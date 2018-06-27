Лондон встал на сторону Дерипаски

Роман Абрамович не сможет продать Владимиру Потанину акции «Норникеля». Стороны вели переговоры по пакету в 3,99%, в конце марта была закрыта сделка по продаже 2,1%. Продавцом выступала Crispian Абрамовича, покупателем — Whiteleave Потанина.

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UC Rusal, которая, также как и структуры Владимира Потанина, является акционером «Норникеля», посчитала, что сделка нарушает акционерное соглашение и оспорила ее.

Насколько можно судить из той информации, которая сейчас доступна (решения по таким коммерческим спорам европейскими судами как правило не публикуются) арбитраж установил, что 3,99% «Норникеля», принадлежащие Crispian Абрамовича, не могут быть переданы никому из прочих акционеров, поскольку это нарушает условия сделки, заключенной в 2012 году, отмечает партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая.

Следствия у этого решения два. Первое — это то, что уже закрытая сделка по продаже 2,1% «Норникеля» будет аннулирована.

«Второе — победа оказалась «пирровой», поскольку, следуя решению суда купить долю у Crispian не сможет и сам Дерипаска, добивавшийся отмены сделки Абрамовича с Потаниным», — добавляет юрист.

В ходе слушаний в Высоком суде Лондона Владимир Потанин рассказывал, что в конце июня 2017 года встретился с Олегом Дерипаской. До этого они не общались лично уже 18 месяцев. На встрече Дерипаска заявил Потанину об отказе от идеи слияния «Русала» и «Норникеля», а также о варианте объединения компаний En+ с «Русалом» (слияние было проведено в конце 2017 года). Потанин, в свою очередь, высказал Дерипаске свое желание увеличить долю в «Норникеле», приобретя дополнительные акции.

Дерипаска предложил, чтобы структуры Потанина купили их у Crispian Абрамовича, так как последний решил их продать. По итогам переговоров с Дерипаской в декабре Потанин понял, что договориться с Дерипаской не получится и начал вести предметные переговоры с Абрамовичем.

Последняя возможность договориться была предпринята всеми тремя сторонами в конце января 2018 года – Роман Абрамович организовал трехстороннюю встречу для того чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Как утверждает Потанин и эти переговоры зашли в тупик. В результате, в начале февраля после нескольких раундов консультаций и переговоров Потанин решил купить акции «Норникеля» у Crispian, при этом осознавая, что Rusal после этого может запустить механизм «русской рулетки».

Этот механизм был предусмотрен в соглашении на случай, если конфликт между основными акционерами «Норникеля» вновь войдет в острую фазу. Согласно правилам «рулетки», любой из основных акционеров может предложить другому акционеру продать долю в «Норникеле» по средневзвешенной цене за полгода плюс 20% премии. Вторая сторона, получив это предложение, может его принять или выставить свою оферту по аналогичной цене или выше. В случае выставления встречного предложения с более высокой ценой инициатор рулетки должен будет купить долю другого акционера по новой цене или продать свою.

23 февраля этого года Rusal официально объявил, что запросит мандат на участие в дуэли у акционеров и оценивает свой пакет в ГМК не менее чем в $9,72 млрд. Потанин от участия в «русской рулетке» отказался и в марте закрыл сделку с Абрамовичем.

Rusal принадлежит 27,8% в «Норникеле». Доля структур Владимира Потанина составляла 34%, после аннулирования сделки с Абрамовичем, она снизится до 31,9%. Между сторонами некоторое время назад шел затяжной корпоративный конфликт.

В Rusal приветствуют сегодняшнее решение Лондонского суда, оно полностью подтверждает обоснованность позиции компании, прокомментировали «Газете.Ru» в пресс-службе алюминиевого производителя. В «Норникеле» и «Интерросе» (холдинг Владимира Потанина) от комментариев отказались.

Впрочем, Владимира Потанина вряд ли стоит считать проигравшим в этом деле. Как отмечает агентство Bloomberg, он заплатил около $750 млн за 2% акций «Норникеля». А текущая рыночная стоимость этого пакета составляет около $560 млн.

«Отказ от сделки будет даже выгоден ему, так как он сможет купить тот же пакет по более низкой цене на рынке. Абрамович не получит той прибыли, на которую рассчитывал», — пишет Bloomberg.

Из всей тройки участников разбирательства, только у Потанина не возникли проблемы с властями западных стран. Олег Дерипаска и Rusal попали в санкционный список минфина США, со всеми вытекающими негативными последствиями. Дерипаска вынужден был уйти со всех постов не только в Rusal, но и в своем холдинге En+, и, вероятнее всего, сократит свою долю в нем до неконтрольного пакета.

Роман Абрамович не смог получить новую британскую визу. Ему пришлось брать гражданство Израиля, что дает ему право посещать Соединенное Королевство, но не работать там. В ответ Абрамович заморозил строительство нового стадиона своего футбольного клуба «Челси».

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер», полагает, что решение суда для бумаг Rusal и «Норникеля» «это сиюминутный момент для спекуляции, который при этом не оказывает никакого влияния на их капитализацию и денежные потоки».

«Для металлургических компаний сейчас гораздо важнее санкции, которые ограничивают их бизнес, чем судебные споры акционеров», — говорит он.