Что происходит: новый обвал в США помог рублю

После двухдневного роста, американский рынок опять обвалился. Индекс Dow Jones, отражающий движение акций промышленных компаний, потерял более 1000 пунктов (-4,15%), а индекс S&P 500, формирующийся на базе показателей 500 наиболее капитализированных компаний США, – более чем 100 пунктов (-3,75%). На 4% рухнул «высокотехнологичный» Nasdaq. Более чем на 5% обвалили акции Microsoft, General Electric, Intel.

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На фоне происходящего в Америке на фондовом рынке, инвесторы стали вкладываться в защитные активы. Доходность десятилетних гособлигаций США накануне почти достигла пика в 2,88%.

Обвал фондового рынка США произошел второй раз за эту неделю. 5 февраля в Америке наблюдалась настоящая паника: индексы рухнули на 4-5%, отыграв за одну торговую сессию весь годовой рост. Это было рекордным падением с 2011 года. Примечательно, что падение индекса Dow Jones составило 1175 пунктов, оказавшись самым драматичным падением за всю историю американского рынка с 1896 года. Богатейшие люди планеты зафиксировали всего за сутки миллиардные убытки.

Вновь возникшие панические настроения американских инвесторов передались и на азиатские рынки. В начале торгов 9 февраля Nikkei, отражающий цену акций 225 наиболее активно торгуемых компаний, упал более чем на 3,5% к закрытию предыдущей сессии. Однако на 11.11 мск индекс скорректировался до падения на 2,32% к закрытию.

Не остался в стороне и российский рынок акций. Индекс ММВБ при открытии опустился на 0,9% до 2207 пункта. На 11.11 мск он уже упал на 1,28%.

Эксперты в настоящее время заняты разгадкой происходящего падения индексов в Америке. Ранее высказывались различные версии относительно причин паники на рынке 5 февраля. Одно из возможных и наиболее убедительных объяснений такого сползания было то, что статистика по зарплате в США дает Федрезерву основания для более агрессивного повышения процентных ставок чем раньше и, соответственно, предполагается дальнейшее подорожание кредитов.

Подхлестнули падение и используемые в Америке роботизированные алгоритмы. Они повысили скорость снижения котировок и создали волатильность на рынке США, объясняли ранее «Газете.Ru» эксперты.

Сейчас тоже никто точно не может объяснить, что же происходит на самом деле.

«Какие-либо явные поводы для столь мощного снижения американских индексов, которое мы наблюдали на текущей неделе, определить проблематично.

Коррекция обусловлена в первую очередь факторами технического характера – слишком долго на глобальных рынках не было полноценного коррекционного движения, и инвесторы привыкли к низкой волатильности (как правило, выходом из такой ситуации становится именно резкий рост волатильности на рынках)», — признают аналитики «Промсвязьбанка» в обзоре.

Фондовый рынок США просто развивает нисходящее ралли, которое началось из-за опубликованных минтруда США положительных данных по росту зарплат в США, повторяет озвучиваемые ранее экспертами версии Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets. При этом, по его словам, ситуацию усугубляет еще и сильная перекупленность рынка, что в итоге и привело к серьезной коррекции.

«Спекуляции на тему слишком агрессивного ужесточения монетарной политики в мире, а также продолжающееся падение цен на нефть оказывают давление на настроения инвесторов, которые опасаются, что текущие ценовые уровни завышены», — соглашаются с ним эксперты БКС.

При этом спусковым крючком для повторного схода лавины продаж могли стать сразу несколько событий, объясняют аналитики. Это, например, решение конгресса США о повышении расходов на оборону и инфраструктуру, что увеличит дефицит бюджета почти на $300 млрд в последующие десять лет. Так, 8 февраля сенат США одобрил поправки и положения, обосновывающие повышение финансирования военных до уровня в $716 млрд в год.

«Также это и неожиданные ястребиные комментарии Банка Англии о том, что следующее повышение процентной ставки не за горами.

Наконец подлили масла в огонь и представители самого ФРС Роберт Каплан и Уильям Дадли, которые отметили, что ЦБ намерен трижды повысить ставки в этом году. Ранее рынок понадеялся, что Федрезерв все же станет придерживаться более осторожных действий»,

— говорит глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер.

Николай Котов из оганизации «Аналитика Онлайн» высказывает предположение, что падение может быть связанно также и с тем, что инвесторы переводят деньги в подешевевшую криптовалюту. Судя по бирже CoinMarketCap на данный момент биткоин торгуется выше отметки $8 тыс., однако на этой неделе он пробивал и отметки и 7, и 6 тысяч долларов.

При этом в ближайшее время вряд ли стоит ожидать возвращение стабильности и роста на рынок, соглашаются эксперты.

Как правило, падение рынка от последнего пика более, чем на 10%, сигнализирует о смене фазы роста на фазу снижения, предупреждает Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade.

Скорее всего, коррекция будет продолжаться еще как минимум неделю, потом рынок выйдет в боковик, а потом возможна еще одна волна распродаж, говорит Алексей Антонов, аналитик «Алор брокер».

На фоне происходящего в Америке курс доллара на Московский бирже снизился на 11.00 мск до 58,08 рублей (-0,34%).