Россия в ловушке: почему пессимизм рушит экономику

На Гайдаровском форуме в среду, 17 января, был представлен предварительный отчет о состоянии экономики России, подготовленный экспертами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Один из авторов доклада Хансйорг Блохлигер, глава сети фискального федерализма ОЭСР, изо всех сил старался смягчить результаты исследования, но сути это не меняло. По оценкам ОЭСР, сейчас экономика России растет широко (идет инвестиционный и потребительский рост), и пик этого роста будет в начале 2018 года, затем произойдет замедление.

«Прогнозируем пик роста в конце 2017 — начале 2018 года, затем темпы роста немного замедлятся, примерно до 1-1,5% в 2018 году, и таким же он будет в 2019 годах», — сказал Блохлигер.

«Макроэкономическая обстановка выглядит достаточно неплохо — инфляция и кредитные ставки снижаются. В России самое низкое соотношение госдолга к ВВП по сравнению с некоторыми другими странами ОЭСР, потому что Россия пользовалась резервами», — подсластил пилюлю представитель ОЭСР.

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Он пояснил, почему текущий рост ВВП будет временным. Потому что он основан на росте доходов домохозяйств и государственных инвестициях, а это «вряд ли будет продолжаться больше двух лет».

ЦБ идет верным путем

В ОЭСР считают, что российский ЦБ идет верным путем. «Считаем, что кредитно-денежная политика на правильном пути. Возможно, она излишне жесткая», — сказал Блохлигер.

«Но, с другой стороны, следует очень внимательно относится к инфляционным ожиданиям. ЦБ приходится очень внимательно балансировать между жесткостью и мягкостью кредитной политики. В целом мы считаем, что они на правильном пути», — повторил он.

Затем Блохлигер снова добавил ложку дегтя.

По расчетам ОЭСР, потенциал экономического роста России с начала 2000-х сократился с 7% до 1,5%.

В ОЭСР связывают это с низкой производительностью труда.

«Эта проблема характерна для многих страна-членов ОЭСР, но особенно остро эта проблема стоит для России», — снова смягчил тон эксперт.

Еще экономиста беспокоит проблема адекватного делового климата. И это несмотря на то, что чиновники на всех форумах и встречах с западными инвесторами в обязательном порядке педалируют достижения по улучшению условий ведения бизнеса (Doing Business) — в рейтинге Всемирного банка страна поднялась с 120 места в 2012 году на 35-е по итогам прошлого года. ВБ отмечал, что в последние пять лет России удается демонстрировать одну из лучших мировых динамик.

Но для ОЭСР это, видимо, не аргумент.

Кроме того, Блоглихер говорил о необходимости сократить барьеры на пути прямых иностранных инвестиций. О создании равных условий для частных и госкомпаний, сокращении госсобственности, повышении эффективности менеджмента госкомпаний. Государству необходимо также активнее поддерживать политику инноваций.

Бедные сдерживают рост

На одну из проблем, также влияющих на потенциал роста, обратил внимание в свое выступлении Габриэль Ди Белла, глава миссии Международного валютного фонда в России. Это неравенство подушевого дохода. «Когда у 1% населения сосредоточено более половины всех доходов страны, это снижает потребительский спрос и сужает номенклатуру изделий», — сказал Ди Белла.

Он напомнил о зависимости экономического роста в России от конъюнктуры на углеводороды на глобальных рынках. По его словам,

нефтяная игла — это вовсе не проклятье, если правительство будет грамотно действовать и не только тратить нефтедоллары, но и инвестировать их.

Оливер Дюрант, экономист по России департамента экономики Организации экономического сотрудничества и развития, тоже внес долю пессимизма в оценку потенциала России. Он презентовал оценку развития российских регионов. Как выяснилось, и там разброс по уровню жизни и доходов.

Призвал не поддаваться пессимистическим настроениям Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы и член Экономического совета при президенте РФ.

По его словам, экономический потенциал России никакие не полпроцента, как показывают некоторые исследования. Имеются оценки и в 5%. По его мнению, есть сомнения и в корректности оценок ОЭСР по этой части. Например, недооценен такой фактор, как состояние рынка труда.

Тем не менее Гурвич согласен с тем, что Россия сейчас находится в «ловушке пессимизма».

Никто ни во что не верит, стратегии по стимулированию экономического роста готовятся, но не реализуются, инвесторы настроены пессимистично и не горят желанием вкладываться в проекты в России.

Если все заражены пессимизмом, сбывается худшее, «это самосбывающееся ощущение», предупредил Гурвич.