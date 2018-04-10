«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники

Туристы паникуют, продажи падают

Обвал рубля в начале этой недели спровоцировал панику среди россиян, которые собирались за границу на грядущие майские праздники, а также планировали отдохнуть в других странах летом.

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Туристы, воспользовавшиеся ранней системой бронирования, и оплатившие только часть тура, сейчас активно звонят в туристические агентства в беспокойстве о том, насколько подорожала путевка. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник на рынке.

Дело в том, что незакрытая часть по туру пересчитывается по новому курсу, и естественно, что с ростом курса валюты, цена на путевки растет.

«Люди звонят и говорят, что придут в ближайшее время и оплатят остаток. Они боятся, что цены взлетят еще выше», — рассказали в турагентстве. При этом они не отказываются от путевки – в противном случае они потеряют деньги из-за фактически понесенных расходов туроператором.

В пресс-службе туроператора «Библио-Глобус» рассказали, что пока все бронирования идут в штатном режиме, аннуляций туров не было. При этом там подтвердили, что некоторые туристы хотят заранее успеть оплатить туры по прежнему курсу.

«Маловероятно, что в ближайшее время российские туристы начнут отказываться от приобретения туров в зарубежные страны. В случае, если и в дальнейшем ситуация с курсом рубля не стабилизируется, вероятнее всего, туристы просто будут сокращать продолжительность поездки, выбирать отели более экономичной категории, но не отказываться от путешествий вовсе», — отметили в «Библио-Глобус».

В TUI подтвердили, что пока отказов от туров не поступало. «Сейчас еще не отпускной сезон, многие туристы, пользуясь опцией раннего бронирования предпочитают полностью оплатить тур», — отметили в компании.

В то же время пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что у некоторых турагентств продажи зарубежных туров сократились на 30-40% из-за обвала рубля.

«Резких отказов от туров или наоборот ажиотажа на их приобретение, мы не наблюдаем. Люди просто ожидают в течение недели-двух. Это конъюнктурное падение», — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Не успели до полуночи

Не очень приятная ситуация складывается и для самостоятельных путешественников, которые только планировали покупку билетов, но не успели это сделать до ослабления рубля. Еще во вторник, 10 апреля, действовали более привлекательные цены.

При этом эксперты наблюдали рост спроса на перелет в европейские страны уже с понедельника, когда начал падать рубль.

«По международным направлениям рост продаж составил на 15%, что крайне много в условиях недельного периода»,

— привел данные генеральный директор Biletix Александр Сизинцев.

С 11 апреля стоимость авиаперелетов выросла. Дело в том, что для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы, применяется специальный курс, устанавливаемый IATA (International Air Transport Association). Он рассчитывается один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00.00 часов каждой среды.

«С 11 апреля вступил в силу новый курс IATA, составляющий 59 рублей за доллар и 72 рубля за евро, который останется таковым на протяжении недели, что позволит нивелировать влияние наблюдаемых в последние дни скачков валютных курсов для авиапассажиров. Таким образом, если ослабление национальной валюты продолжится, то существенное влияние на подорожание авиабилетов в рублевом эквиваленте оно окажет не раньше следующей среды — 18 апреля», — обратил внимание директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

В среднем со среды билеты подорожали на 100-300 рублей.

Эксперты ожидают, что в ближайшие дни будет значительный рост поисковых запросов и, возможно, покупок по зарубежным направлениям, так как в условиях дестабилизации курса валюты российские туристы захотят зафиксировать курс на текущем уровне в ожидании еще большего ослабления курса рубля.

При этом с самостоятельным бронированием гостиниц за рубежом участники туротрасли советуют не торопиться. «Их стоимость зафиксирована в валюте. Поэтому изменение курса сразу же влияет на ее рублевый эквивалент», — говорит Гинес.

Аналитики советуют россиянам не слишком тянуть с покупкой валюты. «На месте туристов я бы подстраховался и обменял валюту в ближайшее время: риски дальнейшего падения присутствуют, а серьезного укрепления в скором времени не ожидается», — говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Экономист FxPro Владимир Рожанковский считает, что в перспективе курс может составить 85 рублей за евро.

Напомним, 11 апреля курс национальной валюты проседал до 80,5 руб. за евро и 65,05 руб. за доллар. К вечеру среды на фоне дорожающей нефти пошла небольшая коррекция. 12 апреля доллар торговался у отметки в 61,7 руб., евро – 76 руб. Официальный курс Центробанка на 13 апреля составил 64,06 руб. за доллар, 76,7 руб. – за евро.

Внутренний туризм не прибавит

Если удешевление рубля продолжится, то наметившийся рост выездного туризма может замедлиться, полагают в РСТ.

Еще в феврале представители российской туриндустрии смотрели на перспективы выездного туризма более позитивно. Глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью «Газете.Ru» прогнозировал рост на 5-10%, но все с той ж оговоркой, что динамика будет во многом зависеть от ситуации в экономике, стабильности курса рубля.

В прошлом году около 38 млн туристов отдохнули за рубежом, что на 20% больше к показателю предыдущего года. «А в целом, если сравнить объемы с началом 2000-х годов, то рынок выездного туризма к 2017 году вырос в два раза», — привел данные представитель Ростуризма. Он также предположил, что внутренний турпоток относительно прошлого года вырастет в пределах 3-5%.

2015 год на фоне обвала рубля стал одним из худших для туриндустрии: тогда выездной поток упал на 30%, напомнил Барзыкин.

Начавшийся кризис в стране заставил туристов, ранее отдыхающих за границей, довольствоваться родными просторами, а кого-то и вовсе отказаться от отдыха. Тогда отечественный туристический сектор получил до 15% дополнительного потока отдыхающих, сказал Илья Уманский, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ослабление рубля в апреле этого года не спровоцирует на рынке подобной ситуации, хотя бы потому, что удешевление рубля не является таким же шоковым, как в 2015 году. «В 2015 году турпоток развернулся на внутренние направления. Тогда сыграл больше психологический фактор, и люди не были готовы платить за тот же тур платить вдвое больше», — говорит Уманский.

Скорее туристы выберут более дешевое зарубежное направление, снизят звездность отелей или сократят количество дней отпуска, полагает он.