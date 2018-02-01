Навстречу выборам: ВВП не впечатляет

«Объем ВВП России за 2017 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 92,082 трлн руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2016 года составил 101,5%. Индекс-дефлятор ВВП за 2017 год по отношению к ценам 2016 года составил 105,5%», — сообщил в четверг Росстат.

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Днем ранее президент Владимир Путин на встрече с представителями Экономического совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата», отметил экономические успехи России.

«В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4 процента.

До рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году ее рост составил 2,5 процента. И она продолжает снижаться и в этом году. Быстрыми темпами идет восстановление объемов внешней торговли. За январь – ноябрь прошлого года у нас плюс 25 процентов», — сообщил он.

Он также отметил, что приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор за три квартала 2017 года составил $23 млрд. Это в два раза больше, чем за тот же период 2016 года, и абсолютный максимум за последние 4 года, подчеркнул президент.

Полтора процента роста ВВП – это тот уровень, который прогнозировало большинство экспертов в конце 2017 года, когда стало понятно, что экономика замедляет ход. До этого ожидания были более оптимистичными. Минэкономразвития в официальном прогнозе поставило цифру в 2,1%.

Но в январе этого года ведомство снизило планку ожиданий до диапазона 1,4-1,8%.

«При этом окончательные данные могут отличаться от этой цифры из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации (в первую очередь годовых данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также дополнительной информации из годовой отчетности крупных и средних предприятий). Ряд непосредственно наблюдаемых данных (потребление электроэнергии, грузоперевозки ж/д транспортом, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий) указывают на то, что рост в прошедшем году мог быть выше», — надеются в Минэкономразвития.

Эксперты «Центра развития» НИУ ВШЭ в одном из недавних бюллетеней «Комментарии о государстве и бизнесе» отмечали, что отскок экономики от нижней точки кризиса продолжался недолго — всего около года: с середины 2016-го до середины 2017 года. «После этого вектор макроэкономических показателей развернулся — индексы как производства, так и внутреннего спроса застопорились. Примечательно, что новое ухудшение экономической динамики происходило на фоне практически постоянного роста нефтяных цен», — говорится в материалах.

Темпы роста экономики могли быть выше, но в четвертом квартале негативную динамику показала промышленность. Спад промпроизводства составил 1,7%, при этом обрабатывающий сектор упал на 2,2%.

Крайне плохим для отдельных отраслей получился декабрь прошлого года. Антирекорд поставило машиностроение, где выпуск сократился на 8,7%. В Минэкономразвития объяснили такую динамику тем, что «недоисполнение (на 6,7% по сравнению с уточненной росписью) расходов федерального бюджета на национальную оборону привело к замедлению роста в отдельных отраслях машиностроения».

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров также отмечает, что сокращение расходов на финансирование гособоронзаказа негативно повлияло на промышленную динамику. Среди других негативных факторов он называет действие сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, более теплую по сравнению с предыдущим годом осень и зиму, что привело к сокращению потребления газа, угля и тепловой энергии, а также слабую динамику в сельском хозяйстве в четвертом квартале из-за эффекта высокой базы 2016 года.

Андрей Клепач, главный экономист Внешэкономбанка, экс-замминистра экономики, отмечал в последнем макроэкономическом обзоре, что уже в третьем квартале за годовой период инвестиции по виду деятельности «госуправление и обеспечение военной безопасности» сократились на 38% после роста на 52% во втором квартале.

Как следствие, в промышленности наибольший спад продемонстрировали производства, отнесенные к виду деятельности «прочие транспортные средства», где наибольший вес приходится на выпуск продукции ОПК военного и гражданского назначения, резюмировал Клепач.

Необходимо подчеркнуть, что в целом расходная часть федерального бюджета составила, по предварительным данным Минфина, 16,426 трлн руб. Это на 302 миллиарда меньше, чем заложено в законе о бюджете, и почти на 600 млрд руб. ниже уточненной бюджетной росписи.

В Минфине вопрос «Газеты.Ru» с чем связано недофинансирование расходной части федерального бюджета, оставили без ответа.

По данным Росстата, в структуре ВВП расходы на конечное потребление в секторе госуправления сократились в прошлом году на 0,9%. Эксперты ранее также указывали на фактор снижения объемов вливания бюджетных средств, как один из негативных моментов для экономики.

В этом году экономический рост, по прогнозам, будет таким же как в 2017-м или немного выше. Максим Орешкин, выступая на Гайдаровском форуме в январе, рассказал, что банк Goldman Sachs ждет, что ВВП России увеличится на 3,3%.

По мнению министра, это слишком оптимистично, но «то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017 году, я думаю, это точно». Пока в прогнозе Минэкономразвития в базовом сценарии стоят цифры в 2,1%.

Текущая ситуация говорит о «неготовности российской экономики к выходу из состояния стагнации и даже ставит вопрос о вероятной новой рецессии», отмечали в свою очередь в «Центре развития».

Поддержать рост в этом году правительству поможет увеличение объемов социальной поддержки населения в рамках индексации пенсий и зарплат бюджетников, выплат на рождение детей в соответствии с «демографическим пакетом» Владимира Путина, а также повышение с 1 мая этого года МРОТ до прожиточного минимума. В целом по всей бюджетной системе, дополнительные выплаты могут составить около 1 трлн руб.

Кроме того, позитивный эффект может оказать смягчение денежно-кредитной политики Банка России. В четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала журналистам, что ЦБ видит возможности для этого.

«Мы видим пространство для смягчения денежно-кредитной политики. И, конечно, размер шага будем рассматривать на следующей неделе и на заседании совета директоров. Но сейчас мы видим, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, ослабли, поэтому не исключаем, что перейдем, будем переходить, к нейтральной денежно-кредитной политике чуть быстрее, чем предполагали раньше», — сказала Набиуллина.

Быстрое снижение ключевой ставки (сейчас она составляет 7,75%) сделает кредиты более дешевыми, что будет стимулировать инвестиции и потребление. Ближайшее заседание Банка России состоится 9 февраля. Владимир Тихомиров полагает, что эффект от смягчения политики ЦБ будет сказываться с лагом в три-шесть месяцев. По его мнению, темпы роста будут более волатильными в первом полугодии, и могут ускориться во второй полвине текущего года.

Важным фактором он считает политику правительства, которую оно начнет проводить после выборов. Если кабинет министров не предпримет каких-то существенных шагов, то рост экономики, вероятно, останется на уровне прошлого года.