«Слишком рискованно»: Россия устала от доллара

Из-за неустойчивости доллара Россия может перейти на национальные валюты при торговле нефтью, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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«Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — отметил министр и при этом уточнил, что российские власти не намерены закрывать американские компании.

С начала года Россия два месяца подряд существенно сокращала вложения в американские гособлигации. Так, в апреле сумма уменьшилась на $47,5 млрд, а в мае еще на $33,8 млрд. В результате в целом они снизились до $14,9 млрд., что с 2007 года является минимумом.

Россия таким образом выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США. В Центробанке уточнили, что там диверсифицируют международные резервы с учетом всех рисков, включая финансовые, экономические и геополитические.

Само заявление Силуанова было связано с объявлением США о введении новых санкций в отношении России, которые Вашингтон анонсировал 8 августа. По имеющимся данным, новые ограничительные меры вызваны якобы «использованием Москвой химоружия в британском Солсбери».

Планируется, что санкции вступят в силу 22 августа. Кстати, эта дата обозначена не случайно, так как именно в этот день в Федеральном реестре США будет опубликовано сообщение о первом пакете ограничительных мер. Как уточнили в государственном департаменте США, Москва якобы нарушила международное право, применив в британском Солсбери отравляющее нервно-паралитическое вещество класса «Новичок».

Согласно американскому закону от 1991 года о применении какой-либо страной биологического и химического оружия, такие действия влекут за собой санкции со стороны США.

Если ограничения все же будут введены, они распространятся на экспорт в Россию связанных с национальной безопасностью товаров. К ним будут относиться электронные устройства двойного назначения и их компоненты, в том числе используемые в авиационной отрасли, сообщает NBC. При этом техники для гражданской авиации, как заверили в государственном департаменте, запланированные ограничения не коснутся.

Впрочем, там также отметили, что санкции по этому поводу могут вводиться не единожды. Госдеп уточнил, что если в течение трех месяцев Россия не предоставит гарантий того, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится на допуск международных инспекторов, это вызовет вторую волну ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов.

В этом случае уже нужно будет говорить о снижении уровня дипломатических отношений и запрете авиакомпании (в данном случае речь идет об «Аэрофлоте») летать в США. К тому же взаимная торговля в результате будет сводиться к минимуму, международная финансовая помощь столкнется с новыми препятствиями, а в банковских кредитах будет отказано.

Все эти условия оговорены в законе от 1991 года, который до сих пор применялся только два раза — в отношении Сирии в 2013-м году и КНДР в текущем.

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Официальный Лондон обвинил в причастности к данному инциденту российские власти и спецслужбы.

Впрочем, российских следов в отравлении в Солсбери Великобритания до сих пор не нашла, хотя на это было потрачено довольно много сил и ресурсов. Еще в начале мая посольство РФ в Лондоне разместило на своем сайте соответствующее официальное заявление, в котором говорилось, что британские власти привлекли к расследованию «сотни полицейских», которые потратили на изучение улик большое количество времени.

По мнению представителей российского посольства, полицейские Великобритании не смогли поддержать официальную политическую версию своей страны. Обвинения со стороны Лондона опровергал и сам президент России Владимир Путин, указывая на их бездоказательность.

Тем не менее, заявления британской стороны стали причиной для высылки рядом западных стран более сотни российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Среди тех, кто поддержал Лондон, были и Соединенные Штаты. После сообщения британской стороны о якобы причастности России к отравлению Скрипалей США опубликовали официальное заявление, в котором было написано, что ответственность за применение «Новичка» с наибольшей вероятностью лежит на Москве.