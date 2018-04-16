Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России

Трамп против девальвации рубля

Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник Россию и Китай в том, что они сами обесценивают собственную валюту.

«Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!», — написал Трамп в своем твиттере.

Китайские власти, которые регулируют курс своей валюты, действительно, ослабляли юань в 2015-2016 годах. Впрочем, после значений в районе 6,7 юаня за доллар, китайская валюта начала укрепляться. Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 16 апреля 2018 года курс составил 6,3 юаня за доллар, сообщает информагентство «Синьхуа».

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По данным агентства, минфин США на днях опубликовал очередной отчет о политике в сфере обменного курса валют, в котором отметил, что Китай не манипулирует обменным курсом в целях получения несправедливых торговых преимуществ.

«Таким образом, минфин в третий раз после вступления Дональда Трампа в должность президента США делает подобный вывод», — резюмирует «Синьхуа». Впрочем, твиттер американского президента свидетельствует, что у Трампа на этот счет есть свое особое мнение.

Тревожное ожидание новых санкций

Говорить о преднамеренном ослаблении рубля российскими властями, вряд ли стоит. Он демонстрировал завидную крепость до 6 апреля, когда США ввели санкции против «Русала», его основного акционера Олега Дерипаски и ряда других компаний и физических лиц.

Рубль рухнул примерно на 10%, а попытка отыграть потери была де-факто пресечена заявлением из Вашингтона о новом пакете санкций, связанных с политикой России в Сирии. К тому же параллельно российские парламентарии начали обсуждение ответных санкций в отношении США.

В понедельник, 16 апреля, рубль вновь просел к доллару и евро. К 19:00 мск доллар на Мосбирже укрепился на 0,18% до 62,23 руб., евро вырос на 0,45% до 77 руб.

Эксперты не исключают, что на фоне последних событий антирекорд 9-11 апреля (65 руб. за доллар и 80 руб. за евро) нацвалюта может повторить, а возможно даже и побить. Остается надеяться, что ослабление не будет слишком волатильным, говорят аналитики.

В перспективе недели рубль на территории РФ может продолжить падать к уровню 65,5 рублей против доллара и повторить достижение уровня 80 по отношению к евро, —

предупреждает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров.

Правительство при этом сохраняет завидное спокойствие. «Повышение курса с 58-59 рублей до 62-64 рублей не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза», — отметил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Как мы видим по динамике рынка, постепенно приходит в равновесие спрос и предложение, потому что все знают, что не следует ожидать дальнейших резких скачков. Все происходит достаточно плавно», — добавил он.

На прошлой неделе об устойчивость российской финансовой системы говорили и министры экономического развития и финансов Максим Орешкин и Антон Силуанов, и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Уверенность в том, что Россия переживет новое экономическое давление, выстоит и станет сильнее, выражал и премьер Дмитрий Медведев.

ЦБ может стать жестче

Тот факт, что ослабление рубля даст негативный эффект, признала 16 апреля первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. Отвечая на вопросы журналистов, она сообщила, что Банк России может пересмотреть прогноз по инфляции в РФ на 2018 год в сторону повышения.

«Скорее всего — вверх, судя по последним событиям и последним цифрам, по валютному курсу, но насколько — сказать сейчас сложно, нужно провести дополнительные оценки ситуации», — сказала она.

В настоящее время прогноз ЦБ по годовой инфляции находится на уровне 3-4% при целевом уровне в 4%.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев отметил, что годовая инфляция в России в марте 2018 года составила, по предварительным оценкам, 2,4%. «В апреле мы ожидаем, что индекс потребительских цен будет снижаться», — сказал он журналистам.

Для снижения уровня годовой инфляции в апреле необходимо, чтобы месячная инфляция упала ниже уровня апреля прошлого года, т.е. 0,3% месяц к месяцу, что маловероятно, даже если не брать в учет последние события на рынках, отмечает главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров. По его мнению, по итогам апреля годовая инфляция сохранится на уровне 2,4%.

Эффект от ослабления рубля на инфляцию начнет сказываться в полной мере в середине — второй половине мая, если конечно к тому времени рубль не сможет отыграть недавние потери, отмечает экономист.

«Это будет означать повышение рисков разгона инфляции: в случае сохранения курса рубля и геополитических рисков на текущем уровне мы может увидеть инфляцию на уроне 2,5-2,7% (год к году) в середине года», — добавляет он.

