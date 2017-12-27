На мелкие расходы: россиянам добавят триллион

Конец прошлого года оказался щедрым на «подарки» населению. Власти приняли ряд решений, которые значительно увеличат объем денег на руках населения. С учетом того, что потребительская пауза, по мнению экономистов, подходит к концу, почти все допдоходы, вероятнее всего, будут потрачены на текущее потребление.

По мнению руководителя Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, россиянам надоела привычная с 2014 года модель поведения, под девизом: «Экономим на всем». Многим хочется вернуться к «нормальной жизни».

Первые признаки этого возвращения стали отчетливо видны в октябре и ноябре 2017 года, когда по данным Росстата, оборот розничной торговли вырос к аналогичному периоду прошлого года на 3% и 2,7% соответственно.

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Рост спроса порадовал власти. Правительство и ЦБ долгое время говорили о том, что потребление не должно быть двигателем экономики, но сейчас и Минэкономразвития и Банк России отмечают позитивный вклад увеличения оборота розничной торговли.

Это связано, в том числе, с плохой, по сравнению с ожиданиями, динамикой промышленного производства (минус 3,6% в ноябре) и резким замедлением темпов роста инвестиций в основной капитал (до 3,1% в третьем квартале против 6,3% во втором квартале 2017 года).

Важность торговли преуменьшать не стоит. По вкладу в валовую добавленную стоимость оптовая и розничная торговля занимают первое место (15,9%), обгоняя и добычу полезных ископаемых (9,4%), и обрабатывающие производства (13,6%).

В прошлом году потребительский спрос был ограничен продолжающимся сокращением реальных располагаемых доходов населения (минус 1,4% за январь-ноябрь). Поэтому население активно залезало в кредиты, которые использовало в основном на покупку непродовольственных товаров, например, автомобилей и жилья. Соответственно, резко вырос объем ипотечных и автокредитов.

Перед Новым годом россияне стали даже оформлять кредиты на еду и подарки. Сумма займа в среднем составляет 27−30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования МФО «Домашние деньги».

В 2018 году десяткам миллионов россиян подкинут денег из бюджета. Под «раздачу» попадут пенсионеры, бюджетники, молодые малоимущие семьи, госслужащие, и наемные работники с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). В экономику попадут сотни миллиардов рублей.

Наибольший объем дополнительных расходов бюджета будет потрачен на пенсионеров и бюджетников. Так, в соответствии с утвержденным бюджетом Пенсионного фонда России, в 2018 году его расходы на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 млрд руб. и составят 7,15 трлн руб. Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 млрд руб. и составят 981 млрд руб.

Еще один важный пункт – это выполнение майских указов президента в части повышения зарплат бюджетникам.

«С 1 января 2018 года вы должны обеспечить полное и четкое исполнение указов по повышению зарплаты – 200 или 100 %, в зависимости от категорий работников бюджетной сферы», – говорил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По оценке министра финансов Антона Силуанова, средняя зарплата работников бюджетной сферы «будет увеличена на 23% с января».

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета отмечается, что на выполнение указа № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 2018 году будет потрачено 280,1 млрд руб. Регионам предусмотрено выделение средств на частичную компенсацию дополнительных расходов в 2018 году в размере 80,4 млрд руб.

По словам Максима Топилина, регионы заложили в свои бюджеты порядка 210 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам в рамках майских указов.

Кроме того, правительство с 1 января 2018 года повысило на 4% зарплаты госслужащих и работников бюджетного сектора экономики, занятых в учреждениях федерального подчинения. По оценке Минтруда, всего повышение коснется более 2 миллионов человек.

На эти цели в 2018 году из федерального бюджета будет направлено 32,5 млрд руб. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минфина.

Также власти решились на повышение МРОТ до размера прожиточного минимума. Процесс будет проходить в два этапа. С 1 января этого года минимальный размер оплаты труда вырос с 7 800 до 9 489 рублей (85% от 11 163 руб. — прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года). Со следующего года МРОТ всегда будет равен размеру прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту о доведении МРОТ до прожиточного минимума отмечается, что суммарные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году составят 26,2 млрд руб. (федеральный центр – 7,2 млрд руб., регионы – 19 млрд руб.).

К повышению МРОТ в декабре добавился «демографический» пакет инициатив президента Владимира Путина. Он включает в себя выплаты на первого и второго ребенка, продление программы материнского капитала до конца 2021 года и расширение возможностей его использования, а также программа льготной ипотеки.

По оценке Минтруда, расходы федерального бюджета на выплаты пособий при рождении первого ребенка и на выплаты при рождении второго ребенка составят: в 2018 году – 21,4 млрд рублей и 24,6 млрд рублей соответственно. Расходы на новации в части маткапитала в 2018 году составят 1 млрд рублей.

Как отмечает Минэкономразвития, «объявленная «демографическая» программа поддержит экономический рост и снизит уровень бедности».

Все вышеперечисленные расходы составляют 757 млрд руб. И еще раз стоит подчеркнуть, что это дополнительные средства, которые получат россияне в 2018 году. С учетом того, что индексацию зарплат бюджетникам будут проводить в основном региональные власти, то итоговая сумма допрасходов легко может перевалить за триллион.

Сумма выглядит внушительно, но большинство дополнительных доходов будет исчисляться сотнями рублей. Например, среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет всего на 300 рублей — с прошлогодних 13,8 тыс. до 14,1 тыс. руб., прогнозирует ПФР.

По оценке Минфина, в среднем по стране зарплаты в следующем году вырастут на 4,1%. Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» оценивает эффект для экономики от этого роста в 0,8% увеличения ВВП.

«Но в натуральном выражении повышение зарплаты на 4% означает, что в среднем она вырастет на 1500 руб. в месяц, что недостаточно для того, чтобы сократить бедность и обеспечить заметный рост экономики», — отмечает эксперт.

Более значительно могут вырасти зарплаты отдельных категорий бюджетников в рамках майских указов и из-за повышения МРОТ. И, конечно, весомой будет выплата на первого ребенка, средний размер которой прогнозируется на уровне 10,5 тыс. рублей. Впрочем, получат ее только те семьи, совокупный ежемесячный доход не превышает полтора прожиточных минимума.