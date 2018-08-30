Спасибо за санкции: зачем Россия инвестирует в Украину

С января по июнь 2018 года Россия инвестировала в Украину $436 миллионов. Это 34% от общего объема инвестиций, который составил $1,259 млрд.

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Информация об этом содержится в отчете Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, несмотря на политическое противостояние с официальным Киевом, Москва стала крупнейшим инвестором в украинскую экономику в первом полугодии 2018 года.

На втором месте в списке инвесторов, которые больше всех вложились в Украину, — Кипр ($219 млн), на третьем — Нидерланды ($207 млн), на четвертом с большим отрывом идет Австрия ($58 млн) и замыкает пятерку Польша ($54 млн).

При этом почти 60% инвестиций ($750 млн) были направлены в финансовую и страховую сферы, еще 9,6% были вложены в торговлю, 8,2% — в промышленность, 7,9% — в телекоммуникационную сферу.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, если посмотреть разбивку по инвестициям, то очевидно, почему Россия так активно вкладывается в Киев.

Так, в первом полугодии этого года на опт и розницу, которую Украина со стороны России почти смогла перекрыть, было направлено всего 9,6% инвестиций, на промышленность еще меньше – 8,2%, а вот остальной объем – 60% приходился на финансовую и страховую деятельность.

Москва вынуждена вкладывать в финансовый сектор Украины, чтобы поддерживать жизнеспособность дочерних российских госбанков, продолжающих работать на Украине,

поясняет Жарский.

«Из-за введенных Киевом мер против российских банков, кредитные учреждения вынуждены докапитализировать их, чтобы выполнять накопленные обязательства перед вкладчиками. Продать бизнес на Украине не так легко. На сегодняшний день на Украине остались «дочки» Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка», — говорит эксперт.

В целом, по словам Жарского, основной приток средств на Украину в последние годы обеспечивается исключительно за счет помощи мировых финансовых организаций, что увеличивает внешний госдолг страны.

Так, государственный долг Украины по состоянию на июнь составлял $76,3 млрд.

Внешние заимствования — это примерно 60% от этой суммы. Они достигают $47,2 млрд.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман недавно заявил, что Киев должен погасить $33 млрд госдолга в ближайшие пять лет.

«В следующие пять лет нам надо погасить $33 млрд, которые были накоплены и сформированы как основной долг с 2005 по 2013 годы», — сказал Гройсман. Эта сумма составляет около 30% ВВП страны за прошлый год ($112,2 млрд, по оценке Всемирного банка).

Премьер-министр подчеркивал также, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП.

При этом международные кредиторы уже не горят желанием также активно кредитовать Украину, как и раньше.

Кредитная программа МВФ для Украины была утверждена в 2015 году в размере $17,5 млрд. Из них Киев получил четыре транша на $8,7 млрд, последний был предоставлен в апреле прошлого года. В этом году МВФ денег не дает, ждет выполнения своих условий. Одно из них – принятие закона о создании антикоррупционного суда, Украина выполнила. Но нужно привести дефицит бюджета к уровню не более 2,5% ВВП и повысить цены на газ для населения.

Владимир Гройсман считает, что дальнейшее сотрудничество с МВФ необходимо во избежание дефолта. По его словам, в настоящее время украинская сторона должна сотрудничать с фондом, поскольку невыплата долгов приведет к дефолту, а он вызовет остановку производства, девальвацию гривны и всплеск инфляции.

Между тем, несмотря на то, что Россия крупнейший кредитор украинской экономики, Киев настроен весьма решительно в отношении Москвы. Правительство Украины подготовило и уже одобрило законопроект о санкциях против России из-за моста через Керченский пролив.

В список компаний, в отношении которых могут быть введены ограничения, в частности, вошли «Институт Гипробудмист — Санкт-Петербург», «Мостотрест», «Портгидробут», «СГМ-Мост», «Стройгазмонтаж» и другие. Всего ограничительные меры предусмотрены для 19 российских компаний.

Как указывается в комментарии пресс-служба украинского министерства по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц, данные рестрикции сделают невозможными для указанных компаний экономические отношения с Украиной.

Кроме того, авторы документа полагают, что санкции будут препятствовать сотрудничеству данных предприятий со странами Евросоюза и США.