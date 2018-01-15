Школам и больницам дадут больше денег. Потом

Расходы федерального бюджета на человеческий капитал - образование, здравоохранение - и инфраструктуру могут быть увеличены. Несколько участников профильных совещаний и федеральных чиновников рассказали «Ведомостям», что возможности бюджетного маневра сейчас просчитываются министерствами и администрацией президента по просьбе главы государства. При этом официального поручения по этому поводу Владимир Путин не давал.

Пока четкого понимания источников финансирования маневра нет. Рассматриваются разные варианты: сокращение части расходов, увеличение налогов, смягчение бюджетной политики, говорят источники.

При этом, как считает директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, есть видение того, на что именно должны пойти дополнительные средства: разработаны достаточно подробные программы здравоохранения и образования.

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«Мгновенно реализовать прирост финансирования столь важных сфер жизни общества достаточно сложно – бюджет Путин подписывал на три года вперед, т.е реальные подвижки в этой области можно будет делать только после 2020 года, когда средства можно будет перераспределить и провести работу над ошибками», - полагает Александр Шустов, член президиума СРО «Мир».

В текущей ситуации высвободить средства для поддержания образования или здравоохранения можно только если, например, повысить уровень государственных доходов – но это реализуемо такими непопулярными среди населения путями как повышение налогов или сокращение части расходов, что также может не иметь поддержки среди тех, у кого средства будут уводить.

«Можно конечно черпать средства из растущих нефтегазовых доходов, но как известно резервные фонды пусты и их надо наполнять», - добавляет он.

О необходимости повышать инвестиции в развитие человеческого капитала говорят не только в России, эта тема давно приобрела мировой масштаб. Так, ранее президент Всемирного банка Джим Ен Ким заявлял, что политики всего мира должны в нынешних условиях сосредоточиться на инвестициях в человеческий и физический капитал, что повысит производительность экономик, увеличит долю экономически активного населения, снизит крайнюю бедность и увеличит благосостояние. В докладе Всемирного банка отмечалось, что повышение инвестиций в образование и здравоохранение может ускорить глобальный рост на 0,2 п. п.

Предложение провести бюджетный маневр с самого начала было в программе, которую экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин писал для Владимира Путина (есть в распоряжении «Газеты.Ru). Презентация программы прошла еще в прошлом году.

ЦСР предлагает к 2024 году увеличить расходы государства: на образование – на 0,8% ВВП, на здравоохранение – на 0,7% и на инфраструктуру – на 0,8% по сравнению с 2017 годом.

В программе есть конкретные предложения по инфраструктуре. Например, она предполагает строительство «не менее 1200 км высокоскоростных железных дорог» (Москва — Казань, Екатеринбург — Челябинск, Москва — Тула), а также «не менее 5000 км скоростных автомобильных дорог. В частности, речь идет о завершении строительства трассы Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД.

Увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру предлагалось за счет сокращения трат на соцполитику, общегосударственные вопросы, оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в сумме на 2,8% ВВП.

Но провести такой маневр легко только на бумаге. Объем ВВП, заложенный в законе о бюджете на текущий год, составляет 97,462 трлн рублей, а уже в 2019 году он перевалит за 100 триллионов.

Каждый дополнительный процент расходов – это триллион рублей, а общая стоимость маневра – в «текущих ценах» составляет 2,3 трлн руб. Это 14% всех трат федерального бюджета на 2018 год (16,5 трлн руб.).

Чтобы сократить расходы на такую сумму, придется уволить десятки тысяч людей, а также придумать, кто будет выполнять часть их функций (часть можно сократить, как избыточные). Кроме того, просто увеличить расходы нельзя, необходимо четко прописать на какие цели направляются бюджетные средства.

По данным «Ведомостей», сейчас обсуждается сокращение расходов на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат. Это даст экономию в пределах 1% ВВП.

Кроме того, ранее Алексей Кудрин предлагал смягчить бюджетное правило. Так, сейчас в бюджете на траты в 2018-220 гг. заложены нефтегазовые доходы в расчете из цены на нефть Urals в $40 за баррель в ценах 2017 г. По мнению бывшего министра финансов, цену отсечения вполне можно поднять до $45.

По мнению экспертов, в текущих нынешних условиях такая мера не несет серьезных рисков, так как угроза серьезного падения нефтяных котировок отступила: большинство аналитиков ожидают, что в этом году баррель нефть Brent будет стоить не менее $50 за баррель. Сейчас стоимость средизимноморской марки черного золота приближается к отметке в $70, традиционно цена Urals отличается от нее на 2-7%.

По оценки Акиндиновой, повышение цены отсечения с $40 до $45 за баррель обеспечит бюджету дополнительные средства в пределах 1% ВВП.

Но вариант смягчения бюджетного правила в правительстве также не рассматривался. Оно вступило в силу только с этого года, и Минфин не согласится с его быстрой корректировкой. Тем более, что цены на нефть находятся на комфортном для России уровне выше $60 за баррель Brent всего несколько месяцев, а Резервный фонд был полностью исчерпан в конце прошлого года.

В текущем году, при котировках в районе $55-70 за баррель, в резервы Минфин планирует отложить 2-2,8 трлн руб.

В Минфине, по данным источников «Ведомостей», против смягчения бюджетного правила и скептически относятся к идее маневра, так как считают, что без комплексной программы мер – это пустая трата денег. Со своей стороны, ведомство совместно с Федеральной налоговой службой принимают меры для обеления экономики и перехода на адресность соцподдержки, а дополнительные доходы от этого направляю как раз на социальные расходы.

Финансирование повышения расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру из других источников, прежде всего, за счет повышения налогов, обсуждается, но не предметно.

Просчитывался пока только налоговый маневр Минфина – снижение страховых взносов с 30% до 22% при одновременном повышении с 18% до 22% НДС.

По словам источников «Газеты.Ru» в итоговом варианте «налогового» доклада правительства президенту, который был представлен в конце прошлого года, никаких других существенных предложений по изменению налоговой системы нет.

Образование, здравоохранение и инфраструктура – одни из ключевых факторов, которые воздействуют на благополучие общества, поэтому если рассматривать заявления с точки зрения предвыборных мероприятий, то таким образом наиболее вероятный кандидат в президенты начинает готовить почву для поддержания своего имиджа и выстраивания правильной предвыборной кампании.

Представитель Минфина заявил «Ведомостям», что в министерстве предложения по бюджетному маневру не готовятся. Получить оперативный комментарий по этому вопросу в Минэкономразвития не удалось.