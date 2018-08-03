«Прямиком из ада»: конгресс США ударил по рублю

Сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США законопроект под названием «Защита американской безопасности от кремлевской агрессии».

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Документ предусматривает ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний.

Санкции направлены и против российских политиков и бизнесменов. Кроме того сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет президент РФ Владимир Путин.

Авторы инициативы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с «российской дезинформацией».

Подготовили законопроект демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн. Основанием для введения новых санкций авторы законопроекта называют «продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США», то есть речь идет уже о 2018 годе, а не только о «вмешательстве» в выборы 2016 года, когда избирался действующий президент Дональд Трамп. Законопроект также учитывает действия России в Сирии и на Украине.

Сенаторы сопроводили внесение законопроекта резкими заявлениями в адрес российских властей.

Сенатор-демократ Боб Менендез заявил, что новый документ может стать следующим шагом ужесточения политики в отношении России, «чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение».

Подорвать статус-кво

«Наша цель — изменить статус-кво и наложить сокрушительные санкции и другие меры против России до тех пор, пока она не прекратит свое существование и не перестанет вмешиваться в избирательный процесс США», — заявил сенатор Линдси Грэм. Он отметил, что новые санкции должны стать самыми жесткими из тех, что уже вводили Соединенные Штаты.

Линдси Грэм предупреждал Россию о новых «адских» санкциях еще 29 июля. В интервью Fox News он пообещал внести законопроект с новыми санкциями против Москвы. «Это будут санкции прямиком из ада. Любая страна, которая пытается вмешаться в наши выборы, будет наказана таким же образом», — пообещал Грэм.

В интервью он также отметил позицию президента США Дональда Трампа по вопросу ужесточений антироссийских санкций. «Отдам должное президенту Трампу за более жесткую позицию в отношении России, чем была у Обамы. Армия на Украине, высылка дипломатов, введение более жестких санкций», — перечислил Грэм.

При этом в интервью американскому телеканалу сенатор подчеркнул, что действующие меры не работают, а Россия «по-прежнему пытается вмешаться в американские выборы».

Разработчики новых ограничительных экономических добавили, что если Россия прекратит кибератаки, а также изменит политику в Сирии и на Украине, то США снимут санкции.

О возможности введения санкций в отношении российских ОФЗ в США говорят уже давно. Весной представители конгресса США даже подготовили соответствующий законопроект «Акт о солидарности с Великобританией против нарушений России», где в том числе был прописан полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом нашей страны. В апреле этот документ одобрения не получил.

Министр финансов США Стивен Мнучин прямо заявил, что его ведомство выступает против подобных действий,которые могут оказать негативное воздействие на весь международный финансовый рынок.

Тем не менее, тема распространения санкций на российские деривативы периодически всплывает во властных структурах США.

1 августа вопрос «российского вмешательства» подняла глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстен Нильсен. Она предостерегла Россию и другие государства от попыток вмешательства в будущие выборы на территории Соединенных Штатов.

Рубль почувствовал беду

Реакция российских властей на новый виток санкций последовала незамедлительно. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в четверг, 2 августа, что российские сенаторы могут обсудить проект новых антироссийских санкций на встрече членов Совета Федерации с членом сената конгресса США от Республиканской партии Рэндом Полом.

На открытии торгов 3 августа на Московской бирже рубль падает. В частности, курс доллара вырос на 4 коп. и составил 63,45 руб. Курс евро вырос на 20 коп., до 73,61 руб.

Эксперты Citigroup подсчитали,что санкции США в отношении российского госдолга — если американское руководство все же решит их ввести — могут обрушить курс рубля примерно на 15%. В этом случае курс доллара по отношению к национальной валюте вырастет с нынешних 63 руб. до 70-73 руб.

В обзоре аналитиков Citi отмечается, что в июне 2018 года среди всех владельцев ОФЗ доля нерезидентов составляла порядка 28%.

«В худшем сценарии, при котором доля нерезидентов среди владельцев российских ОФЗ сократится с 28% до 0%, мы ожидаем, что доходность десятилетних ОФЗ может вырасти с текущих 7,76% до 8,61% к концу 2018 года и 11,9% к концу 2019 года.

Дополнительный отток капитала, связанный с этим событием, может сильно ослабить рубль — примерно на 15% до 70 рублей за доллар», — пишут аналитики.

В пятницу аналитики отмечают, что рынок уже отыграл негативные новости, а правительство готово к любому развитию событий. «Власти оставили рубль на низких позициях и предоставляют офшоры для тех, кто привык работать через западную площадку. Если закон будет принят, то прямые потери будут относительно невелики, около 2% от долга (премия для инвесторов) и придется потратиться на перекладывание в золотовалютные резервы. То есть, потери для нас приемлемы, а вот США уничтожают базис, на котором стоит их система — незыблемость хранения ЗВР», — считает Роберт Алоян, аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд».

Доля иностранных инвестиций в структуре российского государственного долга снижается, тем не менее к 1 июля нынешнего года номинальный объем инвесторов-нерезидентов в российских гособлигациях составил 1,982 трлн руб. Это почти 29% от общего объема рынка ОФЗ.

«Банк России считает эффект от ухода иностранных инвесторов с рынка российских ОФЗ незначительным. Но регулятор все-таки признает, что эта тенденция сохранится, хоть и без резкого снижения интереса инвесторов к российским активам», — говорит Лазарь Бадалов, доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Рубль снова оказался под давлением, и негативный фон из США будет увеличивать темпы девальвации национальной валюты, что сулит большую инфляционную нагрузку для населения, отмечает Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс».

Но по ее мнению, «пока что валютные спекулянты не учли в полной мере новость о возможных санкциях по российскому госдолгу. Торги по рублю открылись ценовым разрывом в сторону снижения стоимости рубля, но наш прогноз по национальной валюте в целом пессимистичный, и без новостей из США.

Она прогнозирует, что в пятницу падение курса рубля против доллара и евро продолжится. Доллар, при этом, будет укрепляться сильнее, так как в мире его покупают, а евро, наоборот, продают.

Валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров отмечает, что угроза санкций, в том числе их возможного расширения на госдолг РФ, обсуждалась уже не раз. И, как минимум, частично, такое развитие событий заложено в котировки российского рубля.

«Санкции — важный фактор влияния на рубль. Но он не единственный, есть еще цены на нефть. Кроме того, американцы забывают, что любые их санкции, введенные ранее, приводили к ответным мерам и, в целом, нивелировались диверсификацией экономики на внутреннее потребление и расчет на альтернативные каналы инвестирования. А сейчас Вашингтон «уже воюет» и на Востоке, и на Западе. В итоге он сам подталкивает другие страны, такие как Россия и Китай, строить альтернативную доллару финансовую систему международных расчетов», — говорит Егоров.

В качестве первой реакции на принятие законопроекта ожидаемо будет снижение курса рубля. «Но рубль будет реагировать и на данные по занятости США, и на показатели платежного баланса, и на другие традиционные элементы влияния. Прогноз: пара доллар/рубль в течение дня будет торговаться в диапазоне 63,10 — 63,75 руб.», — заключает аналитик.