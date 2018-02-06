Пузырь лопнул: рынок США упал, инвесторы бегут

Фондовая истерия

Американский фондовой рынок начал неделю с рекордного обвала. Индекс Dow Jones, отражающий движение акций промышленных компаний, упал на 4,6% — впервые с 2011 года потеряв за торговую сессию более 4,5%. Индекс S&P, формирующийся на базе показателей 500 наиболее капитализированных компаний США, также потерял более 4%, Nasdaq снизился на 3,8%.

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В результате глобального спада Google, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft и ExxonMobil потеряли по меньшей мере по $30 млрд своей рыночной капитализации.

Всего же за февраль, по оценкам CNBC, американские компании потеряли более $1 трлн рыночной капитализации.

При этом, как пишет издание, фундаментальных причин для такого падения не было, равно как и не было отмечено за последние сутки новостей, способных опустить главный промышленный индекс страны более чем на 1500 пунктов.

Обвал американского рынка не вызывает удивлений, рано или поздно это должно было случиться, отмечает начальник отдела экспертов БКС Брокер Василий Карпунин. Долгое время мы наблюдали резкий рост доходностей американских Treasuries при продолжении up-тренда на рынке акций, сейчас происходит его ожидаемая корректировка, отмечает он.

Тренд уже подхватили азиатские рынки: ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул во вторник более чем на 5,5% и продолжает падать, более широкий индикатор японского рынка акций — Topix снизился более чем на 5%, гонконгский Hang Seng ушел вниз более чем на 4%.

Долгое время мировой фондовый рынок находился в зоне стабильного роста, а в понедельник потерпел крах, когда Dow Jones показал крупнейшее за сутки снижение в своей истории, вслед за ним основные индексы в США, Европе и Азии потеряли свою прибыль за год, пишет газета Wall Street Journal.

Российские биржи также открылись в отрицательной зоне. В первые минуты торгов индексы ММВБ и РТС потеряли 2,1-2,7%.

«Фондовый рынок испытывает панику»,

— подчеркивает Washington Post.

Между тем, «индекс страха» Уолл-стрит — VIX - подскочил на 104%, до 35,02 пункта, достигнув максимума с августа 2015 года.

Здравствуй, Пауэлл

Массовый демарш инвесторов сделал незабываемым первый рабочий день Джерома Пауэлла, который 5 февраля официально вступил в должность главы Федеральной резервной системы США.

В опубликованном после присяги видеообращении Пауэлл отметил, что конгресс поручил ФРС «добиться стабильных цен и максимальной занятости» и пообещал поддерживать рост экономики и рынка труда.

Финансовая система США в настоящее время намного сильнее и более устойчива, чем до финансового кризиса, который начался примерно десять лет назад, а ФРС «остается бдительной» и готова готовой отвечать на возникающие риски, заверил Пауэлл. И вызов не заставил себя ждать.

Ряд экспертов полагают, что царящее сейчас на рынке настроение инвесторов отражает также их неуверенность в способности Пауэлла справляться со всем набором рисков, существующих в экономике США.

Аналитик банка Key Private Bank Брюс Маккейн в интервью CNN предположил, что опасения инвесторов вызваны перспективой роста инфляции, а также повышения ФРС базовой процентной ставки.

«Они впервые за долгое время увидели настоящую инфляцию, и испытали настоящий шок», — говорит аналитик.

Тон заявлений Федрезерва относительно перспектив монетарной политики по итогам январского заседания стал более «ястребиным», обращает внимание эксперт БКС Брокер Оксана Холоденко. Согласно оценке Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в этом году инфляция усилится. Как результат, участники рынка еще больше уверовали в возможность мартовского повышения ставок, полагает эксперт.

Cлишком хорошо

Инфляционные опасения в аналитиков вселяют позитивные данные по состоянию рынка труда в Соединенных Штатах. Согласно данным минтруда США за январь, безработица в стране в прошлом месяце сохранилась на уровне декабря (4,1%), почасовая заработная плата выросла на 2,9% в годовом выражении (до $26,74), против ожидаемого роста на 2,6%. Масла в огонь подлило и то, что американская экономика начала создавать новые рабочие места быстрее оптимистичных ожиданий – 200 тысяч в январе против ожидаемых 180 тыс.

