Россия в тени: кто получает триллионы в конвертах

Согласно последним данным Росстата (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), по итогам третьего квартала прошлого года объем оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, за пять лет вырос на 45,7%. Если за девять месяцев в 2012 году россияне получили в общей сложности 5,3 трлн рублей, то за аналогичный период прошлого года показатель увеличился до 7,7 трлн рублей.

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Рост к девяти месяцам 2016 года составил 16%. Объемы серых зарплат и доходов увеличились с 6,7 трлн рублей до 7,7 трлн рублей. При этом в третьем квартале 2017 года показатель равнялся 2,7 трлн рублей, во втором — 2,6 трлн руб., в первом — 2,4 триллиона.

Стоит подчеркнуть, что согласно данным Росстата, зарплаты в официальном секторе России растут, но гораздо медленнее, чем в теневом. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-сентябрь 2017 года к аналогичному периоду годом ранее выросла только на 6,7%. Реальная заработная плата увеличилась на 2,5%.

А реальные располагаемые доходы населения вообще упали за три квартала на 1,2% к девяти месяцам 2016 году. По итогам 2017 года снижение составило 1,7%. Прошлый год стал четвертым годом падения реальных располагаемых доходов. В 2016 году падение составило 5,9%, в 2015-м — 3,2%, 2014-м — 0,7%.

Доцент департамента социологии ВШЭ Денис Стребков видит причину роста теневых зарплат и доходов в том, что часть компаний сегодня работает в серую. Зарплаты выдаются в конвертах, а кто-то и вовсе не оформляет сотрудников.

«Ухудшается экономическое положение малых предприятий, в микробизнесе. У них падает рентабельность. Реальные доходы населения падают, потребительский спрос стагнирует, а люди занимаются бытовыми услугами: чинят что-то, шьют, им надо как-то выживать. Даже мельчайший бизнес пытается ничего не платить для того, чтобы как-то сохраниться на плаву. Это будет происходить, и ничего не сделаешь»,

— высказал свое мнение Евгений Гонтмахер, профессор Высшей Школы экономики.

Официальная экономика испытывает трудности. Как прогнозирует Минэкономразхвития, в прошлом году рост ВВП после окончательных подсчетов составит всего 1,4-1,8%, а не предполагавшиеся 2,1%. Люди ищут альтернативные заработки, уходя в неформальный сектор, теневую экономику, соглашается директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Он напомнил о летнем исследовании института, согласно которому число россиян, так или иначе занятых в теневом секторе, выросло на 4,5% к 40,3% в 2016 году. В прошлом году речь шла о 33 млн человек.

При этом около 12% постоянно работают в серую, а 10% выплачивают заработную плату в конвертах. Доля тех, кто подрабатывает «в тени», составляет 20-25%.

По словам собеседника «Газеты.Ru», обычно зарплаты в теневом секторе на 15-20% ниже официальных, но это не смущает людей, поскольку они вынуждены искать способы заработать на жизнь.

«Дело в том, что состав видов экономической деятельности в официальном и теневом секторе различен. Во втором случае много людей заняты неквалифицированным трудом, который сам по себе оплачивается ниже. А если взять какую-то отдельную область, например, образовательные услуги, то репетиторы могут и выигрывать в зарплате», — объяснил Покида.

Население сокращается, а это значит, что заработных плат и бюджетных средств не хватает, и люди уходят в тень, считает профессор Кафедра политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. По его словам, сейчас все зависит от внутренней политики и того, какой кабинет министров сформирует президент России Владимир Путин после выборов.

Курс на «обеление» экономики активно продвигает Минфин. Глава ведомства Антон Силуанов считает, что это один из способов нарастить доходы и, соответственно, расходы бюджетной системы.

«Не секрет, что значительная часть экономики еще находится в «серой» зоне. Здесь и нарушение конкурентных условий развития нашей экономики, с одной стороны. С другой стороны — недополучение тех ресурсов, которые государство могло бы использовать на стимулирование реформ. Примерно, по нашим оценкам, это до трети, от четверти до трети зарплат находятся в «серой» зоне», — отмечал недавно министр.

Ранее Минфин предлагал провести налоговый маневр — снизить с 30% до 22% ставку страховых взносов и повысить с 18% до 22% НДС. Тогда именно выход из тени «ненаблюдаемой» оплаты труда и смешанных доходов ведомство называло основным ресурсом для компенсации выпадающих доходов бюджета. «Объем «серого» фонда зарплат составляет более 10 трлн руб. в год», — говорил Антон Силуанов.

Но маневр не был поддержан бизнесом. На Гайдаровском форуме, который прошел в январе этого года в Москве, министр финансов пообещал представить налоговые новации этой весной. Будет ли в этом пакете план 22/22, неизвестно.

Впрочем, обеления экономики может и не произойти. Данные Росстата, о которых идет речь, — это так называемая балансирующая статья. Сколько в этих цифрах «сидит» зарплаты в конвертах, точно никто не знает.

«Оплата труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами, определяются балансовым путем как разница между суммарными расходами на все нужды домашних хозяйств, включая прирост их финансовых активов за минусом обязательств, и формально зарегистрированными доходами. Расчеты по их определению производятся по экономике в целом без разбивки по отраслям, видам деятельности и территориям», — говорится в пояснениях статведомства.

Соответственно, делать на основании этих данных какие-то выводы о том, работают ли отдельные меры властей, вряд ли возможно.