Бой с «тенью»: маркировка как очистка рынка

Контрафакт вымывают с рынка

В конце прошлого года Госдума приняла федеральный закон, дополнивший действовавшие нормативные акты требованием об обязательной маркировке некоторых групп товаров идентификационными знаками. В декабря Владимир Путин одобрил решение правительства о создании до 2024 года единой национальной системы сплошной маркировки товаров. Оператором проекта был определен Центр развития перспективных технологий. Через шесть лет система должна охватить все отрасли промышленности – от сигарет и стройматериалов до детского питания и одежды.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 14 марта заявил, что для обеспечения чистоты рынка необходимо не только предоставить преференции добросовестным бизнесменам, но и дать потенциальным потребителям их продукции гарантии, что они приобретают не контрафакт и фальсификат. Подобная система действует для алкоголя – в виде ЕГАИС.

В текущем году был начат эксперимент по маркировке табачных изделий, на подходе старт проекта по обуви. На Российском инвестиционном форуме Сочи-2018 Мантуров говорил и о пользе нововведения для бизнеса. «В перспективе с ее помощью производители смогут отслеживать товарные потоки и на основании получаемой информации достаточно точно прогнозировать как необходимые объемы производственных запасов и свои логистические затраты, так и спрос на продукцию», — отметил глава ведомства.

Бизнес воспринял эту инновацию позитивно, хотя и не без опасений. «Мы считаем, что для сигарет эта история неплохая, потому что из всех вариантов, которые предлагались, этот является самым щадящим для бизнеса. Особенно затратных статей внедрение маркировки не требует, если, конечно, методика в дальнейшем не претерпит каких-то изменений. Что касается прочей маркировки, то я отношусь к этому с осторожностью. Тот масштаб, в котором ее сейчас задумали, не имеет аналогов в мире. Можно, конечно, говорить об отслеживании пива в Бразилии, приводить другие примеры, но такой масштабной диджитализации, как запланирована у нас, в мире не существует. В целом мы в «Опоре России» поддерживаем этот процесс в тех отраслях, где бизнес об этом просит», — рассказал «Газете.Ru» председатель комиссии «Опоры России» по малоформатной и мобильной торговле Владлен Максимов, отметив, что в России, например, много контрафактной обуви.

Что касается потребителей, то для них плюсы от маркировки очевидны – достаточно будет просканировать туфли или шубу при помощи смартфона с установленным на нем приложением, чтобы узнать, не сшили ли их в соседнем переулке.

Налоги – в плюсе

Для государства и общества внедрение этой системы означает повышение уровня защиты потребителя (контроль подделок, сроков годности, товаров с дефектами), собираемости налогов (контрабанда, уход от налогов) и эффективности госорганизаций, говорится в докладе The Boston Consulting Group «Обзор международного опыта маркировки и прослеживания товаров». Плюсы для бизнеса также весьма существенные — защита доходов (борьба с подделками и контрабандой), повышение эффективности цепочек поставок и планирование, развитие marketplace.

Исследователи выяснили, что маркировка позволяет повысить собираемость налогов на 20-40% (в зависимости от стадии развития маркировки, специфики страны и отрасли): в Бразилии за первые два года собираемость налогов выросла на 20% (+ $806 млн) в сегменте пива и безалкогольных напитков, и на 40% — в сегменте табачных изделий. В Китае программа обязательной маркировки продуктов питания и лекарственных препаратов начала действовать еще в 2007 году, и власти довольны результатами.

Согласно данным The Boston Consulting Group, в настоящий момент доля теневого рынка табачных изделий в России составляет 4,6%, или 275 млрд сигарет в год, а поддельных фармацевтических препаратов – около 5%, что эквивалентно $17 млрд.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на итоговой коллегии ведомства 29 марта назвал маркировку лекарственных препаратов одним из «приоритетных проектов». «В настоящее время идет массовое подключение и обучение персонала аптек и медицинских организаций... По результатам более 150 уголовных дел 2018 года в обращении ограничены более миллиона единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям», — говорил Мурашко.

Маркировка всего и вся

Первой группой товаров, на которой решили опробовать систему маркировки, стали изделия из натурального меха – их начали в обязательном порядке чипировать в августе 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году таможенные платежи за шубы выросли в годовом выражении более чем в 1,8 раза, достигнув $69,6 млн. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов указывал, что нововведение позволило «обелить» рынок меха на 500%.

