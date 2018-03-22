Непопулярные меры: правительство взялось за налоги

Правительство РФ обсуждает возможность повышения налогового бремени. Речь об этом шла на совещании по экономическим вопросам у премьера Дмитрия Медведева 21 марта. Среди мер налогового маневра обсуждается повышение НДФЛ и введение налога с продаж с максимальной ставкой 5%.

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«Экономика развивается, и есть большие задачи, которые в настоящий момент предстоит решать, в том числе те, которые вытекают из послания президента.

Налоговой системе действительно нужна определенная настройка. Всякая налоговая система выполняет взаимосвязанные задачи: она, с одной стороны, пополняет бюджет, с другой стороны, она должна стимулировать и структурные сдвиги. И вот баланс этих двух подходов — самая сложная задача, с которой, наверное, приходится в этой сфере работать правительству РФ »,

— сказал Медведев, открывая совещание.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта поставил задачу будущему правительству как можно быстрее сформировать новые налоговые условия, чтобы налоговая система обеспечивала пополнение бюджетов всех уровней и при этом стимулировала экономический рост. Путин также поставил задачу увеличить расходы на здравоохранение и инфраструктуру.

Источники «Газеты.Ru», знакомые с обсуждаемым в правительстве налоговым маневром, утверждают: базовым предложением Минфина, направленным в Кремль, является формула 22% на 22%. Она предполагает снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% и одновременное повышение НДС с 18% до 22%.

Эта формула, в принципе, «проходит в рамках требований бизнеса о том, чтобы не росла налоговая нагрузка», говорит собеседник «Газеты.Ru». По некоторым расчетам, госбюджет даже выиграет от введения этой формулы, получив дополнительно порядка 500 млрд рублей. В худшем для Минфина варианте получится выйти по доходам и расходам в ноль.

Но не исключен и другой вариант налогового маневра. НДС оставят в пределах нынешних 18%, но регионам дадут возможность самим устанавливать налог с оборота.

Фактически предлагается вернуться к налогу с продаж, но назвав его несколько иначе. Федеральный закон, как предполагается, рамочно определит, что налог с оборота не должен превышать 5%. То есть отчасти будет решена хроническая проблема дефицитности региональных бюджетов.

Налог с продаж в России действовал дважды, сначала еще во времена СССР, потом в 1990-х годах и был отменен в 2004 году. Но с тех пор возвращение этого налога периодически обсуждается по инициативе фискальных органов.

Года три тому назад бизнес-сообщество едва отговорило правительственных чиновников не возвращаться к этому налогу, аргументируя тем, что бизнес, в первую очередь, ритейл, уйдет в тень.

На совещании у премьера обсуждалось и введение налога с продаж, и отмена льгот по НДС для социальных товаров, и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, а также повышение НДФЛ, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и источник, знающий это от участников совещания.

По данным собеседников издания,

в части НДФЛ речь шла о повышении ставки на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума.

Основная идея сводится к тому, чтобы не произошло увеличения совокупной налоговой нагрузки, но её центр был смещён дополнительно на частного потребителя с бизнеса, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Формально это может позволить улучшить перспективы для развития предпринимательской инициативы, но здесь есть два момента: во-первых, рост нагрузки на население в условиях низкой инфляции может дополнительно снизить потребительскую активность; во-вторых, даже только начав менять знаковые налоги можно подорвать уверенность бизнеса в налоговой стабильности и лишить желания осуществлять инвестиции, даже в средних по длине бизнес-цикла секторах, отмечает эксперт.

Возможность повышения НДФЛ до 15–16% уже ранее обсуждалась в правительстве. Мнения чиновников по этому вопросу разошлись.

В конце июня прошлого года в Госдуме даже был зарегистрирован законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Депутаты предложили установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. руб. в год, а для граждан с доходами от 100 тыс. до 3 млн руб. установить ставку 5 тыс. руб. плюс 13% с суммы, превышающей 100 тыс. Те, кто получают от 3 млн до 10 млн руб., по мнению авторов законопроекта, должны будут заплатить 382 тыс. плюс 18% с суммы, превышающей 3 млн руб. Для лиц с доходами выше 10 млн ставка составит 1,642 млн руб. плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн.

Минфин высказался тогда резко против такой идеи.

В ходе Гайдаровского форума в январе этого года глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что против роста ставки НДФЛ с 13% до 15%.

«Действующий налог на доходы физических лиц является стабильным, и его корректировка или повышение ставки нецелесообразны», — заявил министр финансов. Он подчеркнул, что в целом является противником изменения НДФЛ, поскольку это «стабильный налог».

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов тогда заявил, что идея возможного введения так называемой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц — просто «слухи».

Ведомство Антона Силуанова к совещанию у премьера вынесло два своих старых предложения: завершить налоговый маневр для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и все тот же маневр 22/22 (снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%).

Повышение ставки НДФЛ противоречит идее налогового маневра о повышении НДС до 22%, в связи с тем, что повышение ставки по НДС связывают со снижением страховых взносов и, соответственно, необходимостью снижения налогов на труд, чтобы вывести зарплаты «из тени», отмечает старший юрист BGP Litigation Денис Савин.

Повышение НДФЛ совместно с повышением НДС может сильно ударить «по карманам» простых рядовых граждан и привести к еще большему сокрытию реального дохода, уверен эксперт, повышая налоговую нагрузку и по НДС, и по НДФЛ одновременно гражданам придется платить за дорожающие продукты, бензин, коммунальные услуги, а также свой доход на 6% больше (на 4% по НДС и 2% по НДФЛ). Очевидно, что в такой ситуации люди станут все больше стремиться оставить свои реальные доходы в «тени», добавляет он.

По поводу налогового маневра в нефтянке однозначного решения пока нет. Минэнерго считает, что спешка в этом вопросе может быть крайне губительна для нефтепереработке в стране.

«Мы считаем, что такой налоговый маневр может быть после того, как будет закончена модернизация всех нефтеперерабатывающих заводов и не ранее 2023 года, плавно к 1 января 2025 года, к моменту создания единых рынков в рамках Евразийского экономического союза. В противном случае риски, которые вы назвали, они есть», — сказал министр Александр Новак на заседании Общественного совета 21 марта.

В начале марта первый замминистра энергетики Алексей Текслер говорил, что отсутствие фискальной стабильности создает основные проблемы для рынка нефтепереработки. В Минэнерго предлагают не проводить пока маневров, дать рынку понятный стабильный фискальный режим на перспективу до 2025 года, когда будет запущен единый рынок нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕАЭС. По мнению чиновников ведомства, это поддержит и рынок нефтепереработки, и инвестиционный климат.

Минфин подсчитал, что «размер поддержки отечественной нефтепереработки составляет порядка 1 триллиона рублей в год». «Размер предоставленной поддержки всем НПЗ России за 2005-2016 годы более чем в пять раз превышает инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли за этот же период. Это говорит о неэффективности применяемого механизма государственной поддержки отрасли», — подчеркивал директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

«Здесь есть разные подходы, нужно по ним определиться», — сказал Медведев на совещании. Пока решение о проведении маневра принято не было.

В Минфине «Газете.Ru» ранее сообщили, что налоговые предложения могут быть внесены в весеннюю сессию Госдумы.

Источник «Газеты.Ru» в парламенте ранее отмечал, что Госдума и Совет Федерации в этом году будут работать до 20 июля. Как раз для того, чтобы успеть принять соответствующие законы и дать старт налоговой реформе. С 1 января 2019 года новые налоги уже вступят в силу.