Так, рост показателей внутреннего рынка труда, за который активно боролся президент США Дональд Трамп с начала своей предвыборной компании, обернулся против него самого, создав нервозную обстановку для инвесторов.

В конце декабря Трамп уверял, что 2018 год будет успешным для американских компаний и фондового рынка в целом. Американский лидер также всегда с гордостью подчеркивал, что фондовые рынки поддерживают его. Политологи не раз говорили, что Трамп слишком тесно связывает свое президентство с «бычьим» рынком, что создает для него дополнительные риски.

Сам президент рекордное падение Dow Jones встретил на заводе в штате Огайо. Тревожные известия с торговых площадок не отразились внешне на настроении Трампа: он продолжал свою риторику о растущей экономике, рабочих местах и стабильности. «Ваши зарплаты идут вверх, а налоги вниз», — заверил президент, подчеркнув, что в целом в экономике наблюдается «приливная волна позитивных новостей».

Позже вице-президент Майкл Пенс заверил журналистов, что нынешний провал торговой сессии «просто отражает взлеты и падения нашего фондового рынка», и напомнил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах основные индексы в США «выросли на тысячи пунктов».

Еще одной причиной активности продавцов мог послужить и рост опасений в отношении «необеспеченных» бюджетных расходов,

предполагает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Видимо, налоговая реформа будет все же не столь оздоравливающей для американской экономики. Паническая распродажа и частичное восстановление, возможно, было вызвано и алгоритмическими программами. Около года назад похожая ситуация наблюдалась и с курсом британской валюты, напоминает эксперт.

«Быки» залягут в спячку

Текущая коррекция имеет больше технический характер, при которой инвесторы не понимали причин падения в страхе начали закрывать свои позиции, отмечает Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Сейчас на рынке у инвесторов было минимальное количество свободных денежных средств под рукой. Например, клиенты Bank of America держали всего 10% от своего портфеля в долларах – это самый низкий показатель с момента кризиса 2008 года. Это говорит об излишней самоуверенности инвесторов на рынке, следовательно, для испуга хватило пробитие технического уровня основных фондовых индексов, отмечает эксперт.

По мнению Меркулова, скорее всего, сегодня падение продолжится. Нервозность уже передалась на международные рынки: Shanghai index продолжает падать на 3,35%, Nikkei 225 — на 4,73%, европейские индексы подхватили тренд — FTSE 100 упал на 2,5%, EURO STOXX 50 – на 3,6%, CAC 40 – на 3,5%.

Дело в высокой корреляции между различными классами активов, как положительной, так и отрицательной, поясняет Холоденко. Ранее работала классическая цепочка межрыночного анализа: доллар вниз – акции и бонды вверх (доходности вниз) – нефть вверх. Теперь цепочка перевернулась, и доходности летят вверх, а рисковые активы начали распродавать.

Амплитуда колебаний будет повышенной, а от медленного ползучего роста, к которому так привыкли инвесторы в последние годы, придется отказаться,

соглашается Карпунин.

На сырьевых площадках включен закономерный режим risk-off, но пока без паники. Стоимость нефтяных фьючерсов вчера и сегодня находится под определенным давлением. После спуска нефти Brent ниже важной отметки $68,2 общая формация стала преимущественно «медвежьей», добавляет он.

Аналитики не видят предпосылок к тому, чтобы тренд на снижение оказался долгосрочным. Большинство экспертов полагают, что в ближайший месяц волатильность на рынке будет сохраняться, однако говорить о новом кризисе пока преждевременно.

Пока ничто не предвещает рецессии в США. Дисбалансы на финансовых рынках, конечно, есть, но цикл монетарного ужесточения мировых центробанков находится на начальной стадии. При этом регуляторы держат руку на пульсе и готовы проявить гибкость в случае ослабления экономики или возникновения турбулентности в финансовой системе, отмечает Холоденко.

Между тем, резкое падение фондовых рынков привело к утрате части состояния 500 богатейшими людьми мира. По данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет потерял за сутки $5,1 млрд, состояние основателя Facebook Inc Марка Цукерберга сократилось на $3,6 млрд, глава Amazon Джефф Безос недосчитался $3,3 млрд. Более $2 млрд каждый потеряли сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также основатель компании Microsoft Билл Гейтс.