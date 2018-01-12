Зеленый заслон: у «Газпрома» появились новые противники

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии обратились к германским политикам с жалобой на проект «Северный поток-2». Письма от экологов были направлены канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на издание Der Tagesspiegel.

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В своем обращении экологи сравнили газопровод с климато-политическим тупиком, который «угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза».

Организации призвали власти Германии провести «критическую проверку процедуры утверждения» этого проекта и, как отмечает издание, подчеркнули, что готовы добиваться его закрытия через суд.

«Северный поток - 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море, который во многом аналогичен оригинальному газопроводу «Северный поток». По словам главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера, «Северный поток» можно охарактеризовать как «яркий панъевропейский инфраструктурный проект, образец взаимовыгодного продуктивного сотрудничества «Газпрома» с европейскими партнерами».

В суд экологи подать могут, и при соблюдении формальных требований суд не вправе отказать в его принятии, отмечает юрист Heads Consulting Ксения Степанова.

При этом в процессе рассмотрения дела экологам необходимо будет дать обоснованное заключение - каким именно образом трубопровод оператора Nord Stream 2 будет сказываться на окружающей среде.

Даже если это удастся доказать, то в вынесении решения о закрытии проекта может быть отказано - оператора могут обязать выплачивать определенную компенсацию за так называемое нанесение вреда экологии той стране, по территории которой проходит трубопровод, обращает внимание юрист.

Позже руководитель программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса WWF России Алексей Книжников уточнил позицию Фонда по этому вопросу.

«WWF России не против поставок газа в Европу, в том числе в рамках проекта «Северный поток — 2», при условии изменения маршрута газопровода. У нас единственная претензия — изменение маршрута. Главная проблема — это маршрут через Кургальский заказник. Все остальное не представляет особой остроты с точки зрения экологического сообщества России», — приводит его слова РИА «Новости».

Книжников отметил также, что благодаря усилиям WWF России, весь 2017 год шли консультации по маршруту строительства «Северного потока — 2» с «Газпромом».

В материалах Nord Stream 2 подчеркивается, что планирование маршрута газопровода через часть территории Кургальского заказника было предложено только после комплексной оценки всех возможных вариантов берегового пересечения.

«Этот подготовительный этап занял около пяти лет, в течение которых мы тщательно обследовали каждый километр береговой линии Финского залива и изучили все потенциальные маршруты, риски по каждому из сценариев и способы их снижения. По результатам всестороннего сравнительного анализа маршрут через Нарвский залив был признан наиболее благоприятным с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду», - заверяют в компании.

Существуют риски, что международные экологические организации могут своими исками создать препятствия для проведения работ и на нейтральных водах, но скорее всего процесс будет буксовать из-за соображений собственной энергетической безопасности Европейского союза, который во многом зависим от Германии, отмечает Степанова.

В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге обозначил позицию правительства страны по поводу проекта «Северный поток-2».

«Для такого проекта трубопровода есть предписания национальные, европейские и международные, и их соблюдение необходимо гарантировать. Это принципиальная позиция федерального правительства», - сказал он.

Несмотря на то, что большинство европейских стран, и в первую очередь Германия, поддержали сооружение «Северного потока – 2», противников у проекта пока больше, чем союзников.

Так, в ноябре 2017 года власти Дании приняли закон, позволяющий правительству прекратить строительство газопровода в территориальных водах страны в целях нацбезопасности.

В компании Nord Stream 2 тогда заявили, что «рассматривают выбранный вариант маршрута газопровода как оптимальный, основанный на существующей нормативно-правовой базе и соответствующий экологическим соображениям и соображениям безопасности».

При этом в компании отметили, что изучают альтернативные маршруты строительства газопровода в качестве мер по снижению рисков.

Противниками проекта являются также Украина, которая опасается за наполняемость своей ГТС для транзита газа из РФ в ЕС, Польша, США, которые нацелены развивать поставки в ЕС собственного сжиженного природного газа. Недавно принятый американский закон о санкциях в отношении России прямо призывает противодействовать реализации этого проекта.

Сомнения в необходимости новой газовой ветки из РФ высказывали и власти ЕС.

Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток — 2», поскольку в будущем потребление «голубого топлива» в Евросоюзе сократится, говорится в согласованных поправках к Газовой директиве Евросоюза, принятой в начале ноября.

В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным.

В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как «Северный поток — 2», отмечается в пресс-релизе правительства Европейского союза.

Однако пока спрос на российский газ в ЕС не падает. Напротив, в этом году «Газпром» установил очередной рекорд, увеличив на 8,1% (до 193,9 млрд кубометров) объем газового экспорта в страны дальнего зарубежья. Предыдущий рекорд холдинг установил в 2016 году, когда поставки достигли 179,3 млрд куб. м газа, что на 12,5% больше, чем в 2015 году.

Контрактные условия (прежде всего ценовые) «Газпрома» при ценах на нефть 2016-17 гг. г. являлись для европейских потребителей более привлекательными,

отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объяснил эту тенденцию активно растущей потребностью европейских стран в российском газе и его надежными поставками в необходимых объемах.