Европа против Трампа: российский газ вместо иллюзий

Агрессивная политика Дональда Трампа избавила Европу «от всех иллюзий», заявил недавно глава Евросовета Дональд Туск. Сначала он объявил о введении пошлин на импортные сталь и алюминий в 25 и 10 процентов, а затем пригрозил санкциями тем компаниям, которые будут продолжать работать с Ираном. Сам Вашингтон намерен не только выйти из ядерной сделки с Исламской Республикой, но и ввести против нее ограничительные меры.

«Глядя на последние решения президента Трампа, кто-то даже мог подумать: кому нужны враги, когда у вас такие друзья? Но честно говоря, Европа должна быть благодарна президенту Трампу, потому что благодаря ему мы избавились от всех иллюзий», — заявил Туск.

ЕС не выйдет из ядерной сделки с Ираном, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС, прошедшего на днях. Но ввязываться в санкционную войну с США Брюссель также не станет.

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«Мы не будем развязывать торговую войну санкций с США в случае с Ираном. Мы не будем в ответ вводить санкции или контрсакции в отношении американских компаний. Это не имеет никакого смысла», — заявил президент Франции Эмануэль Макрон.

Совсем бездействовать ЕС не будет. В качестве ответной меры будет запущен блокирующий механизм, применявшийся ранее в 1996 году, когда США ввели санкции против Ирана, Кубы и Ливии. Резидентам Евросоюза можно будет не выполнять ограничительные решения американских регуляторов и судов. Компании, которые понесут убытки из-за санкций, смогут требовать компенсации.

Сейчас ЕС собирается продолжить сотрудничество с Ираном и в сфере энергетики. Для этого, даже в случае введения американцами санкций, предполагается разрешить проводить платежи в адрес Тегерана. В иранскую столицу уже отправился еврокомиссар по вопросам климата и энергии Мигель Каньете.

Что касается пошлин, то ЕС продолжает переговоры с Белым домом. Визиты Эмануэля Макрона и канцлера ФРГ в Вашингтон большого результата не принесли. Европейские лидеры договорились придерживаться совместной позиции на торговых переговорах с США, которая не предполагает односторонних уступок. Но аналитики не исключают, что позиции сторон могут измениться.

«Вопросы пошлин металлы и ядерной сделки с Ираном, возможно, станут поводами для «торга» между США и Европой, где европейским и американским партнерам придется пойти на уступки. Не исключаю, что снятие дополнительных пошлин или их существенное смягчение может быть увязано со стороны США с решением Европы по вопросу введения санкций по отношению к Ирану»,

— считает Богдан Зварич, вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров.

В качестве одной из уступок Брюсселя Вашингтону может стать газовая сфера. «Мы готовы начать переговоры с США по усилению сотрудничества в сфере энергетики, если ЕС будет полностью освобожден от пошлин», — сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Сотрудничество в энергетике» предполагает, что ЕС начнет покупать больше сжиженного природного газа из США (СПГ). Потенциально, это может нанести удар по «Газпрому», который занимает треть газового рынка Европы.

Приемные терминалы СПГ в Европе начали активно возводиться еще с 1970-х годов, в настоящее время в регионе действует порядка 167 млн т СПГ мощностей, и СПГ-терминалы никогда не работали на полную мощность, говорит аналитик VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

В перспективе ожидается, что на фоне роста мировой торговли СПГ в прошлом году, преимущественно в азиатско-тихоокеанском регионе, предложение сжиженного газа в Европе будет ограничено.

«Соответственно, вопреки новым инициативам в энергополитике ЕС, российский газ продолжит наращивать свою долю на ключевом рынке сбыта», — говорит аналитик.

Но администрация Трампа будет давить на своих европейских партнеров, чтобы они заблокировали возможности России укрепить свои позиции на газовом рынке Старого Света.

По информации The Wall Street Journal, во время апрельского визита Ангелы Меркель в США, Дональд Трамп предлагал ей отказаться от поддержки проекта «Северный поток — 2» в обмен на переговоры по новому торговому соглашению. Недавно представитель госдепа заявил, что проект представляет угрозу, поскольку по всей его длине можно установить некое оборудование для слежки.

«Второй поток» пройдет по дну Балтийского моря от российского до немецкого побережья, рядом с уже работающим «Северным потоком». Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год (первый газопровод имеет такую же пропускную способность). Он позволит резко сократить транзит через Украину и Польшу, поэтому эти страны протестуют против проекта. На данный момент, Германия и Финляндия уже дали полное согласие на прокладку трубопровода, а Дания и Швеция – еще нет.

Пока ФРГ не поддается на украинско-польское и американское давление. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер отмечает, что «США ищут рынки сбыта», но сейчас американский СПГ значительно дороже, чем трубопроводный газ.

Единственное на чем настаивает в последнее время Берлин – это сохранение транзита через Украину, чтобы не оставить Киев без гарантированных валютных поступлений. Об этом она говорила с президентом России Владимиром Путиным 18 мая в Сочи.

«Мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства «Северного потока-2» роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие», — сказала она.

Российский лидер подчеркнул, что американский президент, как «крепкий, хороший предприниматель», продвигает интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке СПГ. Кроме того, Запад хочет, «чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками».

«Мы, собственно говоря, не против, я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. И мы готовы к этим переговорам с украинской стороной», — сказал Владимир Путин.

Ранее, глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что после запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», объем транзита через Украину может снизиться до 10-15 млрд кубометров, тогда как в прошлом году он составил 93,5 млрд кубов.

«Газпром» готов к переговорам с «Нафтогазом Украины», но они будут крайне сложными. Действующие контракты 2009 года на поставку и транзит газа российский концерн собирается расторгнуть, иски уже поданы в суд. Это связано с решением Стокгольмского арбитража, пересмотревшего соглашения в пользу Украины и обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Но обойтись без украинского транзита «Газпром» в среднесрочной перспективе не сможет, читают аналитики. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что строительство «Северного потока — 2» подгонялось под истечение срока транзитного договора с Украиной в 2019 году.

Но новая труба, которая должна принимать газ на выходе из последней точки газопровода, еще не будет полностью готова для транспортировки всех заявленных объемов газа, и через «второй поток» в первый год-полтора «Газпром» сможет пропускать только половину заявленного объема.

«В реальных цифрах речь идет лишь о 34 млрд руб. м газа, остальные объемы так или иначе в 2020 году придется проводить через Украину, поскольку судьба второй нитки «Турецкого потока» в страны южной Европы по-прежнему не решена, хотя переговоры и намерения стран находятся в стадии высокой готовности», — полагает эксперт.

В итоге, совсем без транзита Украина не останется. Заставят ли США немцев совсем заблокировать проект? Исключить такой сценарий нельзя, но пока Берлин держится, тем более иллюзий в отношении США больше нет, а отказ от «второго потока» принесет долгосрочные убытки.