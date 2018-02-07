Во всем виноваты роботы: почему рухнул рынок США

Американский рынок открыл торги 7 февраля в плюсе. Большинство индексов растут. Так, на 18.35 мск индекс S&P 500 вырос на 0,39%, индекс Dow Jones, отражающий движение акций промышленных компаний, — на 0,55%, индекс S&P, формирующийся на базе показателей 500 наиболее капитализированных компаний США, – на 0,43%. Немного подпортил картину «высокотехнологичный» индекс Nasdaq: он упал на 0,14%.

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Торги на американском рынке 6 февраля закрылись также в плюсе.

Американский фондовый рынок пытается компенсировать потери, полученные накануне.

После такого резкого падения обычно следует отскок, констатирует Александр Арутюнян, главный экономист ИК Русс-Инвест.

5 февраля в Америке наблюдалась настоящая паника: индексы рухнули на 4-5%, отыграв за одну торговую сессию весь годовой рост. Это было рекордным падением с 2011 года. Примечательно, что падение индекса Dow Jones составило 1175 пунктов, оказавшись самым драматичным падением за всю историю американского рынка с 1896 года. Богатейшие люди планеты зафиксировали всего за сутки миллиардные убытки.

Индекс страха, характеризующий стоимость страховки от падения рынка, только за сутки подскочил на 126%.

Паника передалась и на другие рынки и дошла до европейских и азиатских бирж.

При этом удивительным в нынешнем падении было то, что хотя эксперты и отмечали, что на рынке давно назрела коррекция, однако фундаментальных причин для нее не было. С причинами такого падения еще предстоит разобраться и сделать выводы.

«В среду и возможно в дальнейшем до конца недели американский рынок акций посвятит время размышлениям, пытаясь осмыслить произошедшие в последние дни события», — констатирует Станислав Вернер, глава аналитического департамента Dominion-World.

По словам директора аналитического департамента Локо-Инвест Кирилла Тремасова, коррекция проходила на фоне весьма благоприятных данных о состоянии американской экономики. В частности, накануне падения фондового рынка были опубликованы данные о сильном росте зарплат в США. Число новых рабочих мест в стране увеличилось за январь на 200 000, а безработица сохранилась на минимуме с декабря 2000 года — 4,1%. При этом средняя почасовая оплата труда в США поднялась на 2,9%.

Одно из возможных и наиболее убедительных объяснений такого падения, по словам экспертов, это то, что статистика по зарплате в США дает Федрезерву основания для более агрессивного повышения процентных ставок чем раньше и, соответственно, предполагается дальнейшее подорожание кредитов.

При этом в числе причин эксперты также называли и другие: это недоверие инвесторов к политике, проводимой президентом США Дональдом Трампом и его агрессивные выпады против бизнеса, а также психологическая реакция инвесторов, ждущих падение рынка после долгого роста.

Ряд аналитиков в коррекции и вовсе обвинили роботов. В частности, такую точку зрения высказали ряд трейдеров, опрошенных Bloomberg.

Как рассказал изданию брокер из Флориды – Джон Улин из компании Ulin & Co. Wealth Management, — «мы активно взаимодействуем с нашими клиентами и объясняем им, что внутридневное падение на 1600 пунктов связано скорее с алгоритмами, чем с макрособытиями или людьми».

«Такое взрывное падение – дело рук машин»,

— цитирует агентство BBC слова Тома Свенсона, главы инвестиционного блока в Fidelity Personal Investing.

По словам Пьера Куррана, главы отдела торговли в компании Amplify Trading, алгоритмы настроены на определенную реакцию в ряде ситуаций. Например, алгоритм может быть настроен таким образом, чтобы, если индекс Dow Jones падает на 5%, то нужно продавать, чтобы предотвратить потери, а если этих машин большое число, и они одновременно продают, то это и будет приводить к дальнейшему падению, говорит он.

Опрошенные «Газетой.Ru» также соглашаются, что роботизированные алгоритмы повысили скорость падения котировок и создали волатильность на американском рынке.

«Алгоритмическая торговля стала активно применяться на фондовых рынках с 2000-х годов, эти разработки используются по всему миру. Так называемые «торговые роботы» — это программы, которые по некому алгоритму ищут возможность купить актив дешевле и продать дороже, иногда это делается в рамках одной секунды, иногда — долей секунды. Из-за такой высокой скорости растет волатильность и коррекция», — объясняет аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Так, по некоторым оценкам, именно благодаря алгоритмам проходит почти половина торгов в рамках индекса S&P 500.

«Паническая распродажа и частичное восстановление, скорее всего, было вызвано и алгоритмическими программами. Около года назад похожая ситуация наблюдалась с курсом британской валюты», — признает и Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка.

Во время знаменитого Flash Crash 6 мая 2010 года, рынок за полчаса рухнул на 9% в том числе из-за ошибочно настроенных алгоритмов, отмечает Арсен Яковлев, управляющий директор департамента инвестиционной стратегий БКС Брокер.

Компьютерные программы и роботы действительно могут влиять на торги по отдельным бумагам, что сразу видно по нерыночным движениям, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Однако, по его словам, роботы не могут влиять на целый мировой тренд. То есть они лишь помощники, а не зачинщики.

«Просто в какой-то момент большие фонды начали фиксировать прибыль из-за того, что невозможно расти на протяжении нескольких месяцев и началась коррекция. Фонды задали движение всего рынка», — объясняет Деев случившееся в Америке.

В целом, в ближайшее время, у роботов не будет шансов спровоцировать такое же масштабное падение индексов, говорят эксперты.

Рост американских фондовых площадок может продолжаться еще как минимум год, пока монетарная политика ФРС не ужесточится, говорит Алексей Антонов.

«Тренд остается восходящим. Вероятно, динамика на постепенное повышение сохранится, но оно не будет сильным и резким, как ранее. Мы увидим нормальное движение с ростом и коррекциями, свойственное фондовым рынкам», — комментирует Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.