В Минэкономразвития уверены, что ослабление рубля в первой половине апреля может транслироваться в инфляцию только в случае, если окажется устойчивым. «В связи с этим оценка темпов инфляции в апреле характеризуется высокой степенью неопределенности, однако наиболее вероятно, что темп роста цен окажется в диапазоне 0,3%–0,5% месяц к месяцу (2,3–2,6% год к году)», — отмечается в апрельской «Картине экономики», опубликованной ведомством в понедельник.

В конце марта глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что во втором квартале регулятор ожидает годовую инфляцию на отметке около 2%. При этом, если инфляция стабилизируется на уровне 2-2,5%, ЦБ примет меры для того, чтобы приблизить показатель к целевым 4%, отметила она.

Кроме того, ЦБ снял ограничение на невозможность повышения ключевой ставки в зависимости от прогноза инфляции. «Она может пойти вверх, может пойти вниз», — предположил Дмитриев. На последних заседаниях ЦБ ставку понижал, сейчас она составляет 7,25%.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предположил, что Банк России не будет снижать ключевую ставку в ближайшие полгода. Это мнение разделяют большинство экспертов, опрошенных «Газетой.Ru». Некоторые экономисты не исключают, что при драматическом развитии событий на фондовых площадках регулятору даже придется ужесточать кредитно-денежную политику. Пока ЦБ не вмешивается в происходящее, однако не исключает свою реакцию на валютном рынке.

«Мы очень плотно мониторим ситуацию, и у нас есть полный комплекс инструментов, которые мы готовы будем применять в случае возникновения угроз финансовой стабильности, для их купирования», — заверила Юдаева.

Цены пойдут вверх

Для реального сектора российской экономики последствия санкций и роста волатильности на биржевых площадках «могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках», — отмечается в апрельской «Картине экономики».

Между тем колебания курса национальной валюты уже начинают отражаться на ценах. Так, в ночь со вторника на среду, в соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), изменятся курсы валют в системах бронирования авиабилетов на зарубежные рейсы на 77 рублей за евро и 62,5 руб. за доллар. Таким образом, по подсчетам экспертов сервиса Ту-ту.ру,

на каждые $100 долларов стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 500 рублей, в среднем цены на авиабилеты вырастут на 6-7%.

На минувшей неделе, по данным сервиса, россияне стали на 10% меньше покупать авиабилеты за рубеж, а бронирования путешествий в Европу упали на четверть. Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что у некоторых турагентств из-за обвала рубля продажи зарубежных туров сократились на 30-40%.

Рост цен анонсировали производители бытовой техники. О грядущем повышении цен на бытовую технику сообщили в «М.Видео», «Эльдорадо», «Юлмарте».

Дистрибьютеры импортной обуви и одежды ранее отмечали, что рост цен в этом сегменте может быть отмечен только через несколько месяцев — сейчас в магазинах реализуется товар, приобретенный по старым закупочным ценам.

Предсказуемо могут вырасти цены на алкоголь. «Трудно сказать, насколько именно могут вырасти розничные цены на алкогольную продукцию, это будет зависеть от того, на каком уровне установится курс рубля. Предполагаю, повышение цен может составить процентов 10-ть», — говорит эксперт алкогольного рынка директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Закрепление курса доллара на уровне выше 60 руб. станет серьезным фактором для роста цен на автомобили и снижение спроса, предупредил гендиректор Sollers Вадим Швецов.

«Конечно же, валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше чем 60–62 руб. за доллар, это будет серьезным фактором возможного повышения цен, будет, соответственно, снижение потребительского спроса», – цитирует Швецова агентство «Прайм».

Свою роль в разгоне инфляции и росте потребительских цен сыграют и встречные санкции, которые Госдума рассчитывает принять до конца весенней сессии. По факту они являются ограничительными для широкого круга участников торговой деятельности, причем, в основном речь идет именно о российских компаниях-импортерах и ритейлерах, которые пострадают в первую очередь, отмечает управляющий партнер группы Veta Илья Жарский.

Применение ответных санкций окажет крайне негативное воздействие на отечественную экономику, которое выльется, в том числе, в снижение объемов налоговых поступлений и рост темпов инфляции на дополнительные 1,5-2% в годовом исчислении. Но удорожание будет варьироваться от сегмента к сегменту, сильнее всего подорожают медикаменты и медицинские услуги, полагает эксперт.