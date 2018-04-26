В гостях у Трампа: что отдаст Меркель за «Северный поток – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель едет в Вашингтон, где ей предстоят непростые переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. И хотя заокеанский вояж продлится всего один день (в отличие от трехдневного визита французского лидера Эмануэля Макрона) следить за ним мировая общественность будет не менее пристально.

«Для меня это будет одна из первых поездок, которые я совершу после повторного избрания на пост канцлера. И это для меня настоящая потребность. Мы живем во времена, когда имеются различия во мнениях, и, разумеется, мы будем эти различия обсуждать»,

— сказала ранее Меркель во время встречи с Макроном.

Реклама

Ожидается, что особое внимание главы государств уделят развитию делового сотрудничества и перспективам Трансатлантического партнерства. Ранее Трамп инициировал выход из данного соглашения, предусматривающего создание зоны свободной торговли между США и ЕС, аргументируя это интересами своей страны.

Трамп неоднократно давал понять, что глобальным соглашениям предпочитает двустороннее сотрудничество и готов разговаривать с каждым из партнеров США. Между тем ЕС настаивает на своих принципах сотрудничества.

«Трансатлантическое партнерство для нас является важным, даже если имеются различия во мнениях», — отмечала канцлер, подчеркивая, что оно «представляет собой большую ценность, которую я намерена поддерживать и сохранять».

Эксперты уверены, что одной из центральных тем темой переговоров Меркель и Трампа будут перспективы торгового сотрудничества двух стран. И в этом ключе отдельное внимание будет уделено импортным пошлинам на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, которые президент США ввел в марте.

Странам ЕС дано время для переговоров до 1 мая. Администрация Белого дома хочет уступок в торговле от ЕС.

США являются крупнейшим торговым партнером Евросоюза. По данным Eurostat, в 2017 году на Америку приходилось 16,9% внешнеторгового оборота или 631 млрд евро. На втором месте был Китай с €573 млрд, Россия была четвертой с €231 млрд. 20% общеевропейского экспорта шло в США, и 14% импорта поступало из этой страны.

Германия является главным европейским экспортером. В прошлом году экспорт вырос на 6,3% до €1,279 трлн (импорт составил €1,034 трлн). Основной экспортный товар – это автомобили, машины и оборудование, химическая продукция.

Штаты купили больше всех в мире немецких товаров – на €112 млрд, сообщает статистическая служба ФРГ. При этом импорт из США был несравнимо меньше — всего €61 млрд. Поэтому у Трампа есть формальный повод быть недовольным таким дисбалансом.

Вводимые США заградительные импортные пошлины на сталь, алюминий и, потенциально, на продукцию с высокой добавленной стоимостью (в первую очередь транспорт и машины) для ФРГ могут серьезно ударить по германской промышленности.

В перспективе полутора-двух лет падение объема немецких поставок в США может составить 20-25%, поэтому ситуация для Германии очень неудобная и в торговой войне она не заинтересована, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Трамп вполне может пойти на уступки в этом вопросе. По мнению Антонова, главный объектом торга в этом случае станет «перспектива развития энергетического рынка Германии».

Германия является крупнейшим энергорынком в ЕС, при этом в планах у страны отказ от угольной и атомной генерации. Поэтому в ближайшие 15 лет потребление природного газа может вырасти на 40-60%.

С учетом того, что собственная добыча в Европе неуклонно снижается, ставку ФРГ вместе с другими европейскими партнерами, делает на дешевый российский газ, участвуя в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ до немецкого побережья.

Соединенный Штаты в свою очередь активно инвестируют в программу развития экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас полноценно на внешние рынки работает один крупный американский завод Sabine Pass мощностью 14 млн тонн. Но в перспективе трех лет таких заводов будет уже 7, а объемы производства при этом вырастут более чем в 10 раз, напоминает Антонов.

Очевидно, что экспансия в Европу — это лишь дело времени, при этом «Газпром» отсюда будут выталкивать всеми возможными способами, полагает аналитик.

«У Трампа есть рычаги давления на Меркель, так что, я думаю, стоит рассматривать сценарий, согласно которому Германия все же будет принуждена к следованию американской стратегии экспансии СПГ на европейский рынок», — считает он.

Немецкое издание Spiegel пишет, что когда в Германию приезжал представитель Госдепартамента США Аарон Уэсс Митчелл, то он предупредил, что переговоры в Белом доме будут сосредоточены вокруг двух ключевых тем: увеличения военных расходов в НАТО и остановки проекта «Северный поток — 2».

Однако, вряд ли Трампу сейчас удастся заставить Меркель отказаться от «Северного потока — 2». Политические риски вокруг проекта существуют, но скорее речь идет о сроках его реализации, говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Германия занимает прагматичную позицию и настроена на строительство трубопровода, понимая, что спрос на газ может вырасти, а мощности украинской газотранспортной системы может не хватить для его удовлетворения. Особенно учитывая высокую степень изношенности этой системы, отмечает эксперт. В пользу этого говорит и тот факт, что недавно регуляторы ФРГ выдали все необходимые разрешения на прокладку трубы по своей территории.

С другой стороны, Германия недавно сделала широкий жест в сторону Киева. После встречи с президентом Украины Петром Порошенко Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения некоторых объемов транзита через Украину.

Реализация «Северного потока — 2» может быть увязана с гарантией сохранения транзита через Украину в объеме 30-40 млрд кубометров.

Это составляет чуть меньше половины тех объемов, которые прокачиваются через Украину сегодня, рассуждает Маринченко. Для согласования этой конструкции может потребоваться некоторое время — нельзя исключить, что это задержит реализацию проекта.

Еще одна «российская» тема, которую могут затронуть Меркель и Трамп – это санкции. Недавно газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что канцлер ФРГ будет настаивать, чтобы американский лидер освободил немецкие компании от действия американских ограничений, под которые они могут попасть из-за сотрудничества с российскими «санкционными» компаниями. К этому Меркель призывали немецкие деловые круги.

Накануне визита Меркель Российско-германская внешнеторговая палата провела исследование на основе опроса компаний из ФРГ, работающих на российском рынке.

По ее подсчетам, совокупные потери немецкого бизнеса от санкций США в отношении России уже к концу 2018 года составят от €271 млн до €377 млн. За следующие четыре года ущерб может достигать €1,12 млрд или €1,44 млрд.

При этом отказываться от работы в РФ компании из ФРГ пока не намерены. 70% респондентов планируют сохранить инвестиции и присутствие в России на прежнем уровне, а 20% — нарастить. Мысль о сворачивании работы в РФ допускают лишь 10% компаний из ФРГ.

Политолог Александр Рар в целом скептичен относительно эффективности разговора Меркель с Трампом. По большому счету, после встречи лидеров ничего не изменится, считает он. По крайней мере, в части нераспространения санкций против России на немецкие компании.

По его мнению, возможно, у Меркель получится притормозить действие санкций, договориться о консультационном механизме, но отменить санкции не получится.

«С пиджака Макрона американский президент даже готов снимать перхоть. Фрау Меркель он тоже покажет свое расположение. Меркель и Макрон – это все-таки не премьер-министр Черногории Душко Маркович, которого Трамп во время саммита НАТО оттолкнул, чтобы оказаться на церемонии фотографирования в первом ряду», — резюмирует Александр Рар.

Но эксперты уверены, что Ангеле Меркель придется в итоге пойти на серьезные уступки Трампу в части торгового сотрудничества. Например, снизить или обнулить пошлины на широкую группу товаров из США, возможно, открыть какие-то сектора своего рынка. В любом случае, такой исход будет лучше полноценной торговой войны.