С вещами на выход: Украина покидает СНГ

Украина выходит из состава СНГ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг на 11-м Международном форуме по безопасности в Киеве. «Украина никогда не была и не является членом СНГ. И из-за отказа этой структуры — СНГ — осудить российскую агрессию в Украине, я просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложение о прекращении нашего участия в уставных органах СНГ», — заявил Порошенко.

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Украина с 1991 года, то есть, со времени основания, состояла в Союзе независимых государств. Но формально она в самом деле не была членом этого Союза, поскольку не ратифицировала его устав. Аналогичный статус и у Туркмении. В настоящее время СНГ объединяет 11 государств постсоветского пространства: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Украину.

Членом Союза была Грузия, но в 2008 году после вооруженного конфликта на границе с Южной Осетией, поддержанной российскими войсками, вышла из СНГ.

Украинский президент добавил, что в связи с выходом из СНГ должно быть закрыто представительство страны при соответствующих структурах СНГ, базирующихся в Минске. Кроме того, по поручению Порошенко будет пересмотрена обширная договорно-правовая база между Россией и Украиной на предмет соответствия национальным интересам последней. Фактически речь идет о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Он был заключен в 1997 году и ратифицирован обеими сторонами в 1999 году с возможностью автоматического продления каждые 10 лет. Действие договора заканчивается в декабре этого года.

«Агрессия РФ против Украины продолжается до сих пор. В этих условиях следующим шагом я внесу в парламент законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону», — сказал Порошенко.

В Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве говорится, что Россия и Украина строят отношения друг с другом на основе « принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой».

В договоре отражено также обязательство не использовать территорию одного из государств в ущерб безопасности соседа. Украина считает, что Россия нарушила этот договор.

Время пить «Боржоми»

Украина давно прекратила попытки найти комфортные для себя условия в формате СНГ. При этом ранее она на пару с Грузией пыталась создать аналог СНГ. Еще в 2005 году две страны подписали Боржомскую декларацию о создании Сообщества демократического выбора. Тогдашние президенты Украины Виктор Ющенко и Грузии Михаил Саакашвили предполагали, что Боржомское сообщество станет «мощным инструментом» для освобождения региона от всех оставшихся разделительных линий, нарушений прав человека, от духа конфронтации и замороженных конфликтов.

Из заявлений Ющенко и Саакашвили следовало, что декларация «позволит начать новую эру демократии, безопасности, стабильности и мира во всей Европе, от Атлантики до Каспийского моря».

Боржомская инициатива успехом не увенчалась.

А после референдума в Крыму в 2014 году и вооруженного конфликта на востоке Украины официальный Киев активизировал свои усилия по разрыву отношений с Россией. Первым делом парламент Украины страны денонсировал договор о сотрудничестве с Россией в военной отрасли, соглашение о транзите по территории Украины российских воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдавии.

Кроме этого, Верховная рада расторгла соглашения об организации военных межгосударственных перевозок, о сотрудничестве в отрасли военной разведки, о взаимной охране секретной информации.

В 2016 году украинский кабмин прекратил действие соглашения о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

В 2017-м по инициативе Украины прекращено действие межправительственного соглашения об осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.

В марте этого года кабмин Украины проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией. Этот шаг Киев объяснил попыткой переориентировать экономику и «национальными интересами страны». «Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине», — говорил тогда украинский премьер Владимир Гройсман в интервью телеканалу «112 Украина».

Программу экономического сотрудничества Россия и Украина подписали в июне 2011 года. Документ был утвержден главами правительств двух стран — Владимиром Путиным и Николаем Азаровым, который скрывается сейчас в России от украинских властей. Программа была рассчитана до 2020 года и предусматривает расширение режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Сало между Брюсселем и Москвой

Экономика Украины, по словам лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, традиционно была ориентирована на рынки стран СНГ и, в частности, российский рынок. Между странами существовали «партнерские, экономически взаимовыгодные, равноправные отношения». Западный вектор внешнеполитической интеграции Украины, как не раз заявлял Медведчук, ошибочен. За годы евроинтеграции товарный экспорт Украины обвалился с $63,3 млрд в 2013 году до $43,3 млрд в 2017 году, поставки из Украины в ЕС за этот период увеличились лишь на 4,8%.

Экспорт из Украины в Россию, по подчетам Медведчука, сократился за этот же период на 385% — с $15 млрд до $3,9 млрд. Россия стала по итогам 2017 года крупнейшим внешнеторговым партнером Украины. На нее пришлось 12% внешнеторгового оборота.

По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт украинских товаров в Россию в прошлом году составил $3,9 млрд, что на 9,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России вырос на 40% до $7,2 млрд. Эти торговые связи идут вне межправительственных соглашений, и заблокировать их можно только полностью перекрыв границу.

Развал завершится ближе к выборам

Особо негативных последствий от выхода из состава содружества для страны не будет, считают украинские эксперты. Директор Института трансформации общества Олег Соскин, комментируя возможный выход страны из СНГ, говорит, что Украина будет вести двусторонние переговоры с теми же Казахстаном, Белоруссией и другими странами СНГ.

Похоже, так и будет. Порошенко предложил и другим членам СНГ пересмотреть договорные обязательства с Россией.

При этом Киев дал понять, что планирует развивать взаимовыгодные отношения на постсоветском пространстве на основе двусторонних договоров. В четверг Порошенко провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсудил углубление двухсторонних взаимоотношений и даже развитие трехстороннего формата сотрудничества Украина — Азербайджан — Турция.

Судя по всему, Порошенко рвет связи с Россией в преддверии президентской избирательной кампании, которая состоится в мае следующего года.

Недавно Порошенко заявил, что не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Но такой возможности он не исключает. «Я не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании», — намекает Порошенко.

«Украинского президента критикует радикальная оппозиция за то, что он слишком лоялен с Россией. И Порошенко вынужден к такой критике прислушаться», — говорит Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий.

Соображения экономической целесообразности при этом уходят на второй план. Киев полностью рассчитывает на экономическую помощь ЕС и США. «Кроме того, Порошенко помнит о примере взаимоотношений Грузии и России. Отношения эти были разорваны в 2008 году, не восстановились в полном объеме, но это не стало катастрофой для грузинской экономики», — заключает эксперт.