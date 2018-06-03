Откуда деньги: Лондон проверит доходы «кремлевских олигархов»

Расследование в отношении российских бизнесменов и чиновников, связанных с Кремлем, продолжается и расширяется, сообщается в воскресном выпуске британской The Times.

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Национальное криминальное агентство Великобритании (National Crime Agency, NCA, борется с организованной преступностью — «Газета.Ru») может начать преследования якобы «нечистых на руку российских олигархов», проверив и заморозив активы «коррумпированных элит», заявил глава департамента NCA по борьбе с экономическими правонарушениями и киберпреступностью Дональд Тун.

Он подчеркнул, что

команда следователей NCA рассматривает возможность применения «от 120 до 140 ордеров на богатство неустановленного происхождения». При этом, по словам Туна, цели расследования не определяются по гражданству или национальной принадлежности подозреваемых.

Одновременно с этим осведомленный о ходе расследования источник в британском правительстве сообщил журналистам, что львиную долю тех, кто оказался под подозрением NCA, составляют «российские мультимиллионеры и олигархи, россияне».

Кроме того, источник в Уайтхолле заявил, что мартовское отравление Сергея и Юлии Скрипалей в городе Солсбери поспособствовало ускорению процесса следствия, а объемы работы по борьбе с коррупцией российских бизнесменов и политиков «значительно возросли».

Напомним, что в 2017 году в Великобритании был принят закон о «криминальных финанасах», предусматривающий введение ордеров (UWO) на «непонятно откуда взявшиеся деньги». Власти, благодаря UWO, могут проверять средства от владельцев любых подозрительных активов, стоящих более 50 тыс. фунтов стерлингов (порядка $70 тыс.). Если владелец «необъясненного богатства» не будет в состоянии доказать легальность своих доходов, то власти могут ее арестовать.

О планах Лондона ввести новые санкции против состоятельных россиян, живущих в Великобритании, стало известно еще в середине весны. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал жертвой телефонного розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса. Они представились новоизбранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его переводчиком.

В разговоре с пранкерами глава британского внешнеполитического ведомства рассказал о планах Лондона ввести новые санкции в отношении «близких к президенту РФ Владимиру Путину олигархов».

По словам Джонсона,

санкции не будут касаться всех российских олигархов, проживающих на британской территории — только «тех, кто незаконно обогащается» и связан с Кремлем. В Кенсингтоне, одном из самых дорогих и престижных районов Лондона, «куда камень ни кинь — попадешь в российского олигарха», заявил глава Форин-офиса.

Однако не все из «кенсингтонских денежных кулей» связаны с Путиным, подчеркнул Джонсон. Санкции, в частности, могут ударить по бизнесмену Олегу Дерипаске и группе компаний «Русал» — по мнению британского политика, это было бы «наиболее эффективным способом противостоять России».

Эту же информацию 15 апреля подтвердил The Times источник в правительстве Терезы Мэй. За неделю до этого Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и политиков.

6 апреля высокопоставленный представитель администрации США заявил, что новые санкции Вашингтона против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России. США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний. Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

«Они получили большие выгоды от работы с режимом Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля. Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства», — подчеркнул американский чиновник. Кроме того, он заявил, что

введенные санкции против «олигархов и госкомпаний» не направлены «против народа России».

В списке «жертв» санкций фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, а также многие другие бизнесмены.