США смягчились: «Русал» отыгрался в Гонконге

Стоимость акций российского алюминиевого холдинга «Русал» в ходе торгов на Гонконгской бирже во вторник выросла на 39,5%, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки. Таким образом,

за одну акцию компании в Гонконге сейчас дают $2,09, в то время как еще в понедельник на закрытии сессии бумаги «Русала» инвесторы оценивали в 1,52 гонконгских доллара.

А за последние две недели, после того как 6 апреля минфин США внес «Русал» вместе с другими компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, в санкционный список, стоимость бумаг компании упала почти наполовину. На той же бирже Гонконга они торговались по цене не выше 1,42 гонконгских доллара.

Реклама

Накануне, 23 апреля, минфин США заявил, что может снять ограничения с «Русала», если она выйдет из-под контроля Олега Дерипаски, объясняя это тем, что претензии у американских властей есть исключительно к предпринимателю, а не к самой компании и ее коллективу. Сам «Русал» ранее попросил вывести его из-под действия ректрикций, и OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) обещал рассмотреть эту просьбу, а заодно и продлил переходный период для контрагентов «Русала» для прекращения деловых связей и закрытия сделок до 23 октября (ранее срок стоял 5 июня).

Все эти новости были позитивно встречены инвестсообществом. Еще вечером в понедельник акции «Русала» на Московской бирже поднялись на 15%. Утром во вторник игра на повышение продолжилась в Гонконге.

Возможность снятия санкций с «Русала», безусловно, стала позитивным фактором для компании, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Он не исключил дальнейшего восстановления стоимости акций, однако обратил внимание, что судьба компании будет зависеть от действий ее руководства и от того, как будут выглядеть условия США, которые предполагают снятие санкций.

«Сегодня, несмотря на рост бумаг, мы рекомендуем инвесторам занять выжидательную позицию», — сказал Зварич.

Скорее всего, в бумагах «Русала» сохранится высокая волатильность, что несет дополнительные риски. Основной же интерес к акциям компании будут проявлять спекулянты, полагает эксперт.

В настоящий момент не очень понятно, отказ от какой доли владения активами «Русала» со стороны Олега Дерипаски может устроить США и будет достаточен для снятия санкций.

Если понадобится полный отказ от актива, то пакет En+ в «Русале», через который Дерипаска владеет компанией (по факту ему принадлежит 48,1% акций «Русала»), при текущей капитализации составляет порядка 190 млрд рублей, подсчитал Зварич.

Инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский полагает, что повышенная волатильность в акциях и облигациях «Русала» сохранится по крайней мере до того момента, когда Минфин США определится со своими приоритетами, а также с мотто «не навреди!» рынку в целом, что может занять от месяца до трех. Необходимо учитывать и то, что сегодня рынок металлов находится в «диком напряжении».

Заявление о возможном смягчении позиции в отношении российского «Русала» американские власти сделали именно в тот момент, когда на рынке алюминия царила полная паника, и это стало удивительным шагом. Правда, пока из конкретных действий можно отметить пролонгацию закрытия текущих контрактов «Русала» до 23 октября.

При этом не исключено, что у кого-то может возникнуть ощущение, что по факту компанией уже управляют из Вашингтона, отмечает эксперт.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» специалисты наиболее вероятным развитием событий с «Русалом» считают национализацию. Компания, скорее всего, перейдет под контроль государства, в противном же случае ее ждет банкротство, полагает директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По его словам, государству не придется сильно разоряться на покупку пакета акций Дерипаски, и, вероятно, «Русал» будет передан ему за символическую сумму.

Юристы полагают, что наиболее удобный формат для сделки — купля-продажа.

Шансов на то, что Дерипаска сможет быстро найти покупателей на свою компанию в нынешних условиях, очень мало. Стоит также учесть высокую долговую нагрузку компании. В Fitch оценивали долг «Русала» на конец 2017 года в $8,7 млрд.

Между тем акции «Русала» продолжают расти и на Московской бирже. В первые минуты открытия торгов бумаги компании выросли на 14,8%, до 31 рубля за штуку. К 11:10 мск акции «Русала» торгуются в районе 29,78 руб.