных мер Европейского союза, внесшего в санкционный список шесть компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Соответствующая декларация опубликована на сайте Совета ЕС.

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«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, а также входящая в Европейскую ассоциацию свободной торговли Норвегия, являющаяся членом Европейского экономического пространства, и Украина, присоединились к этой декларации», — говорится в коммюнике ЕС.

Двумя днями ранее сообщалось, что украинское правительство одобрило законопроект, предусматривающий введение санкций против российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.

В список, в частности, вошли «Институт Гипробудмист — Санкт-Петербург», «Мостотрест», «Портгидробут», «СГМ-Мост», «Стройгазмонтаж» и другие. Всего ограничительные меры предусмотрены для 19 российских компаний.

Как указывалось в комментарии пресс-служба украинского министерства по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц, данные рестрикции сделают невозможными для указанных компаний экономические отношения с Украиной.

Кроме того, авторы документа выражали уверенность в том, что санкции будут препятствовать сотрудничеству данных предприятий со странами Евросоюза и США.

В этой связи глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что новые ограничительные меры Украины в отношении России из-за Крымского моста напоминают эстрадно-цирковой номер, передает НСН.

По его словам, санкции не способны помешать реализации инфраструктурных проектов и остановить развитие полуострова.

Кроме того, ограничительные меры не оказывают экономического давления, а являются «политической трескотней», добавил политик.

Неделю назад глава британского МИДа Джереми Хант заявил о намерении призвать Евросоюз к усилению антироссийских санкций в связи с отравлением «Новичком» в Солсбери экс-полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля.

Как отмечалось в заявлении министра, британская сторона не отказывается от диалога с Россией, но считает, что внешняя политика страны при президенте Владимире Путине сделала мир опаснее.

«И сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти еще дальше, призывая Евросоюз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы по-настоящему стояли плечом к плечу с Соединенными Штатами», — указывалось в тексте.

Он уточнил, что просьба Соединенного Королевства предполагает единую критику Москвы, а также реакцию на правонарушения, к которым якобы причастна российская сторона.

В ответ на это дипломаты в Брюсселе заявили, что ЕС, скорее всего, не поддержит инициативу британской стороны об усилении санкций против России.

По словам европолитиков, они сомневаются, что будут введены дополнительные антироссийские санкции, поскольку в ЕС наблюдаются разногласия между теми, кто является сторонником «жесткой линии» в отношениях с Россией, и теми странами, которые хотят с ней сотрудничать.

По словам одного из дипломатов, дискуссии показали, что существуют четкие границы в вопросе о вводе санкций. Он заметил, что возможно добавление отдельных имен и организаций в «черные списки», но более масштабные секторальные меры исключены.

«Италия, Австрия и даже Франция слишком заинтересованы в ведении бизнеса с Россией [чтобы вводить санкции]», — заявил европейский чиновник.

В начале нынешнего месяца бывший депутат Верховной рады Евгений Филиндаш заявил, что санкции, введенные западными странами в отношении России, парадоксальным образом укрепили российскую экономику, передает ФАН.

По словам экс-парламентария, введение ограничительных мер привело к эффекту, обратному задуманному — вместо регресса Россия показывает развитие.

В частности, он отметил, что антироссийские экономические ограничения привели к замещению импорта и развитию ряда секторов. Политик пояснил, что до введения антироссийских санкций доля импорта была очень значительна.

После запрета на ввоз ряда видов товаров Россия, обладающая колоссальными ресурсами, возобновила собственное производство и начала развивать наиболее стратегически важные отрасли.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указал на разочарование Запада неэффективностью антироссийских санкций.

«Сейчас в рамках санкционной политики мы наблюдаем, что в России возродились целые сектора промышленного и сельскохозяйственного производства, а некоторые фактически были созданы с нуля», — пояснял эксперт.

Аналитик также подчеркивал, что антироссийские санкции нанесли ущерб в первую очередь Украине, решившей разорвать с Россией связи и экономические цепочки, которые выстраивались на протяжении многих десятилетий.

В конце прошлого месяца министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новые санкции Евросоюза против шести российских компаний являются предупреждением для европейского бизнеса.

«Приветствую решение Совет ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив. Это важное предупреждение также для европейского бизнеса не идти по той же скользкой дорожке», — написал украинский дипломат в твиттере.