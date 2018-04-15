За Асада: понедельник начинается с санкций

Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила в эфире телеканала CBS, что министр финансов США Стивен Мнучин объявит о санкциях в отношении Российской Федерации уже в понедельник, 16 апреля. Новые ограничения, по словам Хейли, связаны с поддержкой Россией президента Сирии Башара Асада, которого Запад обвиняет в химических атаках против мирного населения.

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Постпред США отметила, что санкции коснутся любых компаний, которые как-либо связаны с химическим оружием и его использованием, а также с поставкой оборудования сирийским властям. Других подробностей она сообщать не стала.

«Это все должно дать им (российским властям — «Газета.Ru») понять, что они ведут себя неправильно», — резюмировала постпред.

Ранее в тот же день, 15 апреля, американский посол в Москве Джон Хантсман направил в Министерство иностранных дел России письмо, сообщив о подготовке Вашингтоном новых антироссийских мер. В тексте послания также упоминается, что причина новых санкций — поддержка Асада.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что США хотят изолировать РФ на международной арене и поэтому вводят санкции. По ее словам, новые ограничения и вовсе оторваны от реальности.

«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все», — сказала Захарова.

Она уточнила, что сначала Россию собирались сдерживать, а потом — начали угрожать.

«Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности», — заявила Захарова.

Если Вашингтон введет в понедельник новые санкции, это будет уже второй подобный случай за апрель. Первый был 6 числа — в «черный список» Минфина США тогда попали семь российских миллиардеров, 12 компаний, а также 17 российских чиновников, «Рособоронэкспорт» и принадлежащий ему банк «Российская финансовая корпорация» (РФК). Глава Минфина Стивен Мнучин, обосновывая вынесенное решение, заявил тогда, что

Кремль пользуется «непропорциональной поддержкой олигархов и правительственных элит» и снабжает правительство Башара Асада средствами «для атак на собственное население».

В числе попавших под персональные санкции — гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент компаний «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска, член Совфеда Сулейман Керимов, а также председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг, акционер компании «Сибур» Кирилл Шамалов, депутат Госдумы Андрей Скоч, основатель «Ренова Груп» Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин.

Минфин ударил по крупному российскому бизнесу. В антироссийский санкционный список попали подконтрольные Олегу Дерипаске компании, включая второго по размеру в мире производителя алюминия «Русал», аккумулирующую энергетические и металлургические активы Еn+, группу «ГАЗ», холдинг «Базовый элемент», «Евросибэнерго».

Кроме того, досталось и группе компаний «ГАЗ», являющейся крупнейшей в России компанией по производству коммерческих автомобилей.

Сам Олег Дерипаска назвал причины для санкций «абсолютно безосновательными, смехотворными и просто абсурдными», заявил «Интерфаксу» представитель бизнесмена. По его словам, попадание под санкции США «неприятно, но не неожиданно». В день, когда Минфин США объявил о санкциях, акции «Русала» и En+ Group упали на 12% и 20% соответственно.

В список Минфина США попали также «Газпром Бурение» и NPV Engineering Open Joint Stock Company Игоря Ротенберга, «Ладога Менеджмент» Кирилла Шамалова и инвестиционную компанию «Ренова Груп» Виктора Вексельберга.

Все активы физических и юридических лиц на территории США будут заморожены. Граждане США не смогут больше работать в попавших под ограничения компаниях из РФ, а не-граждане США могут оказаться под санкциями за представление интересов акторов из санкционного списка.

Напомним, что эти меры были введены в рамках принятого еще в августе Конгрессом США CAATSA — «Акта о противодействии противникам США посредством санкций».

На Даунинг-стрит также рассматривают санкции против «нелегальных финансов русских олигархов и чиновников», заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в разговоре с The Times. По словам главы британского правительства, изучаются все возможные действия, но никаких подробностей Мэй не раскрыла.

Источник газеты в офисе премьера Соединенного королевства также рассказал, что Британия в скором времени введет новые финансовые санкции против бизнесменов из РФ, находящихся в Лондоне. В тексте упоминаются Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Роман Абрамович.

В пятницу, 13 апреля, руководители парламентских фракций вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение Совета ГД законопроект «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». По словам Володина, законопроект был придуман как ответная мера на вызовы США и «недружественные, неконструктивные» действия американских чиновников — в частности, на введение санкций против российских граждан, бизнеса и правительства.

После обсуждения в Совете ГД, назначенного на 16 апреля, законопроект должен быть отправлен на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

Если отечественный «ответ» американскому закону CAATSA будет одобрен, то правительство России сможет отвечать на зарубежные санкции собственными контрмерами — политическими и финансовыми.