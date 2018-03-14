Экономика России: в погоне за миром

Минэкономразвития обнародовало позитивные макроэкономические данные. В январе российская экономика выросла 2% по сравнению с январем прошлого года. Это выше, чем в декабре и четвертом квартале 2017 года (1,4 % и 1,2 % соответственно).

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Улучшение динамики ВВП связано в первую очередь с восстановлением промышленного производства, которое в январе выросло на 2,9%, отмечается в обзоре «Картина экономики. Март 2018 года», который был опубликован Минэком в среду.

Кроме того, потребительский спрос продолжает уверенно расти. Годовые темпы роста оборота розничной торговли с сентября 2017 года закрепились на уровне около 3% (в январе — 2,8 % год к году).

Ускорился рост объема платных услуг населению, продолжает устойчиво расти оборот организаций общественного питания. Фиксируемое официальной статистикой расширение потребительского спроса подтверждается и индикаторами настроений. Индекс потребительской уверенности, рассчитываемый инФОМ по заказу Банка России, в феврале достиг максимального значения за весь период наблюдения.

Ключевым фактором, который способствует увеличению потребления, является рост реальных заработных плат. По оценке Минэкономразвития, темпы роста заработных плат в реальном выражении в декабре и, по предварительным данным, в январе составили 6,2 % г/г.

«Это максимальные значения с середины 2016 года, когда показатель вернулся к росту. Значимым фактором роста заработных плат в последние месяцы стало активное повышение оплаты труда в социальном секторе (в ноябре и декабре номинальный темп роста превысил 13 % г/г). В то же время рост заработных плат в частном секторе в последние месяцы также был существенным (более 7 % г/г в номинальном выражении)», — указывает ведомство.

Повышение зарплат бюджетникам происходит в рамках выполнения «майских» указов президента Владимира Путина. В Минтруде называют этот рост «плановым».

«В январе-феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163-165% (от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года) вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», — сказал министр труда Максим Топилин.

Он пояснил, что в рамках исполнения «дорожной карты» по майским указам президента зарплаты профессорско-преподавательского состава вузов, научных сотрудников и врачей в прошлом году должны были быть подняты до 165% от средней зарплаты по региону, а в этом году нужно было обеспечить еще одно поднятие — до 200%.

«Врачи и наука — у них 200% по указу. Вышли на нормальное исполнение указов, начиная с января 2018 года… В прошлом году мы по этим категориям, которые должны были быть 200%, они должны были достичь в IV квартале 180%, поэтому у них средний показатель годовой был около 160-163% в зависимости от региона», — подвел итог Топилин.

Он также пообещал, что «серьезный рост» января-февраля будет продолжаться и дальше.

В целом, экономический рост в феврале, вероятно, будет близким к показателям января. Оперативные показатели свидетельствуют о продолжении позитивных тенденций, сообщают в Минэкономразвития.

«Холодная погода как в Европе, так и на большей части территории России оказала поддержку добыче газа, а также производству электроэнергии. При этом потребление электроэнергии, очищенное от календарного, сезонного и температурного факторов, также выросло, что может говорить о сохранении восстановительных тенденций в обрабатывающей промышленности», — отмечается в мартовской «Картине экономики».

Ведомство отмечает, что кредиты экономике в январе показали уверенный рост на фоне продолжения снижения процентных ставок. «Набирает темп расширение корпоративного кредитного портфеля (2,9 % г/г в январе по сравнению с 1,8 % г/г в декабре с исключением валютной переоценки), что является закономерным следствием восстановительных процессов в реальном секторе», — считают в Минэке.

Текущий официальный прогноз ведомства на этот год предполагает рост ВВП на 2,1%. Но сейчас Минэкономразвития пересматривает оценки, и новый вариант должен быть представлен уже после президентских выборов в апреле этого года.

Но вряд ли прогноз сильно изменится. Вообще, 2% — любимая цифра министра экономического развития Максима Орешкина. Прошлый год он начал с того, что заявил об ожидании роста на два процента, хотя все остальные прогнозисты давали не больше полутора. Напомним, что по предварительной оценке Росстата, ВВП вырос именно на 1,5%. Впрочем, в Минэке надеются, что следующие оценки будут ближе к искомым 2%.

Другие экспертные центры пока оценивают темпы роста в этом году менее оптимистично. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала во вторник обновленный экономический обзор. Из стран «Большой двадцатки» только для России ОЭСР ухудшила прогноз.

По итогам 2018 года рост ВВП России может составить 1,8% вместо предполагавшихся в ноябре 1,9%. Ожидания относительно 2019 года оставлены на прежнем уровне — 1,5%. Глобальная экономика при этом будет расти в текущем году на уровне 3,9%.

Главный экономист российского офиса Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский указывает на «спад прибыли в корпоративном секторе» и замедление инвестиционной активности, что негативно отразится на темпах роста.

Тем не менее, пересматривать прогноз по России банк пока не намерен. «Наш прогноз прежний, но он жестче, чем у других. В этом году экономика России вырастет только на 1,5%, в следующем — на 1,2%», — сказал Осаковский.

Всемирный банк, наоборот, улучшил прогноз роста ВВП России в 2018 году — с 1,4% до 1,7%, что объясняется ростом цен на нефть во второй половине прошлого года. Прогноз ВБ был обнародован в январе. Согласно январскому прогнозу, рост в 2019 году ускорится с 1,4% до 1,8%.