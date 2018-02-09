«Кремлевский список»: чего опасаются российские бизнесмены

Дочерняя структура «Трубной металлургической компании» (ТМК) бизнесмена Дмитрия Пумпянского — IPSCO Tubulars — сообщила о решении отложить первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (Nasdaq).

IPSCO Tubulars планировала разместить около 23,3 млн своих акций на Nasdaq и привлечь в ходе IPO до $535 млн.

Генеральный директор и председатель совета директоров IPSCO Петр Голицын объясняет решение отложить размещение неспокойной ситуацией в экономике и волатильностью на рынках. По словам Голицына, интерес к акциям компании со стороны потенциальных инвесторов высок, однако текущие внешние условия не способствуют первичному размещению.

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Ситуация на американском фондовом рынке, действительно, тревожная. На этой неделе ключевой индекс Dow Jones, отражающий движение акций промышленных компаний, дважды за одну торговую сессию терял более 1000 пунктов.

5 февраля Dow Jones рухнул на 1175 пунктов за день, показав самое драматичное падение за всю историю американского рынка с 1896 года. Следом за ним посыпались остальные индексы: S&P, формирующийся на базе показателей 500 наиболее капитализированных компаний США, потерял более 4%, Nasdaq снизился на 3,8%.

После двухдневного роста 8 февраля Dow Jones опять полетел вниз – за торговую сессию в четверг он потерял сразу 4,15%, S&P 500 упал на 3,75%, Nasdaq рухнул на 4%. Акции Microsoft, General Electric, Intel обвалились на 5%.

Такая ситуация не добавляет оптимизма инвесторам. Однако, по мнению экспертов, на планы IPSCO Tubulars повлияла не только ситуация на фондовом рынке.

Решение о переносе IPO может быть также связано с попаданием владельца ТМК Дмитрия Пумпянского в «Кремлевский список», обнародованный минфином США в конце января этого года, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Думаю, что все эти вещи связаны, конечно. Поэтому, — продолжил эксперт, — вполне вероятно, что американские компании будут проявлять осторожность к акциям компании из России».

«Очень многие американские бизнесмены будут бояться (иметь дело – «Газета.Ru») с Россией. Это естественное последствие как бы отложенных санкций», — считает политолог.

В «Кремлевский доклад» — список близких к Кремлю политиков и бизнесменов — попали 210 человек, включая и главу ТМК Дмитрия Пумпянского. Сам по себе список пока не несет каких-либо ограничений, включение физических или юридических лиц в одну из его частей не предусматривает санкций. Однако глава американского ведомства Стивен Мнучин уже пообещал, что за списком последуют конкретные ограничительные меры. Во время встречи с сенаторами он подчеркнул, что доклад не должен интерпретироваться так, что «мы не вводим санкции».

На этой неделе агентство Bloomberg сообщало, что ряд фигурантов этого перечня уже начали чувствовать на себе его влияние и столкнулись с ограничением в работе с иностранными партнерами: многие за рубежом начинают проявлять осторожность к сотрудничеству с российским бизнесом, а один из членов «списка» даже признался, что это может повлиять на готовящуюся важную сделку для его компании.

«Это уже реальный список, сам факт существования этого списка — это уже негатив», — сказал журналистам в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов – тоже вошедший в «Кремлевский список». «Мы пока не оценили опасность, может быть, будет задержка по согласованию кредитных ресурсов, привлечения средств для наших проектов», — предположил он.

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин также отмечал на съезде РСПП, что «Кремлевский список» — «это не просто санкции, которые потом наступят». По его словам, этот документ, «к сожалению, уже сейчас влияет» на работу российских компаний.

«Одна из основных идей конгрессменов-республиканцев о том, что санкции, списки различного рода и так далее начнут отталкивать деловую элиту от политической элиты и от президента Путина», — сказал журналистам глава РСПП Александр Шохин после закрытой встречи президента Владимира Путина с представителями бизнеса. По словам президента РСПП, пока раскола не наблюдается.

Сам Владимир Путин ранее в ходе открытой части встречи с бизнесменами на съезде РСПП предположил, что скоро Западу надоест вводить санкции. «Позиция наша хорошо известна:

политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам», — сказал президент.

Впрочем, далеко не все эксперты согласны с тем, что перенос первичного размещения IPSCO Tubulars связано с «Кремлевским списком».

Если сегодняшняя позиция была бы связана с попаданием Пумпянского в этот документ, тогда компании было бы логичнее вообще отказаться от планов выхода на фондовый рынок, считает американский политолог, глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин. «Такие случаи, когда компания отменяла выход (на IPO), в истории были», — обращает внимание эксперт. Как бы там ни было, но пока новых санкций нет, а IPO американской дочерней компании на бирже в Нью-Йорке могло бы укрепить ее позиции, полагает эксперт.

Если бы информация от IPSCO Tubulars появилась на прошлой неделе, то можно было бы говорить о причинах, связанных в большей степени с включением предпринимателя в списки министерства финансов США, но поскольку сообщение появилось на сайте только в 8 февраля, скорее, речь идет о ситуации на биржах в Соединенных Штатах, считает ведущий аналитик УК «Горизонт» Владимир Рожанковский. Хотя влияние фактора «Кремлевского списка», по словам эксперта, также нельзя совсем сбрасывать со счетов.

«Не время сейчас ходить на IPO», — отметил Рожанковский.

Последствия для IPSCO Tubulars от сегодняшней ситуации зависят от бизнес-плана компании и от того, для каких целей она собиралась привлекать деньги, считает профессор РАНХиГС Константин Корищенко. «Если эти проекты были уже заложены в график по времени, то альтернативой может оказаться привлечение банковского кредитования», — предположил он.