Будет национализация: как Киев заберет российские банки

В Верховной раде Украины предложили национализировать имущество российских компаний на Украине. Это вытекает из изменений в закон «О санкциях». Законопроект внес народный депутат Роман Зварыч из фракции «Блок Петра Порошенко».

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Документ направлен на рассмотрение комитета Рады.

Для «безотлагательного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы» со стороны России необходимо «передавать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушивших соответствующие права и интересы Украины и ее граждан», считают авторы документа.

Сейчас «на законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулировано», говорится в документе. Также предлагается применять санкции к украинским юридическим лицам, которые осуществляют хозяйственную деятельность с Россией.

Отношения России и Украины испортились после госпереворота в Киеве в 2014 году и вхождения Крыма в состав России. В «заложниках» Киева, в частности, оказались российские банки на территории Украины. Радикальные группировки блокировали работу российских кредитных учреждений.

В прошлом году Украина также ввела официальные санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа), львовского VS банк. Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Также банкам было запрещено выводить средства за пределы Украины.

В марте этого года Киев ожидаемо продлил санкции против российских банков, которые сказались на деятельности кредитных организаций.

По данным Национального банка Украины, в топ-10 убыточных банков на Украине входят две российские кредитные организации — БМ Банк и Проминвестбанк.

В частности, по данным отчетности, в первом квартале этого года убыток Проминвестбанка составили почти 300 млн гривен ($11,4 млн), а убытки БМ Банка — 21 млн гривен (почти $801 тыс.).

При этом все последнее время российские кредитные учреждения пытаются продать свой бизнес на Украине, однако найти покупателей оказалось не просто. Пока что удалось уйти с Украины только львовскому VS банку. Как сообщалось в конце прошлого года, «Сбербанк Европа», контролируемый «Сбербанком России», завершил сделку по продаже доли в украинском VS Bank («ВиЭс банк») группе ТАС бывшего главы Национального банка Украины и вице-премьера Сергея Тигипко.

Анонсируемая сделка по продаже дочки Сбербанка сорвалась.

Опрошенные «Газетой.Ru» российские банки на Украине не комментируют внесенный законопроект. Так, ВТБ и ВЭБ не ответили на просьбу «Газеты.Ru», в Сбербанке предпочли воздержаться от комментариев.

При этом в случае принятия законопроекта проблемы будут не только у российских банков на Украине, говорят эксперты.

«Главной мишенью данного законопроекта является украинский бизнес, чьи активы за «сотрудничество с агрессором» можно будет арестовать и передать в собственность государства. Такие санкции могут коснуться и крупных предприятий, осуществляющих закупки у российских компаний или осуществляющие в их адрес поставки, так и в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих российских контрагентов.

На Украине осталась промышленность, исторически и технологически связанная с Россией, а также бизнес, для которого российский рынок является главным рынком сбыта», — говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

По его словам, если посмотреть структуру украинского экспорта в Россию, то только в прошлом году было поставлено металлов и изделий из них на $1,3 млрд (28% украинского экспорта в Россию), машин и оборудования на $1 млрд (20%), химии на $0,8 млрд (16%). Также поставляется в Россию пластмассы, средства транспорта и комплектующие к ним и продукция легкой промышленности.

«Если законопроект будет принят, практически каждое украинское предприятие может попасть под эти ограничения и либо будет национализировано за нарушения, либо обанкротится в связи с потерей рынка сбыта. Крайне вредоносный для всей украинской экономики законопроект, который может ее окончательно похоронить, поскольку в «лучшем» случае Украина получит на руки десятки простаивающих промышленных предприятий, миллиардные долги и армию безработных украинцев», — говорит эксперт.

Впрочем, по словам руководителя коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов, законопроект могут не одобрить, так как его реализация может повлечь за собой множество проблем. «Если Украина действительно решится национализировать чью-либо собственность, то это еще больше ударит по ее инвестиционному климату, который на данный момент и так очень плохой», — говорит Денис Фролов.

По его словам, в случае принятия документа пострадавшим компаниям придется обжаловать документ в международные судебные органы.