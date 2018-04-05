Элита под огнем: чем грозят новые санкции США

В пятницу США расширили санкции против России, в обновленном списке — 24 физических и 14 юридических лиц, следует из материалов Минфина США. В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

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Санкции также введены против председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова.

Трое из попавших под новые санкции — из администрации президента РФ: Олег Говорун (начальник Управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия), Владимир Устинов (полпред президента России в Южном федеральном округе) и Евгений Школов (помощник президента РФ).

Четверо членов российского парламента: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам), Сулейман Керимов (сенатор), Владислав Резник (депутат Госдумы) и Андрей Скоч (депутат Госдумы).

Под санкции попал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и даже президент футбольного клуба «Зенит» и бывший глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко.

На официальном сайте Минфина США говорится, что эти люди так или иначе связаны с ситуацией на Украине и в Сирии. Высокопоставленный представитель администрации США пояснил после обнародования досье, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России.

«Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля», — пояснил представитель Минфина США.

Также он считает, что «российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства». Ранее чиновник сообщил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России.

Он также добавил, что санкции США являются ответом на «дестабилизирующее поведение России».

Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц. Помимо этого, под санкции попадают компании, в которых половину доли и более прямо или косвенно контролируют фигуранты списка. Также по закону инвесторы, работающие в американской юрисдикции, должны будут в течение месяца избавиться от активов и акций, связанных с санкционными компаниями.

Наказали за любовь к Родине

Фигуранты расширенного списка на удивление бодро реагируют на ситуацию. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер наконец-то оказался в хорошей компании: попадание в санкционный список Минфина США было для него долгожданным.

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», — приводит комментарий Миллера телеканал НТВ.

Глава ВТБ Андрей Костин не рассматривает санкции как персональные, так как сам он «не сделал США и их интересам ничего плохого», наоборот, пытался выстраивать хорошие отношения.

«Я наказан из-за того, что американская администрация считает российскую политику неправильной, — заявил банкир телеканалу CNN. — Это очень печально и показывает очень высокий уровень непонимания американской администрацией намерений российского правительства». По мнению банкира, где-то надо остановиться хотя бы «во имя детей, заслуживающих лучшего будущего», потому что ситуация движется «от плохого к худшему».

«Базовый Элемент» знает о попадании в санкционный список и сожалеет об этом, сказал «Газете.Ru» представитель компании. «В настоящее время юристы компании изучают ситуацию», — добавил представитель Дерипаски.

Андрей Скоч также прокомментировал «Газете.Ru» свое попадание в санкционный список. «Да как тут можно прокомментировать — я понятия не имею. Говорят, что с Украиной связано, но я не знаю даже, ведь в Крыму я не был, и никаких связей с Украиной у меня не осталось», — говорит Скоч. По словам депутата, на данный момент ему сложно оценить, как внесение в этот список может повлиять на его деятельность. «Я не понимаю, что влекут эти санкции, какие последствия. Я даже не в курсе», — отметил Скоч.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает данное действие властей США как «высокую оценку работы Роскомнадзоре», рассказали «Газете.Ru» в ведомстве.

Как только так сразу

Накануне о том, что Минфин США обнародует новые санкции в отношении российских «олигархов», писали сразу несколько зарубежных СМИ. По версии источников Reuters, речь должна была идти о 19 физических лицах и пяти организациях. The Washington Post сообщил, что список может включать как минимум шесть бизнесменов, ставших фигурантами «Кремлевского доклада».

Ввод новых антироссийских санкций со стороны американской администрации стал очередным этапом в реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Кроме России, в число «противников» вошли тогда Иран и Северная Корея.

Официально закон связан с якобы имевшими место попытками РФ вмешаться в американские выборы. И один из главных пунктов в этом документе — это то, что глава Белого дома не может самостоятельно принимать решение о снятии санкций — ни введенных прежней администрацией, ни принятых в годы его президентства.

