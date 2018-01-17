Налоговая весна: россиян ждут перемены

«Дайте стакан воды, а то в горле пересохло от собственной смелости», — обратился к ректору РАНХиГС Владимиру Мау глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

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Смелость его заключалась в том, что он на дискуссии «Налоговая система России: образ будущего» критиковал правительство за постоянное внесение новаций в налоговое законодательство. Только за осеннюю сессию прошлого года Госдума приняла 34 налоговых закона, сообщил он потом. Всего в его докладе было 11 пунктов, включая необходимость повышения доверия между властями, бизнесом и гражданами.

«Законодательство, которое когда-то было двигателем, сегодня становится тормозом развития налоговой системы», — сказал Макаров.

Он считает, что стоит запретить менять законодательство за месяц до внесения федерального бюджета в Госдуму (как правило, это происходит в начале октября).

Главный вопрос, который он поставил — надо ли принять новую редакцию Налогового кодекса или стоит зафиксировать текущий статус-кво.

Никто из участников дискуссии — министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, глава ФНС Михаил Мишустин, губернаторы и руководители трех бизнес-объединений — радикальных изменений не захотел.

Все считают, что нужна «тонкая настройка» (а также дальнейшая стабильность законодательства), отказ от повышения налоговой нагрузки и урегулирование вопроса с неналоговыми платежами. Главный резерв для бюджета — это обеление экономики, улучшение администрирования и повышение эффективности бюджетных расходов.

Проблема в том, что эта тонкая настройка может произойти без участия бизнеса и экспертов. Минфин в конце прошлого года подготовил свои предложения, которые правительство отправило в Кремль. Но содержание этого доклада осталось неизвестным.

Антон Силуанов не раскрыл деталей и на Гайдаровском форуме. Он вновь пообещал не увеличивать налоговую нагрузку и выступил за снижение фискальной нагрузки на труд. Ранее Минфин предлагал снизить размер страховых взносов с 30 до 22% и повысить НДС с 18% до 22%.

Этот налоговый маневр не был поддержан бизнес-объединениями. По информации источников «Газеты.Ru», он вошел в доклад президенту.

При этом Силуанов пообещал внести пакет предложений по корректировке налоговой системы в весеннюю сессию Госдумы. Он пообещал предварительно проконсультироваться с предпринимателями. Но они сомневаются, что их мнение будет учтено.

«Все новеллы, в том числе и по налоговом маневры, должны быть сделаны очень быстро. Условно: с 19 марта до конца весенней сессии, значит, что и экспертное, и бизнес сообщество будет исключено из процесса решения. Времени не хватит», — заявил глава РСПП Александр Шохин.

Он отметил, что главный критерий любых изменений — это неувеличение фискальной нагрузки. По его словам, бизнес также ждет принятия закона о неналоговых платежах, но это должен быть закон прямого действия, чтобы правительство не могло его трактовать по-своему с помощью подзаконных актов.

Набор налоговых инициатив был предложен и главами других бизнес-объединений — Алексеем Репиком из «Деловой России» и Александром Калининым из «Опор России».

Но, что войдет в финальную версию «тонкой настройки» Минфина, неизвестно. Зато Антон Силуанов рассказал о новой амнистии капитала.

В рамках предыдущей амнистии в 2016 году было подано 7,2 тысячи налоговых деклараций, рассказал министр. Конечно, мы рассчитывали на большее признался он.

«Но вопрос — в доверии: а вдруг информация о зарегистрированных компаниях, о счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система, и так далее», — отметил министр, добавив, что эти опасения не оправдались.

Повторную амнистию инициировал президент Владимир Путин. По словам Силуанова, условия останутся практически такими же, как и в 2016 году.

«Добавляется то, что не только открытые, но и закрытые на 1 марта счета в зарубежных банках будут подпадать под действие амнистии. Мы также продолжим до конца текущего года освобождать от НДФЛ те доходы, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом», — сообщил глава Минфина.

«Все условия для декларирования, возврата капиталов в нашу страну есть. И мы надеемся, что эти ресурсы вернутся в экономику России и будут здесь работать», — сказал Силуанов.