В середине января стартовал пилотный проект по маркировке табачных изделий, который продлится до конца текущего года.

«С точки зрения нас как производителя, первые три месяца пилотного проекта не выявили существенных технических проблем, связанных с переоборудованием фабрики или особенностями производственного процесса. Участие в эксперименте не потребовало от компании перестройки производственных линий, а выбранный формат маркировки двухмерным Data Matrix-кодом показал, что является оптимальным решением с учетом условий и скоростей сигаретного производства, — рассказал вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко. — Более того, успешное погашение цифрового кода в рознице на практике подтвердило способность выбранного способа маркировки обеспечить полный контроль над всеми этапами движения продукции с момента нанесения цифрового кода на упаковку на производстве к потребителю в розничной точке».

По словам собеседника «Газеты.Ru», окончательные итоги пилотного проекта можно будет подвести не ранее конца года, после подключения к эксперименту других участников. «Со своей стороны, мы рассчитываем на его успешное завершение, что позволит регулирующим и правоохранительным органам повысить прозрачность на рынке табачных изделий и обеспечит барьер для доступа нелегальной табачной продукции на российский рынок», — резюмировал Головко.

С ним согласен и Сергей Слипченко, вице-президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России. «Мы уверены, что с учетом ожидаемого значительного сокращения объема оборота нелегальной продукции в результате внедрения системы маркировки в отрасли затраты на внедрение маркировки и системы мониторинга будут полностью оправданы. По нашему мнению использование выбранного решения - двухмерного штрихового кода, в качестве средства идентификации в системе маркировки не должно привести к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок», - заверил он «Газету.Ru».

В конце марта постановлением правительства было принято решение о проведении с 1 июня по 1 ноября 2018 года эксперимента по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них. Кроме того, с 1 июня до конца года будет действовать пробный проект по маркировке обуви.

С 2019 года планировалось внедрить обязательную маркировку лекарственных препаратов, но участники фармацевтической индустрии убедили законодателей отсрочить реализацию этого проекта на год. Тем не менее, обязательная маркировка лекарств для лечения семи высокозатратных заболеваний начнется уже в 2018 году.

Доходы vs расходы

Проект тотальной маркировки положительно оценивает не только государство, но и бизнес. «Инициатива по расширению перечня маркируемой продукции исходит от самого бизнес-сообщества. Ряд компаний уже сейчас заявили о желании принять участие в добровольном эксперименте», — говорил на заседании ведомственной комиссии замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По подсчетам The Boston Consulting, эффект снижения операционных издержек производителей фармпрепаратов от введения маркировки может достигнуть 800 млн руб., для дистрибуторов – 2,8 млрд руб. в год (при выручке около 950 млрд руб.), а за счет вытеснения «серых» товаров и новых источников выручка игроков фармрынка может увеличиться на 39-61 млрд руб. Эффект снижения операционных издержек для производителей и импортеров табака может быть оценен в 2,3-2,6 млрд руб., а выручка может увеличиться на 57-93 млрд руб.

Участники фармацевтического рынка, которые на добровольной основе начали внедрять на своих заводах систему маркировки, это подтверждают. Директор по экономической безопасности компании «Герофарм» Андрей Ахантьев сообщил «Газете.Ru», что преимущества самого проекта бесспорны: не допустить контрафакт на рынок — значит гарантировать безопасность потребителей. «На рабочий процесс внедрение маркировки практически не повлияло. Установка оборудования на линию заняла буквально два дня. На скорости работы это также не отразилось», — уверяет он.

Внедрение новых технологий и потребителям должно принести только плюсы, полагает Ахантьев. «Для нашей компании видим больше пользы от проекта — прозрачность оборота лекарственных препаратов для борьбы с фальсификатом и контрафактом, новые компетенции сотрудников, развитие экспортного потенциала, так как маркировка, по сути, вскоре станет требованием GMP, и др. На стоимость наших препаратов внедрение маркировки не повлияет. Основная линия нашей продукции входит в перечень ЖНВЛП, а цены на такие ЛС регулируются государством. По остальным препаратам мы тоже не видим необходимости в повышении цен», - подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Председатель координационного совета Национальной ассоциации фармацевтической продукции и медицинских изделий Надежда Дараган тоже видит преимущества этой инициативы.