По факту, августовский закон лишь свел воедино все предыдущие ограничения в отношении РФ и усилил некоторые из них, в частности касающиеся нефтегазового и банковского секторов. Например, в документе прописана возможность введения санкции за участие в сооружении и обслуживании российских трубопроводов, а также в нефтяных и газовых проектах попавших под санкции российских компаний за рубежом.

Уже тогда власти США предупреждали, что CAATSA — лишь анонс будущего ужесточения антироссийских рестрикций. Спустя полгода это обещание вылилось в «кремлевский доклад» — список чиновников, бизнесменов и компаний, приближенных, по версии американской стороны, лично к главе государства Владимиру Путину. Фигурантами нового списка стали более 200 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, включая кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководители администрации президента РФ, главы крупнейших государственных и частных компаний, преимущественно миллиардеры из списка Forbes. Всего 96 бизнесменов и 114 чиновников.

Российские власти причастность вмешательство в американские выборы отрицают и неоднократно подчеркивали, что США не предъявили конкретных доказательств.

После публикации досье министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что этот документ станет основанием для последующего расширения антироссийских санкций. «Не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем», — заверял тогда Мнучин.

Американские конгрессмены в пятницу вынесли на обсуждение еще один законопроект, который предусматривает введение ограничительных мер в отношении РФ. На этот раз из-за инцидента в Солсбери, сообщает издание The Hill.

Законопроект представили член Палаты представителей от Демократической партии Джоакин Кастро и его коллега-республиканец Майк Тернер. Законопроект предполагает, что президент США сможет принимать решение о введении санкций в отношении лиц, которые были причастны к атаке на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Законопроект, по мнению его авторов, сможет носить и превентивный характер.

«На российские агрессивные действия нужно отвечать силой и решимостью, в том числе посредством санкций, направленных на предотвращение будущих нападений России на диссидентов, эмигрантов и демократических активистов», — говорится в законопроекте.

Проект закона также предусматривает меры в отношении российских финансовых институтов.

Трамп хочет быть вне подозрений

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», строят предположения относительно мотивов появления расширенного списка лиц и компаний. Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий, считает, что в этих санкциях нашло отражение расследование, которое ведет спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер. Речь предположительно идет о вмешательстве некоторых российских бизнесменов в президентские выборы в США. Мюллера интересует, не направляли ли бизнесмены средства на финансирование кампании Дональда Трампа — прямым или косвенным путем.

«Маловероятно, чтобы Вексельберг или Дерипаска были связаны с событиями на Украине или в Сирии. Скорее, это сигнал тем, кто имел отношение к избирательной кампании Трампа. Сам Трамп при этом, сливая российских олигархов, дает понять, что он к этим контактам не причастен. Трамп как бы говорит американскому обществу, что он не замазан и вводит санкции против российских влиятельных лиц», — говорит Макаркин.

Кое-кто из остальных фигурантов списка действительно мог быть расценен американской стороной как персоны, которые могли влиять на решение Кремля по Украине, добавляет эксперт.

Глава РСПП Александр Шохин считает, что, судя по всему, американцы будут использовать метод террористов, а именно будут заложников «убивать». То есть они будут из этого «кремлевского списка» вытаскивать по несколько человек в качестве этих самых в кавычках заложников, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они себя не начнут правильно вести».

Самих фигурантов «кремлевского списка», по словам Шохина, больше всего беспокоит неопределенность. Своими действиями американская администрация пытается убедить политическую власть в России «вести себя по-другому». Одной из мер защиты бизнеса от санкций, по словам Шохина, стало принятие закона о том, что госкомпании могут закрыть список своих поставщиков.

«Я могу выразить только большое сожаление по данному поводу. Этот шаг американский администрации еще более усложнит и без того непростую атмосферу в отношениях между двумя государствами. На самом деле, это «путь в никуда», — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Российские официальные лица достаточно предсказуемо отреагировали на очередную порцию санкций. Смысл всех высказываний: санкции нам нипочем! Новички, попавшие в «кремлевский список», предпочитают отшучиваться. Исполнительная власть, в свою очередь, обещает «пострадавшим» всяческую помощь в продвижении их бизнеса. Негативно реагируют только публичные компании.