Первомайская бедность: в России выросла «минималка»

Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года приравнен к прожиточному минимуму для трудоспособного населения на второй квартал прошлого года, и составляет теперь 11 163 рубля. Решение о поэтапном доведении «минималки» до «прожиточного» было принято в прошлом году.

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С 1 января 2018 года МРОТ вырос до 9 489 рублей, что составило 80% от прожиточного минимума. Ста процентов он должен был достигнуть с 1 января следующего года, но президент Владимир Путин решил, что тянуть с этим не стоит.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — заявил президент на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, майское повышение МРОТ может коснуться порядка 3 млн россиян, из которых 1,6 млн занято в государственных и муниципальных учреждениях.

«Когда мы рассматривали повышение МРОТ с 1 мая, в пояснительной записке речь шла о 5 млн граждан, и абсолютное большинство этих граждан работают в бюджетной сфере», — рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата Госдумы Михаила Щапова, есть серьезные разногласия между регионами и Минфином по количеству бюджетников, которым нужно повышать МРОТ. «Регионы дают количество в среднем на 15-20% больше расчетов Минфина. Пока Минфин обещает синхронизировать списки», — привел данные собеседник «Газеты.Ru».

В Минтруде отмечают, что сегодня есть распоряжение федерального правительства о выделении субъектам дополнительно порядка 20 млрд рублей на повышение заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая. Как рассказал глава ведомства во время недавнего заседания генерального совета Федерации независимых профсоюзов, сейчас готовится решение о предоставлении регионам на эти нужды еще 16,4 млрд рублей.

В Банке России прогнозируют, что из-за выполнения «майских указов» президента и повышения МРОТ по итогам года заработные платы в госсекторе могут вырасти на 13-15% при ожидаемой инфляции в 3-4%. По итогам марта инфляция составила 2,4%.

«Рост зарплат в госсекторе в среднем за 2018 год по нашим оценкам может составить около 13-15% г/г, а в 2019 году снизиться до уровня индексации по инфляции (4%), если не начнут реализовываться другие программы повышения оплаты труда», — говорится в материалах Центробанка.

Ярослав Нилов скептически относится к прогнозам ЦБ, «тем более после заявлений о существовании «индекса оливье» и «индекса селедки под шубой».

«Во-первых, мы не знаем, какая к концу 2018 года будет обстановка в стране, в мире. Мы видим, как в течение месяца резко обваливается наша национальная валюта по отношению к доллару и евро, как лихорадит финансовые рынки. Что будет дальше в экономике? Как отразятся на ней и на покупательной способности населения внешние санкции? Никто точно не скажет», — высказал мнение глава комитета Госдумы по труду.

По словам Михаила Щапова, повышение МРОТ в регионах может оказаться значительно больше 2 тысяч рублей. У субъектов есть свои МРОТ и прожиточный минимум, которые, зачастую выше федеральных показателей.

«Конституционный суд совершенно справедливо обязал учитывать при повышении МРОТ районные надбавки. К примеру, в моей Иркутской области с учетом районных надбавок с мая минимальный размер оплаты труда должен равняться 17 860 рублям в южных территориях, а с учетом северных коэффициентов - 27907», — отметил депутат.

Уравнивать свои МРОТ и прожиточный или нет, регионы будут решать самостоятельно. В любом случае, с 1 мая размер зарплаты не может быть ниже 11 163 руб. Правда, в депутатских кругах называют «прожиточным мизером». По словам Нилова, семья не может прожить на эти деньги, да еще, если есть дети.

«Этого недостаточно. В России есть территории, где коммунальные платежи составляют 7-8 тысяч рублей. На оставшиеся 2-3 тысячи рублей прожить нельзя», — согласился Щапов.

Нилов обратил внимание, что суммы нового МРОТ удерживается подоходный налог 13%. Получается, что размер МРОТ до сих пор не сравнялся с прожиточным минимумом.

Еще во время обсуждения проекта закона о повышении МРОТ, сам же Топилин признавался, что такая проблема существует.

Ранее директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева заметила, что на прожиточный минимум надо было накручивать НДФЛ.

«Или же второй вариант – вводить на минимальную заработную плату налоговую ставку ноль. Мне больше импонирует второй вариант, что доход в размере прожиточного минимума облагается налогом с нулевой ставкой», — сказала эксперт.

Нилов предлагает два решения. Первый вариант – при плоской шкале налогообложения повышать МРОТ до того уровня, когда он даже после вычета подоходного налога будет соответствовать реальному прожиточному минимуму, .который депутаты оценивают в 20 тысяч рублей. Впрочем, ранее премьер Дмитрий Медведев в ответ на это предложение сказал, что денег для этого в бюджете нет. Второй вариант – ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, в рамках которой установить необлагаемый налогом минимум, например, в полтора МРОТ.

С повышением МРОТ, по словам депутата Щапова, появилась еще одна серьезная проблема. В некоторых случаях, зарплаты низкоквалифицированных специалистов фактически сравнялись с высококвалифицированными.

«Это серьезно демотивирует последних. Люди не понимают, почему они должны работать на более ответственных должностях, с большей нагрузкой и при этом получать зарплату на уровне технички, или уборщицы», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

По его мнению, уже сейчас стоит вопрос о пропорциональном повышении зарплат всем бюджетникам. По самым скромным подсчетам на это понадобится примерно в 10 раз больше, чем было изначально заложено на повышение МРОТ - порядка 400-500 млрд рублей.