«Положительный эффект будет для дорогостоящих препаратов – тех, которые появляются на рынке, которые выгодно подделывать. Хотя по данным Росздравнадзора у нас фальсификата практически нет. Маркировка помогает в том случае, когда на рынке появляются дорогостоящие онкологические препараты, 7 нозологий, когда врачи экономят, выписывают или заказывают больше лекарств. И вдруг компания видит, что на тендере появляется ее продукция от фирмы, которой они эти препараты не продавали. Вот это действительно помогает. Сейчас выявлено уже несколько таких случаев», — рассказала она «Газете.Ru».

Но есть у маркировки и свои минусы – во всяком случае, на фармацевтическом рынке.

«Есть и дешевые препараты, которые в жизни никто и никогда не будет подделывать – например, йод, зеленку, перекись водорода. Какой смысл этим заниматься, даже если они входят в перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но стоят до 50 рублей? А стоимость нового оборудования для работы системы весьма существенная. Некоторые министры и чиновники говорят, что это «копейки», но на самом деле речь идет о гораздо больших суммах. И очень многие препараты становятся невыгодными – они просто уйдут с рынка, как уже многие ушли. Члены нашей ассоциации считают, что маркировка целесообразна для онкологических препаратов, 7 нозологий и ЖНВЛП стоимостью более 100 рублей. Все, что ниже, нет абсолютно никакого смысла маркировать, ведь их и так никому не придет в голову подделывать. Зачем подделывать препарат, если его пачка в аптеке стоит 30 рублей?» — интересуется Надежда Дараган.

Но как заявлял ЦРПТ в настоящее время рассматривается возможность бесплатной маркировки и прослеживания оборота дешевых лекарств. Также компания готова за свой счет оборудовать лечебно-профилактические учреждения регистраторами выбытия лекарств из оборота и обеспечить сервисное обслуживание таких приборов. Количество необходимых устройств в компании оценивают в 260 тысяч. Их назначение – фиксировать, что пачки лекарств поступили в больницу.

Сколько бизнес заплатит за борьбу с контрафактом

Внедрение маркировки любой группы товаров может потребовать затраты со стороны предпринимателей – многие производители и импортеры должны будут закупить, установить и обслуживать оборудование для нанесения контрольных знаков на свои изделия. Но насколько велики будут эти расходы и не перекочуют ли они в цены.

Сергей Головко, вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям компании JTI Россия, уже приступившей к маркировке табачной продукции в пилотном режиме, оценивая затраты на перевооружение площадок для маркировки настроен позитивно: «Для производителей прошедшие два месяца с начала эксперимента не выявили необходимости в кардинальной перестройке производственных линий. Тем не менее для окончательной оценки эффективности пилотного проекта необходимо проверить ее работу на больших партиях маркированной продукции и убедиться, что ее внедрение не станет чрезмерной нагрузкой и для других участников рынка. Результаты станут понятны не ранее декабря текущего года, когда будут подводиться итоги пилотного эксперимента в соответствии с Постановлением Правительства».

Заместитель гендиректора по работе с органами государственной власти Biocad Алексей Торгов заверил «Газету.Ru», что бизнесу по силам справиться с этими затратами, тем более предприниматели сами заинтересованы в этом шаге к прогрессу.

«Сейчас на рынке представлено большое количество оборудования как иностранного, так и российского производства, позволяющего внедрить систему маркировки. Это и отдельные устройства (принтеры, камеры и т.д.), и их комплекты. Стоимость варьируется очень сильно и зависит от многих факторов, в том числе скорости печати. Фондом развития промышленности утверждена новая программа кредитования «Внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». В рамках программы ФРП осуществляет финансирование проектов под 1% годовых сроком до двух лет. Сумма займа от 5 млн до 50 млн рублей», — подсчитал он.

Алексей Торгов также не видит причин для удорожания продукции после внедрения маркировки. «В масштабах объемов производства затраты на такое перевооружение незначительные. Некоторый риск существует только в отношении лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента (до 50 рублей), но мы такие препараты не производим и всю экономику досконально не просчитывали. В отношении нашего ассортимента можем сказать, что внедрение маркировки однозначно не приведет к удорожанию лекарственных препаратов», — отметил представитель Biocad.

Не видят повода для паники и производители изделий из меха. Для всех участников рынка действуют единые расценки на контрольные знаки, которые необходимо использовать для маркировки меховых изделий: для вшивного и клеевого знака — по 15 рублей, для накладного (навесного) знака — 22 рубля (с учетом НДС). Не так уж много за защиту недешевой шубы от контрафакта.