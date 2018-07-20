«Проверено мундиалем»: стадион без пива — деньги на ветер

В пятницу, 20 июля, Владимир Путин посетил стадион «Калининград», возведенный к чемпионату мира по футболу 2018 года и провел здесь заседание совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Реклама

Президент ознакомился с инфраструктурой стадиона, понаблюдал за тренировкой юных футболистов. А во время встречи с волонтерами неожиданно сделал заявление по теме пенсионной реформы.

Путин рассказал, что смотрел много вариантов пенсионной реформы и когда его спрашивали, какой из них ему нравится, он ответил «никакой».

«Я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил он.

По теме совещания Путин высказался более чем определенно. Точнее, даже потребовал: к 2014 году спортивные объекты, построенные к ЧМ-2018, «должны тать самодостаточными». Иными словами, выходили на самоокупаемость и не тянули деньги на свое содержание из федерального и региональных бюджетов.

«Я хотел бы, чтобы у стадиона была футбольная команда, а у команды — стадион. Чтобы команда не стояла в очереди. Не знаю, можно ли каждый стадион передать команде, но стремится надо к этому надо, в идеале. Иначе все это закончится рынком», — потребовал Путин.

Fan ID навсегда

Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы футбольный клуб был хозяином стадиона. И чтобы клуб «сдавал в аренду, развивал коммерческую деятельность. Иначе только затраты будут и футбол будет в тяжелом состоянии».

Павел Колобков, министр спорта РФ считает, что финансово поддержать стадионы могла бы такая мера, как продление виз болельщикам, приезжавшим на мундиаль. Он попросил президента дать поручение внедрить систему идентификации болельщиков (Fan ID) для использования в национальных футбольных первенствах, в соревнованиях Лиги наций, отборочных турнирах.

По его словам, актуализация визового режима может стать одним из ключевых составляющих эффективной реализации «наследия чемпионата».

«Мы не должны упустить эту возможность и сохранить позитивный настрой миллионов людей, которые приехали на чемпионат мира», — сказал Колобков.

Концепция использования наследия чемпионата согласована и находится в правительстве, уточнил Колобков. Первый шаг — определение собственников стадионов и направления их использования.

На стадионах «Лужники», «Спартак», «Казань Арена», «Фишт», «Санкт-Петербург» уже определены модели управления, источники финансирования и сформированы управляющие компании. На остальных еще предстоит это сделать.

«Предусмотрена передача стадионов из собственности РФ в собственность субъектов, — добавил министр. — Регионы, получив в собственность такие объекты, смогут открывать музеи футбола, детские спортшколы, офисы футбольных ассоциаций. Помимо футбола стадионы смогут использоваться и в других видах спорта».

Колобков пообещал, что сделает все возможное, «чтобы не допустить превращение стадионов в памятники чемпионата».

Путин тем не менее решил уточнить, сколько именно спортобъектов требуется загрузить после ЧМ. Колобков ответил: 12 стадионов, 95 футбольных площадок и спортбаз, новых и арендованных.

«Показали бы план использования каждого объекта. Все должно быть очень конкретно, а то появятся желающие рынки там открыть, а нам нужна спортивная нагрузка», — еще раз твердо, но доброжелательно уточнил Путин.

Про пиво

Глава Татарстана Рустам Минниханов уловил доброжелательный тон реплик президента и спокойно рассказал о том, как уже в республике решили распорядиться наследием ЧМ-2018.

Как выяснилось, стадион в Казани на 45 тысяч мест уже стал «центром семьи и отдыха». Он не пояснил, что имеется в виду, но присутствующим в зале могло показаться, что на зеленом поле стадиона гуляют мамаши с колясками, а в штрафной площадке стоят мангалы с шашлыком. Все примерно так и оказалось. Из выступления Минниханова следовало, что подсобные помещения казанского стадиона используются в качестве гостницы для домашних питомцев, мотосалона, ресторана.

А вот натуральный газон, отвечающий всем требованиям ФИФА, Минниханов решил скатать в рулон и использовать для озеления города. А на стадионе постелить искусственный газон.

Натуральный очень дорого содержать, признался глава Татарстана и его слова с пониманием оценили главы других регионов, в которых проходил мундиаль.

Минниханов напомнил еще об одном источнике покрытия расходов на мундиаль и возможности эффективного содержани стадионов после ЧМ. Оказалось, что это алкоголь. Руководитель республики уточнил, что расходы туристов на территории Татарстана в период чемпионата мира по футболу составили 11,2 млрд руб. За время проведения турнира здесь продали пива на 89 млн рублей. И эту практику продажи алкоголя нужно продолжить, уверен он.

«Хотел бы поднять вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата. Это продажа пива. <…> Никаких эксцессов, никаких проблем [в связи с продажей пива] не было. Просил бы посмотреть… Во-первых, все-таки мужчина любит пиво, а во-вторых…», — сказал Минниханов.

И тут вмешался Путин: «Не все, в Татарстане может больше любят», — предположил президент.

«Мне, конечно, стыдно говорить как мусульманину про пиво, но я забочусь о наших братьях, православных…», — возразил Минниханов.

«Вот молодец какой!», — воскликнул Путин. Участники совещания заулыбались. А Путин потом добавил: «Ну, если уж мусульмане просят к пиву либеральнее подойти, то посмотрим…».

Напомним, перед началом ЧМ-2018 безалкогольные зоны в Казани удвоились. В течение 12 дней в семи спецзонах — вокруг футбольного стадиона «Казань Арена», фан-зонах, в аэропорту и на железнодорожных вокзалах — была запрещена продажа любого алкоголя в стеклянной таре.

Продавать и пить алкоголь на футбольных матчах в РФ нельзя, но специально для ЧМ-2018, как и на Кубке конфедераций, российские законодатели разрешили спонсорам продавать пиво в специальных зонах стадионов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также поддержал идею диверсифицировать использование спортивного наследия. Местный стадион планируется передать клубу «Балтика» и загружать его концертами, превратить арену в центр туризма, досуговые и центры. Газон оказался также камнем преткновения.

Алиханов попросил дополнительных средств на то, чтобы закупить специальное покрытие для поля, чтобы использовать его в дни проведения массовых неспортивных мероприятий. Путин уже не возражал.