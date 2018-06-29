«Норникель» распределил дивиденды

Деньги акционеров

В этом году в собрании приняли участие 67% акционеров «Норникеля» — в общей сложности они обсудили 13 вопросов повестки дня. С докладом перед собравшимися выступил старший вице-президент, заместитель председателя совета директоров компании Андрей Бугров.

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Согласно презентации, представленной им на собрании, в годовом выражении «Норникель» увеличил производство металлов из собственного сырья на 8-16% — это произошло благодаря выходу на полную мощность Талнахской обогатительной фабрики, а также увеличению мощностей Надеждинского металлургического завода и рафинировочного завода на Кольской ГМК. Эффект реконфигурации на EBITDA в 2018 году должен составить около $100 млн, отметил Бугров. Кроме того, в октябре 2017 года компания запустила крупнейший за последние 10 лет горный проект в России – Быстринский ГОК.

Общее собрание акционеров утвердило финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 607,98 руб. на одну обыкновенную акцию (около $9,6 по курсу ЦБ на 28 июня). В общей сложности на выплату годовых дивидендов будет направлено 96,2 млрд рублей, а с учетом промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2017 года общий размер выплат составит 131,689 млрд рублей (2,09 млрд долларов). По итогам 2016 года «Норникель» суммарно направил на дивиденды 140 млрд руб. Лица, которые имеют право на получение выплат, будут определены до 17 июля.

«Компания одобрила дивиденды полностью в рамках ожиданий, и акционеры остались ими удовлетворены», — прокомментировал это решение «Газете.Ru» начальник аналитического отдела БКС Кирилл Чуйко. С ним согласен и старший аналитик по металлургическому сектору «Атон» Андрей Лобазов. «Собрание акционеров утвердило ранее рекомендованные дивиденды, никаких сюрпризов не произошло. Компания придерживается политики выплаты дивидендов, которая была утверждена акционерами еще несколько лет назад», - отметил он.

Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка на компанию ниже 1,8, а цены на металлы растут. Если же чистый долг достигает отметки в 2,2 или превышает ее, то для поддержания финансовой устойчивости в неблагоприятных макроэкономических условиях на выплату дивидендов направляют 30% от EBITDA. В 2017 году для оценки дивидендов долговая нагрузка составила 1,88, сообщала компания.

Кадровые перестановки и финансы

Акционеры избрали совет директоров «Норникеля», в который в этом году вошли три новых члена: гендиректор ACG Amur Capital Group Ltd Артем Волынец, гендиректор АО «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев и независимый директор «Лукойла» и АФК «Система» Роджер Маннингс.

Еще одно важное решение касалось утверждения финансовой отчетности и ее аудитора за 2017 год. Согласно отчету компании по МСФО, выручка в годовом выражении увеличилась на 11% до $9,1 млрд, инвестиции – на 17% до $2 млрд долларов, EBITDA — на 2% до $4 млрд, валовая прибыль составила $4,5 млрд, а прибыль от операционной деятельности – $3,1 млрд. При этом стоимость долга компании снизилась на 0,4 процентных пункта.

«Финансовые результаты за прошлый год на 100% отражают ситуацию на рынке, результаты хорошие. «Норильскому никелю» трудно закончить год плохо – это компания с одним из лучших месторождений в мире», — отмечает начальник аналитического отдела БКС Кирилл Чуйко.

По мнению аналитиков, финансовые показатели «Норникеля» вряд ли что-то может пошатнуть – в частности, влияния на ее деятельность не окажет и недавнее решение Высокого суда Лондона, который по требованию UC Rusal отменил сделку по продаже компаниями Романа Абрамовича 2,1% акций «Норникеля» структурам Владимира Потанина.

«Решение Высокого суда Лондона не окажет на деятельность «Норникеля» никакого влияния – это разборки между акционерами. У «Норильского никеля» есть четкая программа капитальных вложений и четкая дивидендная политика, за пределами этого вряд ли что-то будет происходить», - полагает Кирилл Чуйко.

С ним согласен старший аналитик по металлургическому сектору «Атон» Андрей Лобазов, но с некоторыми оговорками. «Решение Высокого суда Лондона напрямую не повлияет на операционную деятельность «Норникеля», но с точки зрения инвесторов, оно имеет позитивные последствия, потому что увеличивает веру в действие акционерного соглашения (были опасения, что оно может быть изменено или проигнорировано в одностороннем порядке). Также мы считаем, что если сделка о продаже акций будет отменена, и акции вернутся обратно Роману Абрамовичу и партнерам, то «Интеррос» может купить их с рынка, потому что их рыночная цена сейчас на 20% ниже. Это может оказать спекулятивную поддержку бумагам», — отметил он.