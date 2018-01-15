Во Франции вспомнили про царские долги

Порядка 400 тысяч французов выразили желание добиться от России выплат по облигациям царских времен на общую сумму около €30 млрд по нынешним деньгам, передает RT.

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Эта история относится к 1867 году, когда российские железнодорожные компании начали выпуск обеспеченных золотом гособлигаций. По данным французских источников, их инвесторы вложили в проект около 15 млрд франков (€53 млрд), однако только часть из них смогли получить прибыль.

В 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе выплачивать царские долги, а в 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи. Как отмечает французско радио RFI со ссылкой на потомков вкладчиков, они аргументируют свои претензии тем, что «Россия давно не банкрот».

«Россия не обанкротилась. Она далека от этого. Государственный долг по определению является неотъемлемым. Россия должна заплатить, это правила игры», — заявил президент Международной федеративной ассоциации держателей российских займов Эрик Санитас.

Он также детализировал объем требований, сообщает ФАН.

«Их стоимость была огромной. Говорят, что было выпущено 28 миллионов бумаг. У нас примерно миллион из них. Это максимум. Сколько стоит сегодня одна бумага? Мы точно знаем, что стоимость колеблется от 10 до 30 тысяч евро», — указал Санитас.

Отмечается, что все члены этого движения всерьез рассчитывают на получение денег.

«Ее великий дядя дал нам в 1974 году коробку с несколькими ценными бумагами. Он сказал нам: «В один прекрасный день все это будет возвращено», — рассказал друг одной из наследниц капитала Кристин Ледоэн, которая не может говорить.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала странам Африки долг на сумму более $20 млрд.

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сообщил российский лидер Путин после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

Месяцем ранее правительство России и совет министров Боснии и Герцеговины урегулировали задолженность на $125,2 млн по последнему подобному международному обязательству СССР.

«Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством — кредитором бывшего СССР или России, обязательства перед которым оставались неурегулированными», — заявили тогда в российском министерстве финансов.

В Минфине пояснили, что госдолг России перед Боснией и Герцеговиной «возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с СФРЮ (в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину)».

На 1 января 1999 года внешняя задолженность органов госуправления России достигла максимума в $154,4 млрд. Россию спас рост цен на нефть, позволивший начать гасить кредиты. К 1 апреля 2009 года задолженность снизилась до $27,4 млрд. То есть за десятилетие Россия отдала кредиторам $127 млрд. На 1 июля 2017 года, по оценке Банка России, внешний долг органов госуправления составлял $47,2 млрд.

Вместе с тем, все эти годы Россия прощала долги другим государствам. Например, Вьетнаму было списано $9,5 млрд, Алжиру — $4,7 млрд, Ливии — $4,6 млрд, Сирии, в которой в 2005 году еще не было никакой войны, простили около $10 млрд. А еще в списке Ирак, КНДР и т.д.

В 2012 году Россия простила Северной Корее 90% долга по кредиту на сумму $11 млрд, который был выдан ей СССР на развитие промышленности, закупку вооружения и другие цели.

Остаток долга в размере $1 млрд КНДР должна была выплачивать в течение 20 лет равными полугодовыми платежами. Основной причиной прощения долга Северной Корее называли привлекательность рынка этой страны для России, в том числе как потенциального импортера энергоресурсов.

В 2013 году между Россией и Украиной был заключен договор о финансовой помощи, согласно которому российская сторона должна была вложить $15 млрд в гособлигации. Россия выкупила облигации на сумму $3 млрд. Но в 2014 году власть на Украине сменилась, и новое правительство отказалось выкупать облигации обратно.

Россия подала иск в Высокий суд Лондона с требованием признать дефолт Украины. Нынешнее украинское правительство оспаривает этот долг, считая его «взяткой предыдущему президенту Виктору Януковичу», и пытается признать его незаконным в английском суде.