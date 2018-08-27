Развал страны: что ждет Украину без российского газа

Потери Киева в случае отказа России транспортировать природный газ через территорию Украины составят более 3% ВВП. Об этом заявил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко изданию УНН. По его словам, для украинского ВВП это примерно соразмерно расходам страны на оборону.

«Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на нее наложены»,

— отметил Витренко.

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Фактически это означает «лишить Украину возможности финансировать оборону, причем оборону не только Украины, а частично и Европу, поскольку мы находимся на передовой этой войны», — заявил коммерческий директор «Нафтогаза».

В середине июня о возможных потерях заявлял президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, проект «Северный поток — 2» направлен на то, чтобы «лишить Украину возможности финансировать оборону», около $3 млрд в год, которые страна получает за транзит российского газа. Петр Порошенко также подчеркнул, что это вся сумма, которая тратится на оборону Украины.

Ранее украинский президент отмечал, что «Северный поток — 2» не экономический, а политический проект. Его цель — нанести удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО.

«Чем дальше, тем больше стран ЕС понимают реальную цель Северного потока — 2», — отмечал, в частности, на своей личной странице глава государства.

Между тем президент России Владимир Путин в июле говорил, что «Северный поток — 2», как и другие российско-европейские проекты, имеет исключительно экономический характер и в нем нет «двойного дна». На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель он заявлял, что

Москва готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, когда истекает действующий контракт, если будет урегулирована ситуация в Стокгольмском арбитраже, который встал на сторону украинского «Нафтогаза».

Согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд. Эта сумма компенсации предусмотрена за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита.

«Газпром» считает это решение несправедливым, поскольку оно, по его мнению, было написано при участии «посторонних людей». Компания направила в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения арбитража.

«Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты г. Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены», — отмечали в «Газпроме».

Газопровод «Северный поток — 2» будет состоять из двух ниток, которые будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии. Его протяженность составит 1,2 тыс. км, а мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Против его реализации выступает США, Украина и ряд европейских государств. При этом разрешение на прокладку большей его части уже получены от Германии, Швеции и Финляндии.

Из ключевых партнеров проекта заминка возникла только с Данией.

Страна специально под «Северный поток — 2» приняла закон, который позволяет ей рассматривать подобные проекты не только с точки зрения обычного природоохранного и прочего законодательства, но и с политических позиций.

«Киев рассчитывает на дальнейшее единство в вопросе противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2» как прямой угрозе энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран», — комментировали в пресс-службе украинского кабмина позицию Дании.

На территорию Дании выпадает около 10% длины трубы, однако из-за того, что страна никак не может дать разрешение, судьба проекта оказалась под вопросом.

При этом оператор проекта — компания Nord Stream 2 — уже разработал альтернативный маршрут газопровода в обход Дании. Кроме того, он даже отправила в августе его на согласование в Копенгаген.

Альтернативный маршрут протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании, был представлен компанией «на основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы».